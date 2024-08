Soțul Ancăi Molnar, răpus de suferință la 2 luni de la moartea make-up artistei: ”Îmi lipsești tot mai mult”

Soțul Ancăi Molnar, la 2 luni de la moartea make-up artistei. Acesta a dezvăluit că frumoasa parteneră de viață îi lipsește pe zi ce trece tot mai mult, semn că nu poate depăși momentele de cumpănă.

Soțul Ancăi Molnar, distrus de durere la 2 luni de la decesul vedetei. Mesajul emoționant transmis în online de bărbat

Soțul Ancăi Molnar, distrus de durere la 2 luni de la decesul vedetei. Mesajul emoționant transmis în online de bărbat. Acesta nu poate trece peste moartea celei mai dragi persoane, care i-a fost aproape ani la rând.

Bărbatul suferă și asta se vede cu ochiul liber din postările pe care le face pe rețelele de socializare. În plus, nu lipsește de la mormântul tinerei, unde merge frecvent pentru a-i împărtăși ce se mai întâmplă în viața lui.

„Două luni fără tine. Îmi lipsești tot mai mult. De aș putea măcar odată să te strâng în brațe și să îți spun cât de mult te iubesc”, a scris Claudiu Molnar pe pagina de , unde își exprimă gândurile și suferința.

„Mă uit spre lună și cer-i să-mi spună dacă ești bine. Mă uit la stele și aștept de la ele să-mi spună despre tine. Mă uit la soare, îi cer alinare… Fiindcă… știi… pierzându-te pe tine… nu mă mai regăsesc pe mine”, a mai scris în online.

Anca Molnar, mesaj de adio înainte de a pleca la Cer

Anca Molnar a lăsat un mesaj de adio emoționant înainte de a pleca la Cer, fiind conștientă că organismul nu mai rezistă mult în fața bolii. A încetat din viață la doar 35 de ani, după ce fusese diagnosticată cu cancer.

Make-up artistul, care era cunoscut în lumea mondenă din România, avea doar 35 de ani. Tânăra a fost operată de două ori pe creier, în Turcia, însă nu a mai putut să treacă peste suferința fizică pe care o simțea.

„Am venit, am trăit frumos și am plecat spre o altă lume. Am luptat cum am știut mai bine și cu toate puterile mele… Până la ultima picătură de SPERANȚĂ. Vă las în suflet mulțumirea pentru cât de frumoasă mi-a fost viața și zâmbetul meu să vă rămână mărturie că am trăit-o din plin.

Mi-am dorit de atâtea ori să iau telefonul în mână pentru ultima dată și să vă las un ultim îndemn: trăiți frumos și trăiți din plin! Eu, Anca Molnar am plecat… Acasă. Dar de acolo voi continua să vă veghez mereu!

Rămâneți cu bine și căutați-mă printre stele. Din când în când am să vă fac cu ochiul!”, sunt cuvintele pe care regretata Anca Molnar le-a transmis prin intermediul apropiaților, relatează .