Soția lui Lucian Bode a câștigat procesul cu grădinița la care lucrează. Karina încasează lunar peste 5000 de lei

Născut în 1974 la Valcău de Jos (județul Sălaj), Lucian Bode a terminat în 1998 Facultatea de Electrotehnică şi Informatică, specializarea inginer electromecanic, la Universitatea din Oradea. Ulterior, în 2009, a absolvit și un program de perfecţionare în domeniul relaţiilor internaţionale la Institutul Diplomatic Român.

Potrivit CV-ului oficial, în 2011, actualul ministru de interne a urmat cursul “Securitate şi bună guvernare” la Colegiul Naţional de Apărare (Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”), dar și un Masterat în “Managementul Securităţii în Societatea Contemporană”, la Facultatea de Istorie şi Filozofie a Universității Babeş-Bolyai.

Lucian Bode a lucrat ani buni la Electrica, unde a ajuns și lider sindical

Consilier local și apoi județean după anul 2000, Lucian Bode a fost inginer, purtător de cuvânt și șef serviciu în cadrul companiei Electrica, sucursala Zalău, în intervalul 2001-2008. Tot atunci Bode s-a remarcat și din postura de lider sindical.

Ales în premieră deputat, în noiembrie 2008, pe listele PDL, , tot ca deputat. La ultimele alegeri, cele din 2020, demnitarul a prins iarăși un loc de deputat, de această dată pe listele PNL Sălaj.

Primul contact cu funcțiile înalte a fost în februarie 2012, când Lucian Bode a fost numit ministru al Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în Guvernul Mihai Ungureanu, până pe 27 aprilie 2012. Ulterior, pe 4 noiembrie 2019, Bode a ocupat și funcția de ministru al Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, înainte de numirea ca ministru de interne, pe 23 decembrie 2020.

Și Lucian Bode, și soția au fost implicați în două scandaluri mediatice

Pe 30 august 2020, pe raza localității Drăganu (județul Argeș).

”Din primele cercetări a rezultat că autoturismul marca Volkswagen Touareg în care se afla ministrul a intrat pe contrasens şi a lovit un alt vehicul care circula regulamentar. În urma evenimentului rutier au fost răniţi şoferul maşinii care circula regulamentar şi o pasageră, ambii de cetăţenie poloneză”, notau atunci polițiștii sosiți la fața locului. Până la urmă, dosarul a fost clasat.

În august anul curent, edupedu.ro a dezvăluit un presupus plan al ministrului Educației, Sorin Câmpeanu, care ar fi dorit ca soția lui Lucian Bode, Karina, să ocupe un post, prin detașare, la Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, instituția din ministerul educației care concepe curriculumul școlar, subiectele tuturor examenelor naționale, examenelor de angajare în învățământ.

”Este vorba de un loc de muncă pentru un om care se mută dintr-un oraș în alt oraș. Vă întreb pe dumneavoastră, ce ar trebui să facă, doar pentru că e soție de ministru să nu mai fi angajată niciunde, nu? Și 26 de ani de experiență, 26!”, a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu în apărarea Karinei Bode, educatoare și director al unei grădinițe din Zalău.

Soția lui Bode a câștigat procesul cu grădinița la care lucrează

Finalmente, mutarea Karinei Bode nu s-a mai produs, iar soția ministrului, mamă a doi copii, a continuat să lucreze în cadrul grădiniței din Zalău. Mai mult, din postura de lider sindical, soția lui Lucian Bode și-a cerut drepturile, acționând recent în judecată chiar grădinița la care lucrează.

”Solutia pe scurt: Admite cererea precizata formulată de reclamantă in contradictoriu cu paratul GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 ZALĂU si in consecinta obliga paratul la calculul si plata diferentelor reprezentand diferenta dintre drepturile salariale efectiv incasate si cele cuvenite, ca urmare a acordarii majorarii salariului de baza cu 10% pentru functia de diriginte incepand cu data de 01.01.2018 pentru toata perioada in care membrii de sindicat au indeplinit functia de diriginte si pana la data cand nu mai indeplinesc conditiile prevazute de lege, fara a se depasi plafonarea de baza prevazuta de lege pentru anul 2022”, notau judecătorii Tribunalului Sălaj, potrivit FANATIK.

Potrivit ultimei declarații de avere a lui Lucian Bode, Karina încasează anual de la Grădinița nr. 12 din Zalău suma de 62.519 lei, ceea ce înseamnă un venit lunar de 5200 lei.