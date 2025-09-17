Soții de politicieni, foști consilieri și bugetari de lux. Cine sunt VIP-urile care au prins un post de conducere la ANRE

La începutul acestei luni, Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pe pachetele de reformă, unul dintre acestea vizând chiar Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE). În principal este vorba de o reducere a numărului de posturi, dar și a bonusurilor, însă doar pentru conducerea instituției. Datele (parțiale) de pe site-u instituției, arată cine s-a angajat la ANRE de la începutul anului, înainte de apariția reformelor actualului Guvern.

Bătaie pe salariile de sute de mii de lei de la ANRE

ANRE este una dintre instituțiile statului cu cele mai mari salarii, De altfel, peste 60% din bugetul instituției este alocat pentru salariile personalului. Nu este de mirare că, în acest sau ASF, ANRE a devenit un magnet pentru bugetarii de lux.

La fel ca toate instituțiile statului, după decizia CCR de la începutul verii, prin care a declarat neconstituțională obligativitatea publicării declarațiilor de avere, angajații ANRE nu și-au mai publicat declarațiile pe anul 2025. De altfel, decizia CCR a venit cu doar câteva zile înainte de data de 15 iunie, termenul limită pentru publicarea declarațiilor pe anul în curs.

În total, este vorba de cinci numiri în funcții de conducere din cadrul ANRE în primele șase luni ale anului 2025, sau cel puțin atâtea persoane au respectat obligația de depunere a declarațiilor de avere. Totuși, cei mai mulți dintre aceștia figurau deja pe ștatele de plată ale ANRE, ceea ce înseamnă că aveau contracte de muncă, însă nu pe o funcție de conducere.

Soția unui șef din SRI, la ANRE

O primă declarație de avere, depusă în data de 17 martie – la 30 de zile de la numire, este a Irinei Florea, având funcția de șef serviciu la ANRE. Pe site-ul Agenției Naționale de Integritate nu mai există alte declarații de avere, ceea ce înseamnă că

Din documentul depus se pare că anterior lucrase tot în cadrul ANRE, cel mai probabil angajată cu un contract de muncă ca expert. Salariul declarat în anul anul anterior a fost de 205.000 lei. Soțul acesteia apare ca fiind salariat la Unitatea Militară 0742, care este de fapt o unitate a SRI-ului. Presa a scris despre această unitate în urmă cu doi ani, după ce de la această unitate au fost făcute mai multe

Salariul declarat al soțului este sub cel câștigat de Irina Florea la ANRE, doar aproape 180.000 lei. Totuși, suma este semnificativă pentru SRI, în condițiile în care anul trecut șeful SRI, generalul Răzvan Ionescu, declara un venit anual de doar 224.000 lei. Cel mai probabil este vorba despre o persoană cu funcție de conducere, iar pe site-ul ANI nu există declarațiile sale de avere.

Soția unui lider PNL, șefă la ANRE

Tot în prima jumătate a anului 2025, până la decizia CCR din iunie, a fost angajată în funcția de inspector la ANRE Aurelia Carmen Melciu. Declarația acesteia a fost completată în data de 31 martie, aceasta fiind cel mai probabil și luna în care s-a

Deși este prima declarație depusă pe site-ul ANRE, declarație depusă la numirea în funcție, la rubrica venituri din salarii menționează că este angajată la ANRE, de unde a încasat un salariu anual de 205.000 lei. Asta înseamnă că și în cazul ei vorbim de un contract de muncă pentru un expert în domeniul energie (venitul este prea mare pentru o simplă funcție de execuție în ANRE).

Aceasta nu este însă prima funcție în administrația publică pentru Aurelia Carmen Melciu. În cea mai recentă declarație de avere ce apare pe site-ul ANI, iunie 2024, aceasta menționa că ocupa funcția de director la Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR), instituție aflată în subordinea Ministerului Transporturilor.

În același timp încasa salariu și de la compania Primăriei Sectorului 3, Smart City Invest S3 SRL, dar și de la ANRE. În total, veniturile acesteia anuale, de la cele trei entități de stat erau de peste 120.000 lei. Cu un an înainte, în 2023, pe lângă funcția de la ISCTR, Carmen Melciu mai menționa că era angajată la Ministerul Cercetării, la o firmă din București, CMC SA și, în plus, făcea parte și din Consiliul de Administrație al Romfilatelia SA.

Pe lângă diversele locuri de muncă la stat din ultimii trei, patru ani, de la transporturi, la cercetare și apoi în energie, un alt element ce ar merita notat vizează câștigurile din firmele soțului. În ultima declarație de avere, cea depusă în martie la ANRE, veniturile din dividendele de la firmele Centrul Medical Omega Scan și Omega Medical Scan SRL au depășit suma de jumătate de milion de lei. În toate cele patru declarații de avere depuse din 2022 încoace, inspectoarea de la ANRE se referă la „dividente” și nu „dividende”, așa cum este corect gramatical.

Soțul, consilier general la Primăria Capitalei

Melciu Florin (foto dreapta), soțul Aureliei Carmen, a fost ales consilier local la Primăria Sectorului 5 pe listele PNL. În mandatul trecut, acesta fusese consilier local la Primăria Generală, iar între 2008 și 2012 a fost consilier local la Sectorul 2.

