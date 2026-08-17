„Spaima” borfaşilor, în tribune la FCSB – FC Botoşani! Numele mari prezente în lojă la meci. Foto

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FCSB spera să revină pe primul loc Roş-albaştrii au jucat din nou pe teren propriu pe stadionul „Arcul de Triumf”, Arena Naţională fiind indisponibilă pentru că acolo urmează să aibă loc festivalul Saga.

Marian Ceauşescu, în tribune la FCSB – FC Botoşani

În tribune şi-au făcut apariţia mai multe personalităţi, dar şi un spectator surpriză. Activistul civic Marian Ceauşescu a fost surprins în tribune de fotoreporterul FANATIK Renato Anghelescu, având celebrul bileţel cu mesajul: „Borfaşule, dă, bă, banii înapoi!”.

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El s-a remarcat prin acţiunile prin care îi confruntă pe politicienii şi personajele publice controversate cu camera video pornită. În ultimii ani, filmările sale au luat o amploare importantă pe reţelele de socializare.

Dan Petrescu a văzut prima repriză alături de Hagi

La loje au fost mai multe nume importante din fotbal în frunte cu . Dan Petrescu a fost surprins şi el la meci şi a văzut prima repriză alături de Mihai Stoica, bunul său prieten. Apoi, în a doua parte s-a mutat lângă Iordănescu şi Hagi.

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Arnold Garita a aterizat în România pentru a semna cu FCSB şi a fost surprins în tribune la meciul viitoarei sale echipe. Fostul atacant al celor de la FC Argeş va evolua la roş-albaştrii cel puţin până în iarnă, apoi existând posibilitatea unei prelungiri de contract.