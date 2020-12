Soțul Alessandrei Stoicescu, diagnosticat cu coronavirus. Ce decizie radicală a luat știrista de la Antena 1

Alessandra Stoicescu a anunțat pe rețelele de socializare că soțul ei a fost infectat cu coronavirus, iar știrista a luat o decizie radicală, pe care a împărtășit-o cu fanii ei.

Îndrăgita jurnalistă le-a dat vestea internauților printr-un mesaj lung postat în mediul online, alături de o fotografie de excepție cu ea și cu partenerul ei de viațî.

Prezentatoarea de știri Alessandra Stoicescu s-a căsătorit în 2013 cu Sergiu Constantinescu, alături de care are o fetiță în vârstă de un an, pe nume Sara Maria Francesca Constantinescu.

Soțul Alessandrei Stoicescu a fost diagnosticat cu coronavirus

Sergiu Constantinescu, soţul Alessandrei Stoicescu, are coronavirus, iar știrista a decis să se izoleze alături de acesta, chiar dacă testul ei a ieșit negativ, fiind, totuși, contact direct.

Anunțul a fost făcut chiar de către prezentatoarea de la Observator, prin intermediul unui mesaj lung, din care reiese că este optimistă cu privire la starea de sănătate a soțului ei, crezând că această întâmplare este mai mult un semn pentru a-i încuraja pe cei doi să petreacă sărbătorile împreună, în familie.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, aceștia urându-i sănătate soțului vedetei, iar jurnalista i-a asigurat pe internauți că își va îndeplini în continuare responsabilitățile de jurnalist, chiar și de acasă.

View this post on Instagram A post shared by Alessandra Stoicescu (@alessandra.stoicescu)

,,Si a venit si acel moment.

Incepand de astazi sunt ceea ce, sec si impersonal, numim de 10 luni: contact direct. Sergiu, sotul meu, a primit un rezultat care certifica ceea ce stiam despre el de cand il cunosc: ca este pozitiv. Eu, ca doar nu degeaba lucrez la stiri, sunt negativa insa regulile sunt reguli pentru toata lumea: sunt contact direct deci ne izolam impreuna, ca familie. E poate un semn al destinului ca, dupa un an nebun cum nu am mai trait niciodata, Sarbatorile chiar sunt un moment care trebuie trait in familie, alaturi de cei mai dragi oameni.

Izolarea fizica nu inseamna decat lipsa contactului cu cei din afara familiei noastre.

Voi ramane conectata la tot ceea ce inseamna stirile zilei, voi continua acest minunat demers numit Ajut Eu pana la final si, cu ajutorul celeilalte familii ale mele, [Observator] voi ramane #deneoprit in ceea ce priveste meseria mea de jurnalist.

Povestea mea, povestea ta, povestea noastra, continua…”, a scris Alessandra Stoicescu în dreptul fotografiei cu soțul ei.

Alessandra Stoicescu și Sergiu Constantinescu s-au cunoscut în 2011 și s-au îndrăgistit pe platourile televiziunii, lucrând împreună. După doi ani, aceștia au devenit soț și soție.

„Eu nu m-am îndrăgostit de cea de la televizor. Pe soţia mea am descoperit-o în 2011. Pe Sandra de la televizor o ştiam de mulţi ani. Cred că ne-am şi întâlnit, pentru că eu am lucrat în Antenă, la Cluj”, a spus Sergiu Constantinescu.