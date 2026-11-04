Soția starului de la Real Madrid sare în apărarea lui Jesus Owono: ”Să nu asistăm la o nouă tragedie”

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După intrarea violentă care i-a provocat decesul lui Jesus de Miguel, portarul Jesus Owono (25 de ani) a primit mai multe amenințări cu moartea și a fost numit ”asasin”. Aceste reacții au făcut-o pe soția unui jucător important de la Real Madrid să ia atitudine și să atragă atenția că nu este cazul să mai există vreo tragedie.

Soția căpitanului de la Real Madrid îl apără pe Jesus Owono

(33 de ani), soția lui Fede Valverde, a făcut o postare pe rețelele sale de socializare despre moartea fotbalistului Jesus de Miguel în care a vorbit apăsat despre condamnarea socială de care a suferit portarul Jesus Owono.

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”Cred că este necesar să se oprească. Ceea ce s-a întâmplat în Santa Cruz de Tenerife în timpul meciului a fost o tragedie. Nici nu vreau să mă gândesc la familia băiatului (n.r. – Jesus de Miguel), la fiica sa, la părinții săi, la soția sa. Nu există cuvinte sau alinare pentru acest moment.

Din păcate, moartea lui nu a putut fi prevenită, dar, ca societate, putem fi responsabili pentru prevenirea unei alte tragedii. Portarul (n.r. – Jesus Owono) își va purta propria cruce pe viață pentru că a făcut o greșeală.

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O mișcare nechibzuită care l-a costat pe adversarul său viața și care, eventual, o va ruina și pe a lui, dar nu este un criminal. Nu noi suntem cei care să judecăm o persoană care nu a intenționat să ucidă. Își va ispăși sancțiunea și va purta o condamnare socială care îl va afecta pe viață, dar mai avem timp să oprim și să prevenim o altă moarte”, a scris Mina Bonino, conform .

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Mina Bonino, dezamăgită de lumea în care trăim

Soția căpitanului de la Real Madrid și consideră că este absolut necesar ca opinia publică să se oprească din a-l acuza pe Jesus Owono, care și așa este distrus după moartea lui Jesus de Miguel.

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”Trăim într-o societate plină de ură, rețelele de socializare, în loc să fie o fereastră pentru a cunoaște oamenii, au devenit cel mai rău loc din lume, unde fiecare este un judecător care te condamnă pentru totdeauna. Apoi plângem când cineva se sinucide, dar este în mâinile noastre să schimbăm asta.

Aș fi vrut să nu se fi întâmplat nimic din toate astea. Nu pot să nu mă gândesc la acea familie care a pierdut un fiu, un frate, un tată. Este foarte trist și sper că vor găsi alinare, dar este necesar să se oprească acum”, a precizat Mina Bonino.

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Omagiu pentru Jesus de Miguel

Jesus de Miguel și-a pierdut viața la o zi după ce a fost lovit violent de portarul Jesus Owono (FC Andorra) în timpul unui meci din liga a doua din Spania. de un an, prezente pe stadion.

Tragedia a zguduită lumea fotbalului, iar . Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Jose Mourinho sau Zlatan Ibrahimovic au oferit comunicate emoționante, iar UEFA a decis ca la toate partidele de la mijlocul acestei săptămâni să se țină un moment de reculegere în memoria lui Jesus de Miguel.