„Spaima” borfaşilor, în tribune la FCSB – FC Botoşani! Numele mari prezente în lojă la meci. Foto

FCSB spera să revină pe primul loc cu o victorie în faţa celor de la FC Botoşani şi s-a impus cu 3-2, graţie unui gol în prelungiri. Roş-albaştrii au jucat din nou pe teren propriu pe stadionul „Arcul de Triumf”, Arena Naţională fiind indisponibilă pentru că acolo urmează să aibă loc festivalul Saga.
În tribune şi-au făcut apariţia mai multe personalităţi, dar şi un spectator surpriză. Activistul civic Marian Ceauşescu a fost surprins în tribune de fotoreporterul FANATIK Renato Anghelescu, având celebrul bileţel cu mesajul: „Borfaşule, dă, bă, banii înapoi!”.
El s-a remarcat prin acţiunile prin care îi confruntă pe politicienii şi personajele publice controversate cu camera video pornită. În ultimii ani, filmările sale au luat o amploare importantă pe reţelele de socializare.
La loje au fost mai multe nume importante din fotbal în frunte cu fostul selecţioner Anghel Iordănescu şi actualul, Gheorghe Hagi. Dan Petrescu a fost surprins şi el la meci şi a văzut prima repriză alături de Mihai Stoica, bunul său prieten. Apoi, în a doua parte s-a mutat lângă Iordănescu şi Hagi.
Arnold Garita a aterizat în România pentru a semna cu FCSB şi a fost surprins în tribune la meciul viitoarei sale echipe. Fostul atacant al celor de la FC Argeş va evolua la roş-albaştrii cel puţin până în iarnă, apoi existând posibilitatea unei prelungiri de contract.