Spaima trăită de primul atlet român calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo: ”A fost cumplit”

Nu există Jocuri Olimpice fără atletism, iar în poate cel mai important sport olimpic, mai ales că Firfirică este unul dintre cei mai buni aruncători de disc.

Din păcate, , premierul Japoniei luând o astfel de decizie drastică după ce cazurile de Covid-19 au început din nou să crească.

Calificat la Jocurile Olimpice, atletul român Alin Firfirică s-a antrenat pe scara blocului

Campion național în proba de aruncare a discului, Alin Firfirică a obținut biletele pentru Tokyo încă din 2019, fiind primul atlet român care și-a asigurat prezența la Jocurile Olimpice, dar pandemia i-a dat peste cap toate planurile.

”Am stat în carantină, în apartament, la etajul 4. A trebuit să mă antrenez în casă, am reușit să aduc până la etajul 4, 200 de kilograme de discuri, am reușit să fac ce am putut cu ele, nu puteam să le trântesc că ajungeam la vecinul de sub mine. Am alergat pe scări”, a declarat sportivul.

Din nefericire, la începutul acestul an Firfirică a suferit o ruptură musculară la brațul drept, care l-a ținut o lună departe de antrenamente și de concursuri: ”Vă dați seama cum este să vii de la 67 de metri, să ajungi la antrenament să începi cu aruncări de la 30 de metri, iar în următoarea săptămână să îți dorești să arunci 40 de metri. A fost cumplit!”

Planul pentru a prinde finala de la Tokyo

Participant pentru prima dată la o ediție a Jocurilor Olimpice, Alin Firfirică are mari așteptări, însă nu vrea să pună o presiune suplimentară pe el, mai ales că vine după acea accidentare care i-a schimbat toată strategia de pregătire.

”Tot ce am în cap acum este că, dacă voi reuși să arunc din nou undeva la 67 de metri la această ediție a Jocurilor Olimpice, sigur mă voi clasa acolo unde îmi doresc să fiu. Mă voi duce cu gândul să trec de cele 3 aruncări din calificări pentru că acelea vor fi cele mai dificile.

Multă lume gafează la acele calificări. Odată ce voi trece ele, urmează finala de 12, unde trebuie din nou să mă focusez pe cele 3 aruncări pentru a intra în finala de 8, iar în finala de 8 orice e posibil”, este de părere atletul român.

Firfirică vrea să ajungă la 125 de kilograme

Campionul național al probei de aruncare a discului a recunoscut că în perioada de pandemie a mâncat foarte mult și a avut probleme cu grutatea, dar în acest moment se află în grafic pentru Jocurile Olimpice.

”Am mâncat de toate, m-am îngrășat, am pus 4 kilograme pe mine, la vremea respectivă nu am fost mândru de mine, pentru că am pus țesut adipos. Până acum mă mențineam la 118 kilograme, dar am reușit să ridic marja, sunt la 123 de kilograme.

Nu am mai pus țesut adipos și pentru asta sunt bucuros. Vreau să ajung la 125 de kilograme, acolo vreau să mă mențin pentru că toți aruncătorii din străinătate se află undeva între 125 și 130 de kilograme”, a încheiat Alin Firfirică.