Începând cu anul 2010 și până în prezent pe Melciu Florin îl găsim în mai multe funcții de conducere la stat, din domenii diverse. După ce în anul 2006 condusese o piață din București, în anul 2010 ajunge consilier la MAI și director administrativ la Romprest. Între 2012 și 2014 îl găsim la conducerea unor instituții din subordinea Ministerului Transporturilor, Autoritatea Rutieră Română și Registrul Auto Român.

Apoi, după șase ani petrecuți în funcția de consilier la Ministerul Agriculturii, în anul 2020 ajunge chiar director executiv în cadrul companiei de stat din energie, SMART SA. În perioada în care a fost consilier general la Primăria Capitalei a făcut parte din Consiliul de Administrație al STB, probabil cei mai bine plătiți administratori din Capitală.

Potrivit ultimei declarații de avere, în care acesta folosește termenul corect de dividende, depusă la preluarea mandatului în octombrie 2024, acesta era angajat la două companii de stat: SMART SA și Poșta Română. În plus, făcea parte și din CA-ul Utilități Publice Măgurele, de unde a încasat 24.000 lei. Din declarația de avere a soției rezultă că în anul trecut a făcut parte și din CA-ul Companiei Municipale de Iluminat Public.

Aproape 200.000 de lei a câștigat Melciu Florin din cele șase funcții la stat și în administrația locală în anul trecut.

De la Ministerul Energiei la ANRE

O altă numire importantă, de această dată chiar în conducerea ANRE, a fost a Mariei Adriana Nemțoiu. Aceasta ocupă funcția de secretar general adjunct al ANRE, declarația de avere pe site-ul instituției fiind depusă în data de 11 februarie. Potrivit documentului, în anul anterior a fost salariată tot la ANRE, de această dată pe o funcție de director, unde a avut un salariu de 281.000 lei. În această funcție nu a stat decât aproximativ două luni, între august și octombrie.

Anterior, în perioada 2023-2024, aceasta a lucrat la Ministerul Energiei, dar și la ANRE, unde a avut funcție din prezent, secretar general adjunct. Și la Ministerul Energiei după perioade scurte. În ianuarie 2023 este numită șef-serviciu, și după două luni este numită director general în minister. În această funcție stă până în luna august a anului 2023, când este numită consilier juridic superior, dar și consilier la cabinetul unui secretar de stat.

Fost consilier local PSD, și el la ANRE

O altă numire într-o funcție de conducere la ANRE în prima jumătate a anului 2025 a fost cea a lui Angelescu Ramiro-Robert-Eduard (foto stânga). Acesta este un fost lider PSD în organizațiile de tineret, care a prins un mandat de consilier general la Primăria Capitalei între anii 2012 și 2016 (ultimul mandat al lui Sorin Oprescu).

După perioada de la Primăria Capitalei, Ramiro Angelescu ajunge director la compania de stat din energie Electrica SA. Salariul său pe funcția de conducere era de 334.000 lei, sumă care astăzi, ajustată cu inflația, echivalează cu 490.000 – 520.000 lei. De asemenea, în anul 2017 primește și un mandat de administrator în CA-ul Electrica Serv. SA, o subsidiară a Electrica SA.

Începând cu anul 2017 și până în 2020 ocupă o funcție de conducere chiar în cadrul ANRE. Mai exact, face parte din Comitetul de Reglementare al ANRE. Indemnizația pe care o primea în acei ani nu apare în declarațiile de avere, însă este menționată doar în documentul din 2020. Suma este colosală: 520.000 lei. Ajustată cu inflația, astăzi această sumă este echivalentă cu o indemnizație de 760.000 lei.

În 2020 presa a scris că s-a luptat în partid pentru a primi un post de vicepreședinte la ANRE, post ce avea să-i revină lui Mircea Man. Din 2020 și până în prezent, pe site-ul ANI sau cel al ANRE nu mai există declarații de avere depuse de Ramiro Angelescu. Însă în declarația depusă acum, în 26 martie 2025, acesta menționează că încasa venituri chiar de la ANRE, ceea ce înseamnă că rămăsese în cadrul instituției, însă nu pe o funcție de conducere.

Salariul încasat în anul anterior de la ANRE: 213.049 lei. Din martie, acesta ocupă funcția de șef-serviciu în cadrul autorității.

Soțul unei angajate SRI, ajuns șef în ANRE

O altă numire pe un post de conducere la ANRE a fost a lui Neagu Ovidiu Gabriel. Declarația sa după numirea în funcția de șef-serviciu a fost depusă în 24 martie. Aceasta a mai lucrat în cadrul ANRE între anii 2018 și 2020, tot în funcția de șef-serviciu, atunci când a venit în cadrul Autorității de la o firmă privată din Energie.

Și în cazul acestuia, deși nu apar alte declarații de avere între 2020 și 2025, în declarația depusă în martie apare că era salariat la ANRE. Și în cazul acestuia, cel mai probabil, este vorba de un contract de muncă care nu e pentru o funcție de conducere. Salariul încasat în anul 2024 a fost de peste 228.000 lei. Soția acestuia apare ca fiind salariată UM 0232, o altă unitate a SRI.