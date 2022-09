Soții înșelate de partenerii celebri. Spovedaniile vedetelor despre amante și aventuri

Dragostea îți poate oferi aripi și tot ea este cea care te poate face să te prăbușești. Faima și banii nu îți garantează totul în viața, iar unele dintre vedetele noastre au aflat acest lucru într-un mod dur. Înșelate de persoana iubită, au fost nevoite să facă o alegerea dificilă, dacă să mai ofere o șansă sau să meargă pe drumuri separate.

Vedete înșelate de partenerii celebri. Faima nu le-a garantat loialitatea

Au publicul la picioare și multă lume ar face orice pentru un strop din atenția lor, dar acest lucru nu a fost de ajuns și pentru partenerii de viață. Și vedetele plâng câteodată și, mai mult, ajung să fie înșelate sau să înșele. Cazurile nu sunt unele rar întâlnite și, de-a lungul timpului, în spațiul public au apărut adesea astfel de informații.

Andreea Marin a recunoscut că a fost înșelată de Ștefan Bănică Jr.

În anul 2006, Andreea Marin și Ștefan Bănică Jr. au surprins atunci când au anunțat că s-au căsătorit. Un an mai târziu, a venit pe lume și fiica lor, Violeta. Păreau o familie împlinită, însă, după 7 ani de mariaj, au decis să divorțeze. Presa de la vremea respectivă nota că motivul ar fi fost infidelitatea artistului.

Lavinia Pârva, actuala soție a lui Ștefan Bănică Jr, fusese surprinsă de paparazzi în timp ce ieșea din apartamentul în care locuia acesta. Atunci, toți trei negau această ipoteză. Totuși, invitată la Denise Rifai în emisiune, Andreea Marin a recunoscut că a fost înșelată.

„Pentru mine trecutul nu mai contează. Trecutul acela nu a depins de mine. Generic vorbind, nu e comod să te simți înșelată. Pe o scară de la 1 la 10 te doare spre 11. Nici un divorț nu e o dramă, e o realitate. Când nu te mai înțelegi, părerea mea e să-și vadă fiecare de drum. Putem fi fericiți separat. Eu am hotărât să fiu fermă”, a spus „Zâna”, în emisiunea difuzată pe Kanal D.

Cristina Bâtlan, de la Imperiul Leilor, și soțul său, despărțiți de infidelitate după 26 ani de căsnicie

Cristina Bâtlan, fondatoarea cunoscutului brand de încălțăminte Musstte și investitoare la Imperiul Leilor, a dezvăluit că ea și soțul său, Roberto, s-au despărțit după o relație care a durat 26 de ani. Motivul a fost infidelitatea bărbatului, lucru la care „leoaica” a recunoscut că nu s-ar fi așteptat vreodată.

„Eu nici nu am aflat. Eram ultima persoană care s-ar fi gândit vreodată că Roberto mă minte sau mă înșală. Am aflat după cinci ani sau patru ani. Nu o cunoșteam, n-am cunoscut-o.

Ori de câte ori spunea o minciună, venea cu o minciună d-asta imbatabilă. Eu nu puteam să concep că mă minte. Eu îl credeam. Când cineva mi-a deschis ochii, că uite ce se întâmplă. Atunci am zis că nu se poate, eu nu pot să am o viață dublă. Am țipat, nu am vorbit. Asta nu e o chestie pe care o vorbești.

Până la urmă, asta era realitatea. Tot ceea ce proiectasem eu, atunci mi-am dat seama că sunt praf. După povestea asta m-am dus în India, ca să înțeleg cine sunt”, a declarat Cristina Bâtlan în podcast-ul lui Cătălin Măruță.

Jorge a recunoscut că a înșelat-o pe Ramona Prodea

Dacă în prezent lucrurile merg foarte bine între ei, înainte de a ajunge în fața altarulu, Jorge și Raluca Prodea au fost nevoiți să depășească mai multe obstacole.

„Înainte să ne căsătorim am trecut peste un hop destul de important. Relația noastră a fost foarte zbuciumată. A trecut de la divorțul meu la împăcări și despărțiri. Am stat și împreună, și separat. S-au întâmplat și multe în perioada aia.

