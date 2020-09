Șpagă cerută turiștilor români care tranzitează Macedonia de Nord: ”Ne-a rezolvat vameșul cu 20 de euro!”

Mai mulți turiști români care au tranzitat Macedonia de Nord venind din Grecia au relatat că au trebuit să dea mită vameșilor pentru ca aceștia să închidă ochii la faptul că hârtia formularului de asigurare nu este verde! Turiștii au trebuit să plătească între 5 și 20 de euro, în funcție de bunăvoința vameșului.

Situația a fost semnalată pe contul de Facebook Forum Grecia, un cont utilizat de mulți turiști români care-și petrec vacanțele în Grecia, informează ziare.com.

Un turist român care se întorcea în România trecând prin Macedonia de Nord a avut parte de o surpriză neplăcută la vama macedoneană când i s-a spus că asigurarea trebuie să fie pe hârtie de culoare verde.

„La vama din Macedonia, în drum spre România, cartea verde (asigurarea) înseamnă să fie verde hârtia!!! În România nu se mai listează de ceva vreme decât pe hârtie normală. Așa nu e bună!”, a relatat T.G. în postarea de pe Forum Grecia.

În aceste condiții, românul a trebuit să-și negocieze cu vameșul intrarea în Macedonia de Nord. „Puneți 20 de euro între acte!”, i-a spus acesta fără ezitări.

„Am aflat în vamă din România că nu avem un acord, în această privință, cu Macedonia și că am săpat ieftin. Puteam fi întorși din drum și să facem pe formular verde cu un cost de 50 euro. Prin urmare nu vă panicați. Rezolvă vameșul”, a mai scris românul.

Mai mulți români au trecut prin aceeași experiență

Alți utilizatori ai contului de Facebook au confirmat relatarea turistului.

”M.M.: Și pe noi ne-a rezolvat ieri vameșul, tot așa, cu 20 de euro! Și după ce a extras banii din pașaportul fetiței, ne-a spus că ne-a lăsat să trecem doar pentru că avem copil.

A.D.: Eu m-am țigănit cu el la 10 euro.

C.M.: Ieri am dat și noi 20 euro șpagă la vameș pentru că nu aveam pașapoarte, ci doar ID (CI) altfel nu ne lăsau să trecem. Vechi metehne ale comunismului, ale corupției etc. Șpăgari de 2 lei.

C.C.: Merge și cu 5 euro. Noi așa am trecut.

G.D.: Voi sunteți de vină că mai tranzitați Serbia și Macedonia, eu personal am revenit în țară fix pe unde am plecat în Grecia, adică prin Bulgaria, tocmai că știam din anii trecuți ce specimene de vameși sunt în aceste două țări, când vom proceda cât mai mulți la fel atunci vor vedea cum este cu adevărat să pierzi bani.”