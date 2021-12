Șpagă pentru angajări în spitalele de stat! „8 kilograme de brânză”, plata pentru un post de infirmieră

Aproape incredibil, dar cât se poate de adevărat. Dacă vrei să ai un loc de muncă la Spitalul Județean de Urgență Ploiești tot ce trebuie să faci este să pregătești o șpagă importantă. Astfel, un post auxiliar se cumpăra și cu mii de euro.

Culmea, amatori au existat mereu, mai ales că s-a auzit prin oraș cum „pe secţia COVID se fac bani frumoşi“. Rețeaua era bine pusă la punct și avea chiar și un limbaj secret. Astfel, euro însemna, de fapt, un „kilogram de brânză“ sau „un buchet de flori“.

Șpagă pentru angajarea în spitalele de stat!

Mai exact, o anchetă a procurorilor a scos la iveală un adevărat comerț al locurilor de muncă. Cine dorea să se angajeze pe un post de infirmier, brancardier sau îngrijitor trebuia să treacă printr-o negociere.

Când se înțelegeau asupra șpăgii, suma ajungea la intermediari şi, în cele din urmă, revenea şefei Serviciului Resurse Umane. Potrivit reprezentanților Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, se ajungea chiar și la 2.000 de euro șpagă.

Totul s-ar fi întâmplat în toamna acestui an, atunci când România se pregătea de valul 4 și spitalul avea nevoie de forță de muncă. Doar că, angajații cu experiență fugeau de .

Culmea, anunțurile de angajare nu au fost publice pe site-ul spitalului, cele 30 de posturi fiind împărțite pe bani, de către o mână de oameni coordonaţi de şefa Serviciului Resurse Umane din Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, Florica Preda, arată procurorii.

Concret, patru oameni, Florin Tomis Matei – brancardier, Sebastian Pancu – instalator, Ecaterina Crăciun – îngrijitoare şi Mirabela Dumitraşcu – îngrijitoare se aflau în spatele unei adevărate caracatițe a angajărilor.

Aceștia căutau oameni care să accepte să lucreze pe secția de și n-au avut nevoie de prea mult timp. Atrași de mirajul unor sporuri salariale, mulți au oferit sume importante.

„Reiese astfel fără echivoc, pe de o parte, faptul că pentru angajarea numitei Bercu Elena pe postul de infirmieră în cadrul Spitalului Judeţean Ploieşti (care a avut loc începând cu data de 11.10.2021), aceasta a oferit în total suma de 2.000 de euro, sumele de bani fiind împărţite astfel: 500 de euro către Şefa Serviciului Resurse Umane, Preda Florica, 300 de euro către Dumitraşcu Mirabela Florica, 200 de euro către Matei Tomis şi restul de 1.000 de euro fiind însuşiţi de numitul Pancu Sebastian”, se arată în referatul de acuzare al Parchetului

Interesant este că cei patru aveau un limbaj al lor. Astfel, femeile care voiau să se angajeze erau sfătuite să vină cu „brânza“ în parcarea spitalului. De acolo erau preluate și conduse în clădirea administrativă unde le aștepta şefa Serviciului Resurse Umane.

Aceasta primea cel mai puțin din întreaga afacere, doar 500 de euro din totalul de două mii.

„C.E: Da, mă, el vine acolea, i-a dat brânza, la revedere. Am plecat…

B.E: Da, mă…

C.E: N-avem nicio treabă!. Voi i-i daţi, nu mi-i daţi mie! Voi i-i daţi lui, ne întâlnim acolo.

B.E: E, ce, nu puteam să ţi-i dau ţie să i-i dai, da…

C.E: Nu, nu, nu, nu tu trebuie să vii să vorbeşti!

B.E: Când i-a dat brânza lui fata aia, ştii… aia… zic, Doamne! S-a întors, zice, Hai, du-te la ușă. Băi, deci m-am luminat la faţă, crede-mă!”, reprezintă doar o parte din discuțiile surprinse de procurori.

Culmea este că tocmai acest limbaj codat a creat chiar confuzii în rândul protagoniştilor. Astfel, au existat momente când oamenii nu înţelegeau despre ce este vorba şi ce trebuie să aducă. „Cu o zi înainte de întâlnirea stabilită, Pancu Sebu îi transmite lui Matei Tomis aspectele discutate cu Crăciun Ecaterina, făcând referire la 8 kilograme de brânză, ceea ce stârneşte iniţial nedumerirea interlocutoriului care îşi dă seama repede de intenţia lui Sebi de a evita discuţiile despre bani prin intermediul telefonului”, potrivit procurorilor.

În ziua în care a mers să discute despre angajarea în spital, Elena Bercu a fost surprinsă de către anchetatori intrând în curtea spitalului având în mână „o sacoşă mică de hârtie ce a fost plasată funcţionarei Preda Florica, sacoşă în care nu puteau încăpea 8 kilograme de brânză şi raportat la ansamblul convirbirilor telefonice de cei implicaţi, este evident că referirile la 8 kilograme brânză vizează în fapt 800 de euro pretinşi numitei Bercu Elena”, arată anchetatorii.

De remarcat că după o percheziție care a avut loc în locuinţa şefei HR au fost găsite sume mari de bani atât în lei, cât şi în valută, pe care femeia nu le-a putut justifica. La domiciliul Floricăi Preda au fost descoperiți: 149.400 lei, 45.380 euro, 300 lire, 1.500 forinţi ungureşti, 100 coroane ceheştidar și cadouri, precum parfumuri, produse alimentare în cantităţi neobişnuit de mari.

De asemenea, în biroul acesteia au fost găsite şi un număr de 207 pungi de cadou din hârtie. Femeia este cercetată în continuare acum sub control judiciar, fiindu-i interzisă exercitarea profesiei.