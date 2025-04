Soțul unei vedete din România, săltat și dus la penitenciar: ”Cine greșește, plătește”. Coșmarul prin care trece bruneta, după ce a devenit mamă

Soțul unei vedete din România a fost încarcerat în urmă cu câteva zile, iar de atunci aceasta trăiește un coșmar. Bruneta a rămas singură cu un copil în grijă, dar și cu multe alte probleme legale de rezolvat. Contactată de FANATIK, mondena a dezvăluit că nu are acces nici la bani și nici la tatăl copilului ei, care doarme ”pe fiare” pentru că nu are cele necesare în arest.

Soțul unei vedete din România, în arest

prin cea mai neagră perioadă a vieții ei, după ce bărbatul iubit, și tatăl copilului ei a ajuns în închisoare. Fosta lui Mitea dezvăluie că de când a fost săltat de forțele de ordine nu a reușit să îl vadă și să vorbească cu partenerul ei.

ADVERTISEMENT

„De la secție l-au transferat la penitenciar. Trebuie să aștept să treacă zilele de carantină să pot merge. Sunt la pământ. Cu un copil mic acasă este foarte greu. Singură.

L-au săltat și nici haine de schimb nu are, nici alimente, nici medicamente, nici telefon. Ce înseamnă să fii stupid, odată cu vârsta și cu un copil acasă, să ajungi în asemenea situație. Nu pot da detalii. Când ai greșeli, trebuie să fii top avocat și să ai mulți bani să te mai scape cineva. Nici nu e în arest preventiv, e direct la închisoare.”, a declarat Gabriela Cristoiu.

ADVERTISEMENT

„Prostia se plătește. A compromis toată copilăria lui”

Având în vedere situația dificilă prin care trece, Gabriela Cristoiu a ținut să puncteze că nu se va despărți de tatăl copilului ei, cel pe care îl consideră ca și soțul ei, deși nu sunt căsătoriți legal. Vedeta mărturisește că va face tot ce îi va sta în putință pentru a-l ajuta, chiar dacă simte că actele lui au fost greșite. Iar asta va duce, inevitabil, la o copilărie nu tomai plăcută pentru copilul lor.

„Pe mine nu au cu ce să mă ia, pentru că eu sunt curată. Trebuie să își facă datoria procurorii. Nici nu vreau să mă exprim, pentru ca nu este treaba mea. Prostia se plătește. Când ai un copil mic acasă, nu faci greșeli. A compromis toată copilăria lui.

ADVERTISEMENT

Eu sunt zodia berbec, sunt un om al dreptății. Am și un ascendent în leu. Și mai rău. Nu tolerez greșelile. Uneori par cu capul în nori, dar sunt un om corect. Greșeli din astea nu se fac. Cine face, plătește. Ce pot spune? El este soțul meu, chiar dacă nu în acte. Nu se pune problema de despărțire. O să îl ajut cât pot, cu tot ce pot, dar să mă lase de la penitenciar să fac vizita.”, a mai completat vedeta, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

„Are nevoie de așternut, ca doarme pe fiare”

Și cum problemele nu vin niciodată câte una, se mai confruntă și cu executare silită din cauza datoriilor pe care le au din cauza lui. După o depresie postanatală, fără bani și fără partener alături, Gabriela Cristoiu simte că îi fuge pământul de sub picioare.

„Eu nu am fost niciodată în închisoare, nici măcar în vizită. Mi-au zis că are nevoie de așternut, ca doarme pe fiare. Am nevoie de permisiunea comandantului să duc perne. Abia am scăpat de depresia postnatală, că am dat de altceva.

Trebuie să aștept niște confirmări, nu aș vrea să vorbesc înainte, pot spune doar că e în arest, aici, în București. Cu un copil mic, fără ajutor, fără mamă, fără tată, cu tatăl copilului arestat. Cred ca nu se putea mai bine… Executată silit. Avem datorii din cauza lui, pentru ele am poprire pe conturi.”, a mai spus Gabriela.

Cine este soțul Gabrielei Cristoiu?

În urmă cu aproximativ un an de zile, Gabriela Cristoiu rememora cum s-a cunoscut cu partenerul ei de viață. De asemenea, divulga cine este și cu ce se ocupă barbatul, cu 15 ani mai mare care ea.

„El este om de afaceri, are afaceri în construcții de imobiliare. Ne-am cunoscut în urmă cu un an și jumătate. El mă căuta de ceva timp, dar eu nu-i dădeam apă la moară. Dar, când ne-am întâlnit pot spune că a fost dragoste la prima vedere. Ne-am mutat din prima seară împreună, ne-am văzut, ne-am plăcut, de ce să mai pierdem timpul. Era și cazul să-mi găsesc pe cineva, să mă așez la casa mea. Mi s-a schimbat mult viața în ultimii doi ani.

El mai are trei copii, a mai fost căsătorit de două ori, cu două femei diferite. Diferența de vârstă dintre noi este de 15 ani. Eu, după ce l-am pierdut pe tata, mi-a fost foarte greu, am suferit mult, i-am simțit lipsa. Într-un fel sau altul, de când l-am cunoscut pe el, parcă simt că nu-mi mai lipsește atât de mult, nu mai este dorul acela apăsător. Pot spune că i-a ținut locul tatălui. Nu i-am cunoscut copiii lui, mi-ar plăcea să-i cunosc, dar nu acum. Momentan ne concentrăm pe copilul nostru”, despre cel alături de care a devenit mamă pentru prima dată.