Soțul Andreei Esca a trecut de provocarea vieții! Cum arată Alexander Eram după ce era să moară de Covid-19

A învins coronavirusul, iar acum este într-o formă de invidiat. Alexander Eram, căci despre el vorbim, a fost sufletul petrecerii organizate special pentru fiica sa, care și-a sărbătorit recent ziua de naștere. Șampania a curs din belșug, iar muzica modernă și preparatele alese cu mare atenție au transformat fericitul eveniment într-o aniversare demnă de o prințesă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Aproape că a fost dat uitării întreg calvarul prin care afaceristul francez a trecut în urmă cu două luni, când s-a zbătut între viață și moarte pe patul de spital.

La vremea respectivă, Andreea Esca dezvăluia cu durere în glas că soțul său a fost internat în secția de Terapie Intensivă și a avut nevoie zile întregi de suport respirator.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum arată soțul Andreei Esca după ce a învins coronavirusul

Din fericire, acum este complet vindecat și într-o formă de invidiat, lucru remarcat de toți cei care au luat parte la petrecerea organizată special pentru Alexia. Nici nu se putea întâmpla altfel, având în vedere că adoră sportul și nu poate rezista fără să facă mișcare.

„În cazul soțului meu, situația a fost mai gravă. Eram acasă când fiul meu m-a sunat și mi-a spus că Alex a fost dus la terapie intensivă. Parcă s-a prăbușit cerul pe mine, nu-mi venea să cred, simțeam că leșin.

ADVERTISEMENT

Tocmai el să pățească atât de rău! Un bărbat de 50 de ani care nu fumează, face sport, duce o viață ordonată, fără excese… Plămânii lui au fost afectați într-un timp extrem de scurt.

A stat multe zile la terapie intensivă, a fost pe ventilație mecanică. Îmi spunea, atât cât a putut să mai vorbească, «nu mai pot, este groaznic, cred că așa arată Iadul». Aveam senzația că văd un film îngrozitor, așteptam să mă trezească cineva să-mi spună că nu e adevărat. I s-a propus să facă transfuzie cu plasmă și bine că a acceptat pentru că după a început să i se îmbunătățească starea de sănătate”, a povestit Andreea Esca în urmă cu două luni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mesaj emoționant transmis de ziua fiicei sale: „Abia astăzi m-am panicat”

„Abia astăzi m-am panicat! Nu alaltăieri, când a fost ziua mea! Alexia împlinește 20 de ani! Deci e imposibil ca și eu să am tot 20. Și nici 34 nu pot să am, că nu am avut-o la 14 ani. Deci am mai mult de atât. Mai mult de atât înseamnă mult…

Și da, știu încurajările de tipul nu contează vârsta din buletin, dar azi m-a izbit realitatea. Nu, desigur, această revelație târzie nu mă va face să cântăresc de două ori dacă să mă duc la vreun party, dar recunosc că m-a zguduit un pic.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pentru că eu trăiesc cu mine zilnic, îmbătrânim împreună cu ridurile aferente și kilogramele de rigoare, cu dubiile și problemele ce trebuie rezolvate, și știm că avem doi copii. Doar că acum, unul dintre “cei mici” apare cu o vârstă din asta … și nu eram pregătite.

Parcă până la 20 încă mai sună a “copilul meu”. Acum nu știu cum să zic? Fata mea? Și cum să mă repozitionez față de fetița aceea zglobie cu ochi albaștri care mi-a schimbat universul când a venit pe lume? Alexia Margot, astăzi, când împlinești 20 de ani, vreau să-ți multumesc pentru 20 de ani de fericire, împlinire, bucurii, aventuri, distracție, nervi, emoții, discuții, panici, proiecte, hohote de râs, de plâns, satisfacții, dezamăgiri, iubire!

ADVERTISEMENT

Îți mulțumesc pentru cei 20 de ani alături de tine, “montagne russe-ul” meu preferat! Te iubesc și sunt aici pentru orice, oricând! Bine, știu că nu răspund la telefon tot timpul… Dar și tu suni întruna și vorbești muuuuuult”.