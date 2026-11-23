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Grupa H de la Campionatul Mondial U17 a oferit scorul turneului până acum. Spania a jucat contra Fiji, într-un meci în care tabela arăta la pauză 9-0 pentru iberici. Rezultatul final a fost șocant.

Naționala africană a învins Cuba cu scorul de 9-0 în grupa F, etapa a doua, după ce a ajuns să conducă încă din minutul 34 cu 5-0. De asemenea, tot luni și tot în această grupă, Croația a dispus de Tadjikistan cu scorul de 4-0. Nu în ultimul rând, în grupa E, Uzbekistan a învins Jamaica, scor 6-2.

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Spania a produs scorul turneului la Campionatul Mondial U17 din Qatar după ce a învins Fiji

Campionatul Mondial U17 din Qatar este un adevărat izvor de surprize. Competiția de juniori oferă aproape în fiecare zi câte o partidă memorabilă. După ce joi, 19 noiembrie, Danemarca a suferit o umilință istorică în prima etapă a Grupei C, când , iar duminică, 22 noiembrie, , a venit acum rândul Spaniei să se afirme. Ibericii au înfruntat Fiji luni, 23 noiembrie, și s-au impus cu scorul final de 15-0.

Cel mai bun marcator a fost Rafa Cruz. Atacantul legitimat la UD Las Palmas a înscris de 5 ori în acest meci. Roberto Tomas, puștiul Barcelonei, și Guillermo Trujillano, de la Atletico Madrid, i-au urmat, fiecare cu câte un hattrick. Jorge Dominuguez, fundașul lui Atletico Madrid, a punctat și el de două ori, iar Yeremaiah Ramos, de la Real Madrid, a înscris o singură dată, fiind cel care a închis tabela în minutul 80.

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Spania, scoruri șocante la nivel de juniori

Recordurile de scor pentru principalele categorii de vârstă ale fotbalului masculin spaniol (U21, U19 și U17) includ performanțe istorice obținute atât în preliminariile europene, cât și la turneele finale. În trecut, ibericii au mai produs rezultate șocante precum 14-0 cu San Marino U21, în preliminariile EURO (februarie 2005) sau 8-1 cu Cipru U19, tot în preliminarii EURO (mai 2006).

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Cele mai mari scoruri all-time în turneele finale de juniori

Spania U17 este în acest moment deținătoarea celui mai mare succes într-un turneu final de juniori, după 15-0 cu Fiji. Tot Spania avea un record asemănător după duelul cu Noua Zeelandă. Mai exact, la Campionatul Mondial U17 din Egipt, în 1997, ibericii învingeau cu 13-0. Tot în 1997, dar la Campionatul Mondial U20 din Malaezia, Brazilia învingea Belgia cu 10-0.

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Revenind puțin mai aproape de prezent, la CM U20 din Polonia, în 2019, Norvegia trecea de Honduras cu 12-0, într-un meci în care arhicunoscutul Erling Haaland a marcat 9 goluri. Pe plan european, Spania zdrobea Țara Galilor cu 7-0 la EURO U19 din 2026. Franța câștiga cu 7-0 în fața Insulelor Feroe la EURO U17 din Croația, în 2017, iar Anglia aplica un umilitor 6-0 Turciei la EURO U21 din Slovacia, în 2000.