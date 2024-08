Soțul Ancăi Molnar, sfâșiat de durere la mormântul acesteia. Încă nu poate accepta realitatea dureroasă: „Îmi lipsești tot mai mult.”

La două luni după ce Anca Molnar a pierdut lupta cu boala, soțul ei rămâne copleșit de durere, vizitându-i mormântul cu sufletul greu.

Soțul Ancăi Molnar, sfâșiat de durere la mormântul acesteia. Încă nu poate accepta realitatea dureroasă

Trecerea în neființă a Ancăi Molnar, cunoscuta make-up artistă, a lăsat o rană adâncă în inima soțului ei. La două luni de la pierderea ei, bărbatul continuă să fie răvășit de durere. Într-o vizită recentă la mormântul soției, el și-a exprimat suferința printr-un mesaj emoționant.

ADVERTISEMENT

La două luni după decesul Ancăi Molnar, soțul și familia ei încă resimt șocul pierderii ei în lupta cu boala. Moartea Ancăi a lăsat în urmă multă tristețe printre cei care o cunoșteau. Pentru cei apropiați, lipsa ei continuă să fie greu de acceptat.

Recent, o fotografie a mormântului ei, alături de câteva cuvinte sfâșietoare, încercând astfel să-și aline durerea în mediul online.

ADVERTISEMENT

„Două luni fără tine. Îmi lipsești tot mai mult. De aș putea măcar odată să te strâng în brațe și să îți spun cât de mult te iubesc”, a fost mesajul scris de soțul Ancăi Molaru, conform

Anca Molnar a lăsat un mesaj final pentru cei apropiați. Make-up artista a dorit să transmită un îndemn important, și anume că oamenii ar trebui să-și trăiască viața din plin. Ea a vorbit și despre credința într-o viață după moarte, spunând că pleacă “Acasă” și că va continua să vegheze asupra celor dragi.

ADVERTISEMENT

„Am venit, am trăit frumos și am plecat spre o alta lume. Am luptat cum am știut mai bine și cu toate puterile mele… Până la ultima picătură de SPERANȚĂ. Vă las în suflet mulțumirea pentru cât de frumoasă mi-a fost viața și zâmbetul meu sa va rămână mărturie că am trăit-o din plin.

Mi-am dorit de atâtea ori sa iau telefonul în mână pentru ultima dată și sa va las un ultim îndemn: trăiți frumos și trăiți din plin! Eu, Anca Molnar am plecat…Acasă. Dar de acolo, voi continua sa va veghez mereu! Rămâneți cu bine și căutați-mă printre stele. Din când în când, am sa va fac cu ochiul!”, a scris Anca Molnar în semn de adio.