Soție de fost ministru, mamă la 42 de ani după fertilizarea in vitro. Detalii despre sarcină și sexul viitorului membru al familiei. Exclusiv

Soție de fost ministru, mamă pentru a patra oară, la 42 de ani. Vedeta a făcut timp de un an de zile tratamente de fertilizare in vitro pentru a primi această veste înbucurătoare. Pentru FANATIK, în exclusivitate, viitoarea mămică a dezvăluit sexul noului membru, dar și data când va naște.

Alina Laufer face primele declarații, pentru FANATIK, despre sarcina anunțată de soțul ei, . sunt deja părinții gemenilor Davina și Nathaniel, în vârstă de 4 ani. Fosta prezentatoare mai are o fiică de aproximativ 17 ani, din mariajul cu Jorge, pe numele ei Karina.

Alina admite că, din păcate, toate sarcinile pe care le-a avut au fost obținute cu greu. Problemele de sănătate au fost un impediment și de data aceasta, fiind nevoie de tratament timp de aproape un an de zile pentru a putea rămâne însărcinată.

De asemenea, soția fostului ministru ne-a mărturisit de câte luni crește un nou membru în burtica ei, dar și când va aduce pe lume minunea.

„Mi-am dorit această sarcină și pot să zic că e cea mai ușoară. Adică nu ușoară neapărat, dar știu la ce să mă aștept, așa că nu e complicat de data aceasta. Nu am nicio emoție. Am mai multă răbdare decât înainte. Sunt relaxată, am experiență, deci nu mă mișcă nimic.

Am patru luni și jumătate de când sunt însărcinată. Am avut la început grețuri, dar imediat, slavă Domnului, mi-au trecut. La sfârșitul lunii septembrie, în mod normal, ar trebui să nasc.

Am făcut fertilizare în vitro la dr. Andreas Vythoulkas. Am lucrat aproape un an de zile la sarcina asta. Cu FIV, n-am rămas natural. La mine orice sarcină se obține cu greu. Este un alt efort pe care trebuie să-l depun și măcar a avut succes.”, a declarat Alina Laufer.

„Nu exclud să mai vreau un copil și după sarcina pe care o am acum”

Alina Laufer, încercată pentru a putea să anunțe că va mai aduce pe lume un copil, al patrulea pentru ea. Medicul care a ajutat-o, susține ea, a apelat la un nou protocol, special pentru femeile care au peste 40 de ani.

„Îmi doresc copii foarte mulți. Deci mulți. Și dacă aveam mai mulți, nu mă deranja. Nu exclud să mai vreau un copil și după sarcina pe care o am acum. Am doar emoții pozitive, mai ales că pot să mai trăiesc așa ceva. Mi-am dorit foarte mult și după foarte multă muncă am reușit. Sunt foarte recunoscătoare doctorului că m-a ajutat. Numai datorită lui am rămas însărcinată.

Sarcina aceasta nu este cu medicul de la gemeni. Am avut alte tentative la altă clinică acum doi ani de zile. Am văzut că nu am niciun succes. Atunci m-am dus la acest doctor, care mi-a făcut un alt protocol pentru femei trecute de 40 de ani.

Trebuie să-ți alegi un medic și să încerci de multe ori, ca la loto. Nu poți să câștigi dacă nu joci, știi? Nu poți să faci odată, să te demobilizezi.”, a mai explicat vedeta.

FANATIK a aflat sexul celui de-al treilea copil al soților Laufer

Soția fostului politician român a mai povestit cum au primit vestea gemenii și fiica adolescentă. Alina Laufer și Ilan, cel care a deținut funcția de ministru pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, vor deveni părinți de fată. Ei bine, da! În burtica actriței se află o minune cu sex feminin.

„Soțul, îți dai seama că e foarte fericit că știa că încercăm, că ne străduim, că fac tratamente. Un an de zile aproape m-am chinuit. Davina e încântată, Nathaniel mai puțin. Cea mare nu mă judecă în inițiativa asta de a avea mai mulți copii. Nathaniel nu simte nevoia. Davina vrea că e fetiță, s-o îngrijească.

E fetiță. M-am gândit și la nume, dar nu ne-am decis. Dacă ar fi după Davina, am numi-o Smaranda, Maria, nu știu ce nume mai are la grădiniță. Deci nu sunt niște consultanți foarte buni.

Ilan este singurul meu ajutor cu cei mici. Eu muncesc, adică nu sunt casnică. Mă duc la birou în fiecare zi. Disciplina, organizare și rutină sunt secretele pentru a ne descurca cu ei. De la un an sunt la creșă, că altfel nu avem cum.”, a încheiat Alina Laufer.