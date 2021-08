Soțul sinucigașei de la Brănești, care s-a aruncat în fața trenului cu cei trei copii, şi-a schimbat viaţa radical. Ce s-a întâmplat cu bărbatul

Joi, 17 august 2017. Un apel la 112 anunță o dramă de nedescris petrecută la Brănești, pe calea ferată. Ajunși la fața locului, : o tânără mamă, însărcinată, se aruncase în fața unui tren care circula cu 160 de kilometri pe oră împreună cu cei trei copii. Impactul devastator se dovedise fatal pentru cele patru persoane.

Alexandra, femeia care recursese la gestul disperat, era mamă a trei fete – Georgiana Mihaela (10 ani), Ana Maria (8 ani) și Andreea Nicoleta (3 ani) – fiind iar însărcinată. La fața locului, anchetatorii au găsit un bilet de adio lăsat de Alexandra, pe care scria ”îmi pare rău, nu mai suportam suferința”.

Alexandra avea probleme psihice cronice

Potrivit apropiaților, Alexandra s-a sinucis, omorându-și și copiii, pentru că se temea că și fetele ei vor traversa aceleași lipsuri și probleme cu care ea se confrunta de ani buni. Femeia era total dezamăgită de modul ei de viață și de faptul că trăia practic de pe o zi pe alta, neputând asigura un confort minim celor dragi.

În plus, părinții femeii au dezvăluit că Alexandra era de foarte mult timp diagnosticată cu depresie severă, motiv pentru care trebuia să ia pastile. Numai că tânăra refuza medicația, aruncând pastilele la gunoi.

Nici pe plan sentimental nu se descurca prea bine Alexandra. În 2009, sătulă de certurile cu soțul ei, Alexandra intentase divorț, dar până la urmă s-a împăcat cu partenerul ei de viață, un bărbat foarte gelos.

Femeia sinucigașă nu-și hrănise copiii de 24 de ore

Căderile nervoase de care suferea Alexandra provocaseră internarea ei, în repetate rânduri, la Spitalul Alexandru Obregia. Anchetatorii au aflat de la rudele și prietenii femeii că aceasta se lovea violent în burtă cu pumnii, pentru a pierde sarcina, sau se lovea cu capul de gard.

La necropsie s-a aflat un aspect șocant. nu mâncaseră de aproape 24 de ore, semn că momentul de nebunie al femeii s-a declanșat tocmai din faptul că nu reușise să pună nimic pe masa copiilor.

Soțul Alexandrei s-a confesat distrus presei, găsindu-și cu greu cuvintele după o dramă uriașă, care l-a lăsat din senin văduv și fără trei copii.

„Nu știu cum trăiesc. Eu încă mai cred că Dumnezeu mi le aduce inapoi. Nu știu de ce mă mai duc la muncă, nu mai am pentru ce, nu mai am pentru cine. Chiar nu ştiu ce s-a întâmplat acolo, ştiu că miercuri am vrut să mă duc acolo cu toată fiinţa mea, dar am scăpat greu de la muncă şi nu m-am mai dus. Cred că asta mă va marca toată viaţa, că poate dacă mă duceam, nu păţeau nimic. Dar nu m-am dus şi a doua zi am auzit ce am auzit…”, a declarat George.

Soțul Alexandrei și-a găsit o nouă iubită

”De ce să se răzbune pe mine? Că încercam să îi fac toate poftele şi ei şi fetelor, urma să le plimb cu maşina decapotabilă. Când veneam de la muncă, le vedeam în poartă şi strigau după mine. Se închidea în ea, nu prea vorbea, cred că ultima sarcină a fost motivul, ea zicea că se descurcă greu cu trei copii. Am încercat, am mers amândoi la spital să avorteze, cu toate că era păcat, dar medicul a spus că sarcina e evoluată şi nu se mai poate face nimic. Eu încercam să o consolez, o mângâiam, o scoteam în parc, ea o ţinea pe a ei, că nu vrea copilul, mai bine preferă să moară decât să aibă copilul”, a continuat soțul sinucigașei de la Brănești.

Pentru soțul Alexandrei au urmat ani grei, în care a încercat să depășească trauma suferită. Din fericire pentru el, acum câteva săptămâni, George a recunoscut că este din nou îndrăgostit, fotografiindu-se în brațele Anei, noua lui iubită, așa cum dovedesc imaginile intrate în posesia FANATIK.

Mai mult, George s-a întors cu fața spre credință în ultimii ani. Bărbatul merge duminică la fiecare slujbă, iar la comemorări trece pe la cimitir, unde se reculege la mormântul soției și al fetițelor sale, dispărute acum patru ani.