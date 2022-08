Soții discrete de vedete. Cine sunt femeile din spatele bărbaților cunoscuți din România

Tudor Chirilă, Dan Negru, Codin Maticiuc, Lucian Viziru sau Cheloo sunt aproape tot timpul în lumina reflectoarelor, însă soțiile lor sunt mult mai discrete. Sunt cele mai mari susținătoare ale partenerilor de viață, dar preferă să rămână în umbră, departe de ochii lumii.

Soții de vedete discrete. Cine sunt femeile care stau în spatele bărbaților celebri din showbizul românesc?

Unii dintre ei apar tot timpul la televizor, iar alții țin primele pagini ale ziarelor, totuși, puțină lume știe cine sunt femeile care îi susțin din umbră. Au relații de ani buni și familii împlinite, însă soțiile acestor vedete preferă să rămână discrete și să stea departe de agitația mondenă.

Iulia Mîzgan i-a dăruit lui Tudor Chirilă doi copii și deține propria afacere

Mulți ar putea considera că Tudor Chirilă este un burlac convins când, de fapt, realitatea este cu totul alta. Juratul de la Vocea României se iubește de ani buni cu Iulia Mîzgan. Aceasta i-a dăruit și doi băieți, în vârstă de șapte, respectiv cinci ani.

Iulia nu este doar mamă și soție, ci și femeie de afaceri.

Chiar dacă vorbește rar despre mama copiilor lui, atunci când o face, Tudor Chirilă are numai cuvinte de laudă la adresa ei.

„Este o femeie iubitoare, este o frumusețe și, cel mai important, este mamă. O mamă creativă, veselă și fericită”, scria artistul, în trecut, în mediul online.

Dan Negru își ține soția departe de „nebunia mondenă”

Dan Negru și soția lui, Codruța, sunt căsătoriți din anul 2006 și au împreună doi copii. Fiica lor, Dana, are 9 ani, iar băiețelul, Bogdan, este mai mic cu doi ani.

Codruța este medic stomatolog și, în ciuda mariajului longeviv, cu „regele audiențelor”, apare foarte rar în spațiul public. Vedeta Kanal D a mărturisit că preferă să-și țină familia departe de lumea mondenă și că soția sa nu are nicio legătură cu acest domeniu.

„E alegerea noastră, a mea și a soției mele, de a nu ne expune familia prin tot felul de apariții mondene. Codruța e medic stomatolog, deci n-are nimic de-a face cu nebunia mondenă.

Când am venit în București, un director de televiziune mi-a spus că, pentru a reuși în breasla asta, trebuie să devin un monden. Au trecut vreo 20 de ani de atunci și uite că am performat în televiziune și fără să devin un personaj monden”, a declarat Dan Negru

Ana Pandeli îl va face tată pentru a doua oară pe Codin Maticiuc

Codin Maticiuc și Ana Pandeli formează un cuplu de câțiva ani. Iubita afaceristului este cea care l-a transformat pe celebrul „crai de Dorobanți” în bărbat de casă. În anul 2019, ea l-a făcut pentru prima dată tată pe afacerist, dăruindu-i acestuia o fiică, pe Smaranda.

Totodată, recent,

Ana Pandeli mai are un băiețel dintr-o relație anterioară, pe care Codin Maticiuc îl tratează ca și cum ar fi fiul său. Iubita afaceristului este pasionată de sport și trasee montane, ea ajungând chiar până în vârful muntelui Kilimanjaro, realizare cu care Codin Maticiuc s-a mândrit în mediul online.

„Gagica mea e nebună. Da, nu exagerez. Știam asta de ceva vreme dar acum mă gândesc serios să fac ceva în privința asta. Stați să vă explic.

Femeia e obsedată de sport. Efectiv face și patru antrenamente pe zi. Ea nu recunoaște, zice ca face trei. A plecat în Tanzania (Africa) sa urce pe Kilimanjaro (5895 de metri). Nu s-a dus și ea pe Mont Blanc de exemplu (4800 de metri)”, a dezvăluit Codin Maticiuc.

Soția lui Dan Capatos nu apare în fața camerelor de filmat

Dan Capatos și soția lui, Monica, sunt împreună din anul 2000, iar începutul relației lor a fost unul „tumultos”, după cum a dezvăluit vedeta Antena Stars. Amândoi aveau, la vremea aceea, alte relații, iar ea urma chiar să se căsătorească.

„Ea avea nunta pregătită şi fixată peste trei luni, cu invitaţiile date, dar din momentul în care ne-am văzut s-a hotărât să anuleze tot ca să nu rişte un divorţ urât.

A fost o relaţie tumultuoasă de la început. Am cunoscut-o într-o redacţie la Media Pro şi, în scurt timp, a explodat totul şi ne-a dat şi vieţile peste cap”, a declarat Dan Capatos,

Dan Capatos și Monica au împreună un băiețel. La numai 12 ani,

Lucian Viziru și soția lui au locuit ani buni în Germania

Lucian Viziru și Ema au o căsnicie ce durează de mai bine de 12 ani. Ei s-au cunoscut în liceu, dar relația lor a început abia 17 ani mai târziu, atunci când s-au regăsit. Împreună au un băiețel, pe nume Mihai, care a venit pe lume la scurt timp după ce s-au căsătorit.

Timp de șapte ani, Lucian Viziru și soția lui au locuit în Germania, însă au hotărât să se reîntoarcă pe meleagurile natale. Acolo, Ema a lucrat ca nutriționist, iar după revenirea în țară, ea s-a reprofilat.

„Eu la bază am studii de Drept şi experienţă în business consulting, dar acolo făcusem un curs online în engleză şi lucram ca nutriţionist. Şi, stând pe internet, am găsit un job în România care se plia pe toate calităţile mele. Şi, dacă tot mi-am updatat CV-ul când am aplicat pentru jobul acela, m-am uitat să văd cine ce mai caută.

Iar jobul pe care îl am acum a fost a doua variantă. Lucrez cu un investitor grec şi sunt mâna lui dreaptă în România. Şeful meu e un om extraordinar, e corect, am multe de învăţat de la el şi i-am spus că vreau să fac un milion de euro în cinci ani”, a declarat Ema pentru

Cheloo, extrem de discret când vine vorba de familie

În urmă cu 10 ani, Cheloo a trecut printr-un divorț presărat cu scandal. Fosta lui soție, Daniela Niculescu, l-a acuzat de violență și de faptul că a înșelat-o, astfel că juratul de la iUmor preferă, acum, să păstreze discreția când vine vorba de familia lui.

femeia cu care are și doi copii. Cu toate că se înțeleg de minune, cei doi evită să fie văzuți în public, iar artistul se ferește să ofere detalii despre viața lui personală.