Am fost și prins, dacă vreți să vă spun adevărul. Ca un bărbat asumat ce sunt, vă spun: frate, m-a prins!… O perioadă nu ne-am văzut, câteva zile nu mi-a răspuns la telefon, iar apoi m-am dus peste ea”, a povestit Jorge la Pro FM,

Tudor Ionescu, de la Fly Project, și-a înșelat soția

Ana și Tudor Ionescu, de la Fly Project, sunt căsătoriți de mai mult de 16 ani. Ei au împreună o fetiță și au declarat că își mai doresc un copil. Cu toate acestea, relația nu a fost lipsită de obstacole. Timp de câteva luni, ei au fost despărțiți și asta pentru că solistul „s-a oprit la o altă casă”.

„Am stat despărțiți 5, 6 luni. A fost un an destul de greu, anul 2010. Tudor a luat-o pe altă cărare. A uitat să vină acasă într-o seară și s-a oprit la o altă casă, dar am trecut peste acel episod”, spunea Ana Ionescu.

Roxana Nemeș, în mijlocul unui scandal cu iz de amantlâc

La începutul lunii august, în spațiul public .

În ciuda acestora,

„Nu comentez. Nu am nicio relație cu ea. Este o relație de familie. A fost o chestie strict profesională cu fata aceea. Voi contacta avocatul să trimită notificări”, a declarat Călin Hagima, pentru FANATIK.

„Suntem verișori. Vorbesc foarte serios. Cu Roxana Nemeș, care e soția lui, mă știu. Am fost chiar la picnic, toți, cu soțul meu. El lucrează în cinematografie, ca mine, și lucrează pentru un nou serial și caută locații vechi”, a spus, la rândul ei, Ioana Popescu.

Elena Merișoreanu a amenințat-o pe amanta soțului său cu moartea. Femeia îi era cea mai bună prietenă

De aproape 50 de ani, Elena Merișoreanu este căsătorită cu Viorel Croitoru. Cei doi au împreună două fete și mariajul lor pare că merge ca pe roate. Realitatea, însă, este cu totul alta. , atunci când a aflat că soțul o înșela cu cea mai bună prietenă a ei.

Totuși, Elena Merișoreanu a trecut peste moment și i-a mai dată o șansă bărbatului iubit. Înainte de asta, însă, a amenințat-o pe amantă cu moartea.

„Iau un cuțitaș și mă duc.’ Ascultă, păi eu te-am considerat sora mea și prietenă, și tu trăiai cu bărbatul meu. Și știu tot. Uite, în vitrină, acolo, ai scos paharele de cristal, ai făcut cutare. Că eu am văzut modificări în casă. Te tai, te bagă soră-mea în sac și te arunc pe gârlă’”, a povestit artista, conform Antena Stars.

Cornel Palade și Romică Țociu, colegi de scenă și de…aventură. Amândoi și-au înșelat soțiile

De mai bine de 30 ani, Romică Țociu și Cornel Palade reprezintă una dintre cele mai sudate perechi de comedianți din România. Rar sunt văzuți unul fără celălalt, se completează reciproc și se poate spune că au valori și obiceiuri comune.

Amândoi au familii fericite, sunt părinți și chiar bunici, însă au mai și călcat strâmb în relațiile cu soțiile lor.

și i-a luat apărarea chiar și atunci când actorul a fost surprins în ipostaze tandre, pe plajă, cu o femeie mai tânără decât ea.

„Noi nu divorțăm, femei au mai fost, asta nu e prima. Ne creștem copiii, ne vedem de familie. Acum ce să fac, să-mi smulg părul din cap? Nu e o soluție.

Sunt mândră că am un bărbat atât de irezistibil la 50 de ani, dacă doamna nu s-a mai putut abține până la cameră și a făcut-o pe plajă. Am un loc în inima lui pe care nu mi-l poate lua nimeni”, a declarat Nicoleta Țociu.

De asemenea, în 2014, Cornel Palade și soția lui au fost un pas să divorțeze. Iuliana a aflat că soțul său o înșela cu o tânără în vârstă de 25 ani.

