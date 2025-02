Soțul Georgianei Lobonț, primele declarații după ce a aflat decizia instanței! Rareș a fost prins conducând fără să aibă dreptul: „N-am avut ce să nu recunosc”

Soțul Georgianei Lobonț a aflat decizia instanței în dosarul permisului său suspendat, după ce a fost prins conducând fără să aibă acest drept.

Soțul Georgianei Lobonț, primele declarații după decizia instanței! A fost prins conducând cu permisul suspendat

Judecătorii au hotărât să amâne aplicarea pedepsei, de închisoare la 2 ani, și asta pentru că Rareș a fost destul de cooperant, recunoscându-și greșeala în fața magistraților.

Rareș Ciciovan explică, în exclusivitate pentru FANATIK, unde a greșit, de fapt, de s-a urcat la volan având permisul suspendat.

Soțul Georgianei Lobonț a avut mai multe procese cu Poliția din cauza condusului cu viteză. A depus patru-cinci contestații pentru a-și recupera carnetul de condus, însă nu a știut că perioada în care trebuia să fie pieton era de 4 și nu 3 luni.

„Am avut vreo patru-cinci contestații și am condus după 3 luni, ele fiind niște contestații vechi. La una din contestații, nu mai știu, nu am predat permisul și trebuia să stau 4 luni și eu nu am știut că sunt patru luni și așa a fost…

Am pierdut acea contestație, am stat trei luni, dar după am aflat că trebuia să stau patru. Cam asta e treaba, simplu. Am fost prins fără drept de a conduce”, a declarat soțul Georgianei Lobonț, pentru FANATIK.

ne-a mai zis că a fost dat în judecată și poștașul, pentru că a semnat o hârtie în locul lui, el fiind plecat cu soția la cântări sau prin vacanțe. Poștărița a fost chemată să dea explicații pentru că a semnat fără a avea dreptul.

„Nu am avut ce să nu recunsoc”

„Eu am primit amânarea pedepsei, nu sunt condamnat cu suspendare cum s-a crezut. Nu am avut ce să nu recunosc. Asta e, mai avem și ghinion”, a completat Rareș, pentru FANATIK.

Ce înseamnă amânarea pedepsei, în speța în care a fost judecat Rareș Ciciovan? Când vorbim despre amânarea aplicării pedepsei, instanța constată vinovăția, dar nu aplică imediat decizia de condamnare. Practic, i se oferă persoanei șansa de a demonstra că se poate reintegra în societate, evident, cu niște condiții. Persoana inculpată trebuie să se prezinte la anumite intervale în fața autorităților și să ofere explicații în cazul în care își schimbă domiciliul sau locul de muncă.

Rareș trebuie să fie cuminte timp de doi ani. Ce înseamnă amânarea aplicării pedepsei

Mai trebuie precizat că amânarea aplicării este valabilă doar pentru pedepse de până la 2 ani de închisoare. Timp de doi ani, va trebui să se abțină de la a comite alte infracțiuni. De asemenea, în astfel de situații, instanța poate solicita și munca în folosul comunității sau poate impune interdicții specifice.

Care sunt efectele amânării aplicării pedepsei? Ei bine, hotărârea nu este trecută în cazierul judiciar obișnuit. Apare numai în cazierul organelor judiciare, căci, așa cum am explicat mai sus, se ține cont în cazurile în care persoana vizată comite alte infracțiuni.

Dacă respectă condițiile, pedeapsa nu se va mai aplica și va fi ștearsă din evidențe. Dacă Rareș Ciciovan încalcă regulile, atunci instanța judecătorească nu va avea încotro și, conform legii, va aplica pedeapsa inițială, care poate fi executată în integralitate.

Mai trebuie punctat, în dosarul soțului Georgianei Lobonț, că bărbatul este nevoit să plătească niște cheltuieli judiciare în valoare de 600 de lei.