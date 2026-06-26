Tragedie fără margini după cutremurele devastatoare din Venezuela. Soția unui fotbalist a murit în timp ce-și salva fiica de un an

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Venezuela a fost lovită miercuri, 24 iunie, la ora locală 18:04, de două cutremure de mare magnitudine. Primul a înregistrat 7.2 grade pe scara Richter, iar al doilea de 7.5, în decurs de doar 39 de secunde. Capitala Caracas a fost extrem de grav afectată. O femeie, soție de fotbalist, a murit după ce și-a salvat propriul copil.

Soția unui fotbalist a murit în timpul cutremurelor din Venezuela

Un caz șocant a atras atenția întregii lumi, dar mai ales comunității fotbalistice. Andrea, soția fotbalistului venezuelean Hector Bello, legitimat ultima dată la Bolivar SC și cunoscut în fotbalul local drept „Kike”, a murit în urma prăbușirii blocului în care locuia, în statul de coastă La Guaira.

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În momentul în care clădirea a început să se prăbușească, Andrea și-a folosit propriul corp ca un scut pentru a o proteja pe fiica lor în vârstă de doar un an, Alana. Instinctul său matern protector a făcut ca fetița să supraviețuiască și să fie extrasă vie de sub dărâmături de către echipele de salvare. Mama acesteia nu a avut însă nicio șansă.

Hector Bello a confirmat pierderea printr-un mesaj extrem de dureros pe rețelele sociale, descriind șocul și suferința imensă prin care trece. „Vei fi întotdeauna eroina noastră preferată, mami. O să mă ocup eu să-i reamintesc fetiței noastre cât de minunată ai fost și cât de mult ai iubit-o; o să-i povestesc cum ai salvat-o, iubito, cum ți-ai dat propria viață pentru fiica noastră, că ai fost o femeie curajoasă care, chiar și în ultimele clipe, nu ai abandonat-o niciodată, mami, dar ceva nu pot să-ți iert, mami. Mi-ai lăsat sufletul sfâșiat, mi-ai lăsat doar lupta. Mereu spuneam că e a amândurora, mami.

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Îți amintești când mi-ai trimis o poză și ți-am spus: „Fetița asta chiar e frumoasă”, iar tu mi-ai răspuns: „Și eu, nu-i așa?”, și ai izbucnit în râs, ți-am spus: „Da, și tu ești frumoasă, dar nu mai frumoasă decât mine, hahaha”. Râdeam la telefon, iar fetița întrerupea mereu convorbirea; când ne puneam filtrele, fetița se speria, hahaha, și zicea: „Tati, nu-mi place”. O, Andrea mea… mami, mi-ai sfâșiat sufletul. O să-mi amintesc mereu de tine, mami, mereu. Îți amintești că îți spuneam mereu că toată viața o să fii femeia mea. Râdeai, îndrăgostită, și ți se înroșeau obrăjorii, mami. O, Andreaaaa, mami, nu pot suporta asta, iubire, chiar nu pot”, a fost mesajul plin de regret al fotbalistului.

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Pagube uriașe în Venezuela în urma cutremurelor

Nordul Venezuelei a fost lovit de două cutremure masive, consecutive: un „dublet” seismic cu magnitudini de 7,2 și 7,5 pe scara Richter. Acesta a fost printre cele mai puternice mișcări tectonice din ultimul secol în această țară.

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notează că autoritățile au raportat oficial în jur de 235 de decese și peste 4.300 de răniți la nivel național. Totuși, cifrele sunt estimate să crească semnificativ, deoarece registrele independente indică mii de persoane încă dispărute sub clădirile prăbușite, care fie au trecut deja în neființă, fie așteaptă să fie eliberate. Tragedia vine la scurt timp după ce