„Îmi pare rău că au trecut 27 de ani şi nu realizează că nu e bine. Nu e bine pentru copilul lui. Sunt total dezamăgită, mă aşteptam la o zi frumoasă şi a venit întunericul.

Aştept să se stingă lumina pentru mine. Sunt de câteva luni bune. Nu cunosc persoana, ştiu cum arată, e aproape de vârsta fiică-sii”, declara soția lui Cornel Palade la acea vreme,

Totuși, de dragul fiicei lor, Cornel și Iuliana Palade au mai dat o șansă mariajului lor, iar acum e bucură de fiecare clipă petrecută împreună.

Bogdan Vlădău a înșelat-o pe Gina Chirilă la începutul relației

Gina Chirilă și Bogdan Vlădău sunt împreună de mai bine de un deceniu și, în luna mai a anului 2020, au devenit părinții unei fetițe, pe care au botezat-o Katia. Diferența de vârstă dintre ei – 15 ani – nu a fost niciodată un impediment, dar au avut de înfruntat alte greutăți.

, Gina Chirilă a mărturisit că a fost nevoită să treacă peste infidelitate, însă a reușit să depășească momentul.

„Am trecut peste asta, am iertat infidelitatea. Nu vreau să mă ia nimeni drept exemplu, eu asta am simțit. Am aflat și ulterior a venit Bogdan și am discutat, am rezolvat-o matur.

Probabil s-a întărit relația atunci, dar s-a și rupt ceva. A fost nevoie de timp pentru a-și reclădi încrederea, dar sentimentele nu s-au schimbat, asta m-a surprins și pe mine. Probabil de asta am iertat și am stat”, a spus Gina Chirilă,

La rândul său, Bogdan Vlădău recunoaște că a greșit, dar dă vina pe faptul că era încă tânăr. Totuși, el susține că s-a gândit de multe ori cum ar fi reacționat dacă era pus în situația partenerei sale.

Nelu Vlad, solistul trupei Azur: „O despărțire amiabilă nu supără nici nevasta, nici amanta”

Nelu Vlad are o căsnicie ce durează de peste 40 de ani, însă artistul nu s-a sfiit să recunoască faptul că Solistul trupei Azur a declarat că, prin prisma succesului de care se bucura alături de formație, foarte multe femei îl admirau, iar el nu putea să le refuze.

„Eu, 47 de ani, n-am fost prins niciodată. Asta înseamnă eleganță în relațiile cu anumite doamne, colege…O despărțire amiabilă, nu supăra nici amanta, nici soția.

În ultimii zece ani nu prea au fost (n.r amante). Au fost mai multe în primii 30.Nu aveam cum, la succesul pe care îl aveam atunci. Când mă întorceam la hotel, găseam 30 de buchete de flori”, a mărturisit Nelu Vlad la

Doinița Oancea, înșelată de Ionuț Ghenu cu Lora, prietena ei

Și Doinița Oancea știe cum este să fie trădată. Actrița și-a pierdut iubitul, pe Ionuț Ghenu, dar și amica, pe Lora. Chiar dacă la început cei trei, împreună cu Dan Badea, fostul soț al cântăreței, formau un grup de prieteni, pe parcurs, lucrurile s-au schimbat.

În 2014, însă, lucrurile au luat o altă întorsătură. Lora și comediantul au divorțat și, ulterior, solista și-a asumat relația cu fostul iubit al prietenei sale. În prezent, cei doi sunt încă împreună și chiar

„Îmi place foarte mult că se asortează. Mi se pare o chestie foarte drăguță, de cuplu adevărat. Ea a spus de la început că îşi doreşte ca Ghenu s-o scoată la un suc.

Eu cred că e foarte fericită acum. Felicitări! Nu m-a înveninat acea situație, dar m-a făcut să trăiesc o perioadă foarte confuză. Este cumplit pentru un om public pentru că toată lumea te vrea, te cere, să-ţi spui părerea şi te macină pentru că sunt nişte lucruri foarte intime”, spunea Doinița Oancea cu privire la subiect,