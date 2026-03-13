Soțul Oanei Țoiu a solicitat finanțare din fonduri europene. Pentru ce activități a primit bani ONG-ul partenerului ministrului de externe

ADVERTISEMENT

Oana Țoiu, ministrul de externe, a fost audiată miercuri în Parlament în legătură cu gestionarea repatrierii românilor din zonele afectate de războiul din Orientul Mijlociu. În legătură cu cazul Irinei Ponta, Țoiu a declarat că nu a sunat niciun consul al României ca să-l întrebe de nicio persoană cu nume şi prenume şi niciodată nu a sunat niciun consul al României ca să-l întrebe de numele părinţilor oricărui beneficiar.

Bugetul pentru digitalizarea ONG-urilor a fost de 9 milioane euro

Oana Țoiu este partenera de viață a lui Ciprian Stănescu, cei dei doi fiind părinții a două fete. Stănescu este președinte al Fundației Social Innovation Solutions, un ONG ce oferă consultanță pentru alte ONG-uri și corporații în impact social, inovație și programe educaționale pentru tineri și conferințe ca Social Impact Award, Future Makers, Future Youth Summit sau Future Talks. Ciprian Stănescu are un master de la Central European University și predă cursuri de futurism sau sustenabilitate la The Entrepreneurship Academy.

Stănescu a lucrat 12 ani pentru organizații globale ca Aspen Institute și Ashoka și este Global Shapers Alumni al World Economic Forum. Numele Asociației Social Innovation Solutions și al lui Ciprian Stănescu, ca reprezentant legal, se găsesc pe o „listă a proiectelor pentru care s-a finalizat etapa de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect Componenta C7_I9 – Digitalizarea Sectorului Organizațiilor Neguvernamentale”, ce se află pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor europene, conform datelor consultate de FANATIK.

Numele proiectului ONG-ului lui Ciprian Stănescu este „SIS digital. Clădim un viitor digitalizat și sustentabil” și a primit punctajul maxim, 100, alături de alte 204 ONG-uri . Alte peste 800 de asociații și ONG-uri au obținut punctaje inferioare. În cadrul acestei investiții, cu un buget total de 9 milioane de euro, sunt acordate granturi pentru activități care sprijină transformarea digitală a organizațiilor neguvernamentale.

Din bugetul total, 4,5 milioane euro au fost pentru ONG-uri cu activitate economică și 4,5 milioane de euro pentru ONG-uri fără activitate economică. Cum au fost aprobate 205 proiecte, rezultă că fiecare ONG, inclusiv cel al lui Cătălin Stănescu, a primit aproximativ 43.900 euro ca finanțare din bani europeni. Ministerul a anunțat că vor fi acordate granturi pentru activități care sprijină transformarea digitală a organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) și cresc nivelul de alfabetizare digitală în rândul personalului.

Banii pot fi folosiți de ONG-uri pentru dezvoltarea și achiziționarea de aplicații software

Acestea sunt activități pentru investiții în infrastructura digitală a ONG-urilor: achiziționarea de echipamente TIC și periferice (server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de rețea, echipamente periferice), dezvoltarea/achiziționarea de aplicații software dedicate sectorului ONG (soluții de management financiar (inclusiv compatibile cu sistemul RO e-factura), administrarea resurselor umane, managementul voluntarilor, managementul și retenția donatorilor).

Alte activități sunt privind dezvoltarea competențelor digitale ale personalului și voluntarilor în ceea ce privește furnizarea de servicii la distanță beneficiarilor;dezvoltarea de platforme și soluții CRM (gestionarea relațiilor cu clienții) și achiziționarea de echipamente aferente, alte activități privind achiziția de active necorporale: licențe (achiziţionarea licenţelor software pentru server, licenţelor necesare operării calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licenţelor software antivirus precum şi pachetelor software tip office), alte programe informatice în scopul transformării digitale a organizației.

În fine, cu banii obținuți, ONG-urile pot derula activități privind achiziţionarea şi implementarea soluţiei de semnătură electronică (de la furnizori autorizaţi) – activitate eligibilă, inclusiv înainte de semnarea contractului de finanțare; achiziţionarea de aplicaţii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilităţi în scopul creșterii nivelului de accesibilizare a serviciilor digitale pentru persoanele vulnerabile; activități privind asigurarea accesului la bănci de date, servicii de cloud computing (Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS)) și de stocare a datelor, biblioteci sau alte servicii conexe.

Oana Țoiu a transferat soțului său părțile sociale din firma SC Social Innovation Solutions SRL

Termenul limită pentru contractul de finanțare a fost 31 decembrie 2025, iar ajutoarele de minimis s-au acordat „până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025”. În afara ONG-ului, mai există și o firmă cu același nume, SC Social Innovation Solutions SRL, , specializată în activități de consultanță în management și cu editarea de cărți, ghiduri, ziare, reviste, jocuri pe calculator, precum și cu consultanța în relații publice și comunicare. Oana Țoiu a fost fondatorul, asociatul unic și administratorul acestei companii.

Ulterior, Oana Țoiu s-a revocat din funcția de administrator, iar din iulie 2016 această funcție în firmă este ocupată de Ciprian Stănescu. Pe 10 mai 2024, Oana Țoiu a transferat toate părțile sociale deținute la SC Social Innovation Solutions SRL către Ciprian Stănescu, pentru suma de 300 de lei. Conform datelor de la Ministerul de Finanțe, consultate de FANATIK, firma a înregistrat o pierdere de 99.136 lei în 2024, la o cifră de afaceri de 943.145 lei.

În 2022 și 2023 s-au bifat cele mai bune rezultate financiare de la înființarea firmei, cu profit net de 378.715 lei, respectiv de 549.783 lei. Societatea comercială a mai înregistrat pierderi în 2019 (de 16.494 lei) și 2020 (de 62.412 lei). Datoriile totale ale SC Social Innovation Solutions SRL, la finalul lui 2024, erau de 350.800 lei.