Sport

„Spaima” borfaşilor, în tribune la FCSB – FC Botoşani! Numele mari prezente în lojă la meci. Foto

Tribunele stadionului "Arcul de Triumf" au fost animate luni seara la FCSB - FC Botoşani, încheiat 3-2. Nume importante din fotbal au fost prezente în lojă, iar la tribună a fost surprins şi un spectator surpriză.
Marian Popovici
18.08.2026 | 00:00
Spaima borfasilor in tribune la FCSB FC Botosani Numele mari prezente in loja la meci Foto
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"Spaima" borfaşilor, în tribune la FCSB - FC Botoşani! Numele mari prezente în lojă la meci. Sursa: Renato Anghelescu / FANATIK
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FCSB spera să revină pe primul loc cu o victorie în faţa celor de la FC Botoşani şi s-a impus cu 3-2, graţie unui gol în prelungiri. Roş-albaştrii au jucat din nou pe teren propriu pe stadionul „Arcul de Triumf”, Arena Naţională fiind indisponibilă pentru că acolo urmează să aibă loc festivalul Saga.

Marian Ceauşescu, în tribune la FCSB – FC Botoşani

În tribune şi-au făcut apariţia mai multe personalităţi, dar şi un spectator surpriză. Activistul civic Marian Ceauşescu a fost surprins în tribune de fotoreporterul FANATIK Renato Anghelescu, având celebrul bileţel cu mesajul: „Borfaşule, dă, bă, banii înapoi!”.

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El s-a remarcat prin acţiunile prin care îi confruntă pe politicienii şi personajele publice controversate cu camera video pornită. În ultimii ani, filmările sale au luat o amploare importantă pe reţelele de socializare.

Marian Ceauşescu, în tribune la FCSB - FC Botoşani. Sursa: Renato Anghelescu / FANATIK
Marian Ceauşescu, în tribune la FCSB – FC Botoşani. Sursa: Renato Anghelescu / FANATIK

Dan Petrescu a văzut prima repriză alături de Hagi

La loje au fost mai multe nume importante din fotbal în frunte cu fostul selecţioner Anghel Iordănescu şi actualul, Gheorghe Hagi. Dan Petrescu a fost surprins şi el la meci şi a văzut prima repriză alături de Mihai Stoica, bunul său prieten. Apoi, în a doua parte s-a mutat lângă Iordănescu şi Hagi.

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Dan Petrescu, alături de Iordănescu şi Hagi. Sursa: FANATIK / Renato Anghelescu
Dan Petrescu, alături de Iordănescu şi Hagi. Sursa: FANATIK / Renato Anghelescu

Arnold Garita a aterizat în România pentru a semna cu FCSB şi a fost surprins în tribune la meciul viitoarei sale echipe. Fostul atacant al celor de la FC Argeş va evolua la roş-albaştrii cel puţin până în iarnă, apoi existând posibilitatea unei prelungiri de contract.

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Garita, în lojă la FCSB - FC Botoşani. Sursa: Renato Anghelescu / FANATIK
Garita, în lojă la FCSB – FC Botoşani. Sursa: Renato Anghelescu / FANATIK
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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