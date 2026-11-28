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Teodora Meluță este supranumită drept „cea mai frumoasă fotbalistă” româncă. Soțul sportivei, Vlad Nicoară, se confruntă cu o situație neplăcută. Și-a anunțat fanii de pe rețelele de socializare că a rămas fără loc de muncă, după o perioadă scurtă.

Teodora Meluță a primit vestea despre partenerul ei

Teodora Meluță (27 ani) a semnat contractul vieții sale în urmă cu aproximativ 2 ani. Cea mai frumoasă fotbalistă româncă (FRF). Vlad Nicoară (30 ani) este bărbatul alături de care sportiva a plecat din țară în urmă cu scurtă vreme. În vara anului 2026 a semnat în Kazahstan.

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Cei doi tineri s-au stabilit în străinătate, însă acum bărbatul traversează o perioadă neagră în carieră. A făcut anunțul în mediul online, unde a transmis că nu mai este antrenor de performanță fizică pentru FC Ordabasy Shymkent. Și-a încheiat mandatul de preparator fizic după o colaborare care a avut o durată foarte scurtă.

Mai exact, a ocupat această poziție în staff-ul tehnic al lui Andrei Martin timp de numai 5 luni. În această perioadă, tehnicianul român a cucerit alături de echipa din Kazahstan atât titlul de campion, cât și Cupa Kazahstanului. Cu toate acestea, antrenorul din Moldova a decis la rândul său că este momentul să încerce ceva nou.

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Cine este partenerul Teodorei Meluță

După plecarea lui Andrei Martin și a staff-ului său, clubul din Shymkent nu a anunțat oficial un nou antrenor principal. „Scurt, intens, de neuitat! Un final pentru noi – o jumătate de sezon pentru mine, dar doi ani de efort pentru echipă. O dublă istorică pentru FC Ordabasy. Mă bucur că am făcut parte din asta”, este mesajul pe care l-a lăsat soțul Teodorei Meluță, pe pagina personală de Facebook. Pe de altă parte, cea mai frumoasă fotbalistă româncă nu a făcut nicio postare pe marginea acestui subiect. În schimb, pe Instagram a distribuit o filmare din timpul unui meci. De asemenea, a încărcat o poză cu „umbrele Ciprului”, ceea ce denotă faptul că se află în vacanță.

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În altă ordine de idei, superba brunetă a a fost cerută în casătorie de iubitul ei, Vlad Nicoară, într-o excursie prin munți. Tânăra a avut parte de o cerere în căsătorie atipică, momentul special fiind surprins în timpul unui zbor cu paratanta. Câteva luni mai târziu au ajuns în fața ofițerului de stare civilă, iar cununia religioasă a fost organizată în anul 2025. Partenerul sportivei este un preparator fizic cunoscut în România. În urmă cu ceva vreme a fost angajat la UTA, în sezoanele 2022 – 2023 și 2023 – 2024. Ulterior, cei doi parteneri au avut parte de numeroase , susținându-se necondiționat unul pe celălalt.