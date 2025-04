Spania a declarat stare de urgență din cauza penei de curent. Nimeni nu știe ce a cauzat întreruperile

Situația e tot mai complicată în Spania, acolo unde autoritățile au declarat stare de urgență. Ministerul de Interne a transmis că starea de urgență se va aplica regiunilor care o vor solicita. Momentan, Madrid, Extramedura și Andaluzia au cerut guvernului central să instituie această stare de urgență.

Spania a declarat stare de urgență din cauza penei de curent

Pana de curent masivă a lovit Spania la primele ore ale dimineții, fiind afectați milioane de cetățeni din Spania, dar și din țările vecine Portugalia și Franța. Pana de curent a blocat toată activitatea în transporturi, comerț și comunicații și, cel mai grav, nimeni nu știe ce a cauzat-o.

Deși nu există nicio explicație logică până în acest moment, specialiștii iau în considerare inclusiv posibilitatea unui atac cibernetic pus la cale de Rusia. Între timp, premierul Spaniei a cerut ca oamenii să folosească ”responsabil” telefoanele mobile, pentru că telecomunicațiile se află ”într-un moment critic”.

”Folosiți telefoanele în mod responsabil, deoarece telecomunicațiile se află într-un moment critic”, a declarat Pedro Sanchez. să afle ce a provocat această pană de curent uriașă. Consiliul Național de Securitate se va reuni din nou în 24 de ore pentru a evalua măsurile care vor fi luate.

Românii aflați în Spania au fost loviți de confuzie

Cum era de așteptat, Unul dintre ei a explicat pentru FANATIK momentele de panică prin care a trecut. ”Nu știm absolut nimic. E toată peninsula fără lumină. Eu eram acasă când s-a luat curentul, soțul meu este la muncă. Și părinții mei sunt afectați, ei locuiesc în Almeria, mai au și două congelatoare în priză, e haos total.

Nu am nici cu ce să încarc telefonul, încerc să economisesc cât pot din baterie. Nu putem să ne informăm de nicăieri, dar așteptăm să vedem ce se întâmplă. Am încercat să o sun pe bunica mea să văd dacă e ok, dar nu mi-a răspuns la telefon. Apoi a răspuns un băiat, ciudat. Probabil au fost niște interferențe, având în vedere haosul ăsta.

Va trebui să merg la ea acasă, și ea locuiește în Zaragoza, dar nu pot să las cățelușa singură acasă, încă e foarte micuță. E o nebunie”, a declarat un locuitor din Zaragoza, unul din orașele afectate, pentru FANATIK. Autoritățile au promis că vor afla ce a cauzat această pană de curent, dar momentan nu a fost făcut public motivul.