Soţii Marius şi Ionela Cozmiuc vor purta drapelul României pe malurile Senei la JO de la Paris: “Ne-au chemat pentru o poză! A fost o surpriză foarte plăcută!”. Video exclusiv

Jocurile Olimpice de la Paris vor fi deschise de o ceremonie spectaculoasă, care va avea loc pe malurile Senei şi la care sunt aşteptate să participe câteva sute de mii de oameni, pe data de 26 iulie.

Soţii Marius şi Ionela Cozmiuc vor purta drapelul României pe malurile Senei la JO de la Paris

COSR i-a ales pe şi pentru a purta drapelul României la Jocurile Olimpice, care se vor afla la ultima ediţie a JO din carieră. Canotorii vor să iasă din scenă în cel mai frumos mod, cu medalii olimpice la gât.

FANATIK a fost în baza de la Snagov, acolo unde Marius şi Ionela Cozmiuc au acordat un interviu în care au vorbit de onoarea de a fi port-drapel, dar şi despre competiţia de la Paris, una de la care toată lumea are mari aşteptări:

Ionela, Marius, în primul rând felicitări. Sunteţi port-drapelul României la Jocurile Olimpice. Ce înseamnă pentru voi onoarea asta?

Marius Cozmiuc: Mulţumim. Pentru noi este o onoare şi o mândrie să fim portdrapelul României la Jocurile Olimpice de la Paris. Ne bucură foarte mult acest lucru. De când am aflat am fost foarte fericiţi, a fost o surpriză pentru noi. Nu ne-am gândit la aşa ceva. Când am fost chemaţi la Comitetul Olimpic, ne-au chemat pentru o poză a unei reviste. Dar surpriza pe care ne-au pregătit-o a fost foarte fericită pentru noi.

“Timpii pe care îi mergem pe Snagov ne dau încredere că totul va fi bine”

Ionela, mai sunt două săptămâni până la Jocurile Olimpice. Cum vă simţiţi ca pregătire, ca emoţii?

Ionela Cozmiuc: Suntem în grafic cu tot ceea ce ţine de pregătire. Echipa noastră este foarte omogenă şi bine pregătită. Timpii pe care îi mergem pe Snagov ne dau încredere că totul va fi bine. Mai avem nevoie de un dram de noroc şi cred că lucrurile vor fi foarte bune.

Marius, încă o medalie olimpică, la trei ani după precedenta?

Marius Cozmiuc: Asta îmi doresc, clar. Voi face tot posibilul să o obţin.

“Dacă te-ai duce la start şi n-ai simţi nimic, probabil că n-ai putea să dai tot ce ai mai bun”

Sunt emoţii, având în vedere că este ultima mare competiţie după atâţia ani de canotaj, după atâtea rezultate frumoase şi după atâtea amintiri?

Ionela Cozmiuc: Bineînţeles că emoţiile sunt acolo. E normal să fie aşa. Te ajută să concurezi. Dacă te-ai duce la start şi n-ai simţi nimic, probabil că n-ai putea să dai tot ce ai mai bun. Reuşim să le gestionăm şi să le ţinem sub control şi ne dorim să facem acolo ceea ce facem aici, acasă. Adică cele mai bune curse ale noastre, să dăm tot ce avem mai bun pe pista de concurs.

Marius Cozmiuc: Nu mă gândesc încă la acest aspect. Trăiesc momentul, trăiesc ziua de azi, mă rog să fiu bine pentru ziua următoare şi să ajung cu bine şi sănătos la Jocurile Olimpice.

“Schimbarea este în bine pentru noi, va fi pe Sena”

Voi nu ştiaţi de ce mergeţi la COSR. Când aţi aflaţi că o să fiţi portdrapel?

Ionela Cozmiuc: Când am ajuns acolo, ne-am dus şi ne-am schimbat în treningurile de prezentare. Ni s-a spus să mergem să facem pozele, am coborât şi am văzut că era toată presa acolo. Ni s-a pus drapelul în mână şi ne-am dat seama că asta o să se întâmple. Ne-am bucurat foarte mult.

Va fi o ceremonie atipică la Jocurile Olimpice, o defilare pe Sena. Cum vedeţi schimbarea asta?

Marius Cozmiuc: Schimbarea este în bine pentru noi, va fi pe Sena. Suntem oamenii apei, toată ziua suntem pe apă (n.r. râde). Ne bucură acest lucru, mai ales că nu am participat până acum din cauza faptului că programul nostru de concurs nu ne-a permis. De data aceasta vom fi acolo şi suntem fericiţi.

“Cine spune că te antrenezi doar în anul olimpic pentru medalia olimpică nu ştie ce vorbeşte. Sunt ani de muncă”

În final aş vrea să vă întreb, ce ar însemna pentru voi să câştigaţi câte o medalie olimpică?

Ionela Cozmiuc: Este foarte greu pentru un sportiv să descrie în cuvinte ce ar însemna pentru el o medalie olimpică. Cred că ar însemna încununarea tuturor anilor de muncă, pentru că cine spune că te antrenezi doar în anul olimpic pentru medalia olimpică nu ştie ce vorbeşte. Sunt ani de muncă şi îmi doresc să văd acea medalie la gât.

Marius Cozmiuc: Am o medalie olimpică, clar mi-o doresc pe cea strălucitoare, dar după experienţa pe care am avut-o anul trecut, după o accidentare, tot ce îmi doream era să ajung la Jocurile Olimpice, iar acum, fiind într-o formă foarte bună, ţintesc sper o medalie. Vreau mai mult şi mi-o doresc pe cea mai strălucitoare.

