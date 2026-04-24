Spania ar putea rămâne fără apărarea americanilor! Ruptură de proporții în NATO: „Ne putem aștepta la retragerea tuturor forțelor”. Scutul antirachetă din vestul Europei, în aer?

Trump bagă spaima în Spania și vrea să se răzbune pe guvernul lui Pedro Sanchez pentru că nu l-a ajutat în operațiunea din Iran. Un e-mail intern al Pentagonului, dezvăluit de Reuters, propune diferite opțiuni prin care Statele Unite ar putea sancționa țara din Peninsula Iberică. Se vorbește inclusiv despre suspendarea Spaniei din NATO, dar este acest lucru posibil?

Președintele Donald Trump nu poate suspenda Spania din NATO. Ce arme are la îndemână pentru a-l ”pedepsi” pe Pedro Sanchez

Premierul spaniol a comentat informația care a făcut deja înconjurul Europei la sosirea sa la summitul informal al liderilor europeni din Cipru din aceste zile. Sanchez a spus că Spania rămâne un partener loial al Americii, dar că în chestiunea iraniană își menține poziția, cea mai fermă exprimată din toate statele membre NATO care au abordat războiul lui Trump din Orientul Mijlociu.

În mesajul intern al Pentagonului este menționată frustrarea față de presupusa reticență sau refuz al unor aliați de a acorda acces Statelor Unite la bazele militare și dreptul de survolare a spațiului aerian pentru bombardarea Iranului. Ce ar însemna suspendarea Spaniei din NATO, concret?

Expert în securitate și politică externă: „Trump se pregătește pentru summitul din Turcia”

Expertul în securitate și analistul de politică externă Cristian Barna îi dă o veste proastă președintelui american, una pe care cu siguranță a aflat-o deja de la consilierii săi. America NU poate suspenda Spania din NATO, însă are la dispoziție alte pârghii pentru a ”pedepsi” statul care s-a uitat în altă parte când s-a cerut sprijinul pentru intervenția din Iran.

„Dacă e să ne uităm și la poziția Spaniei nu prea se poate. Nu există o idee de suspendare în sensul în care respectiva țară începe să nu mai aibă aceleași drepturi pe care le pot avea și celelalte țări din NATO, nu există așa ceva, niciun fel de prevedere în tratat. Pe lângă Spania, e pomenită și Marea Britanie cu Insulele Falkland. Ce face, de fapt, Donald Trump acum? Se pregătește pentru summitul NATO care va avea loc la vară în Turcia. Înainte să se ducă acolo, așa cum și anul trecut s-a dus la Haga unde a fost primadona summitului, vrea să aibă puterea de a schimba niște lucruri, căci sunt niște elemente care l-au deranjat foarte mult raportat la conflictul din Iran.

El a dat temă de gândire la tot ce înseamnă administrație americană să găsească instrumente care să îi ofere o poziție de forță la summitul NATO din Turcia. Există niște elemente care pot vorbi despre suspendare, dar nu sunt constitutive sau intrinseci Tratatului Alianței Nord-Atlantice”, a declarat Barna, în analiza făcută pentru FANATIK.

Trump, frustrat că nu poate scoate SUA din NATO

Specialistul crede că președintele american urmărește să minimizeze rolul unora din aliați, dorind să îi facă „aliați de mâna a doua” doar pentru a-și arăta mușchii. Ce îl roade cel mai mult pe Trump, în opinia lui Barna, este că nu poate să retragă SUA din NATO. O rezoluție dată în urmă cu trei ani i-a distrus ”marele vis”. Prin urmare, președintele apelează la tot felul de mici jocuri de artificii pentru a atrage atenția, pentru a-i pune la zid pe cei pe care îi consideră obraznici, cum este cazul Spaniei.

„Și-a întrebat consilierii dacă are voie să scoată SUA din NATO și sigur i-au spus că nu poate să facă asta, pentru că în 2023 s-a votat o rezoluție bipartizană în Congresul american care spune că trebuie să ai două treimi din congres ca să poți face lucrul acesta. Atunci a întrebat ce alte elemente are la dispoziție ca să transmită un mesaj de putere, de control al alianței. A apărut acest mail intern în care sunt explorate niște opțiuni. Vorbim despre limitarea contribuției Americii la tot ce înseamnă forță rapidă de intervenție în apărarea Spaniei”, ne-a declarat Barna.

Trump ar putea retrage trupe americane din Spania. Scutul antirachetă din vestul Europei, în aer?

Așadar, expertul în securitate ne spune că suspendarea Spaniei din NATO poate să însemne de la bazele americane din peninsulă: „Ei (n. red.: cei din administrația Trump) suspendă dreptul de securitate colectivă al Spaniei, așa putem traduce, nu e vorba de o suspendare prevăzută ad literam în Tratatul NATO. Aici Trump are câteva atuuri în mână, în calitate de comandant suprem al armatei americane”.

Trump poate decide cum sunt alocate resursele armatei, așa că Spania ar putea să fie vitregită de anumite ajutoare la nevoie, de acum înainte. Cu toate acestea, trebuie spus că Spania juca un rol important pentru SUA „La baza de la Rota, de exemplu, e o bucată importantă a scutului antirachetă din Europa. Dacă își retrag forțele de acolo, nu mai acoperă o bucată a scutului. Mă gândesc că nu va fi subiectul acestei suspendări, deși ne putem aștepta la retragerea tuturor forțelor. Există acest Aegis Ashore, componenta navală, care e la coasta Spaniei. Poate să mute câteva sute de mile marine, mai în stânga, mai în dreapta.

Cred că semnalul, ce vrea acum Trump, e să zică faptul că NATO nu e Europa și Europa nu mai poate juca rolul pe care îl joacă în momentul de față. Poate să ceară inclusiv retragerea ofițerilor spanioli din comitetele militare ale NATO, să ceară înlocuirea comandanților spanioli din interiorul misiunilor NATO”, a adăugat Barna pentru FANATIK.

„Ideea de a zice ca toate țările NATO să îl ajute nu a fost tocmai cea mai bună idee”

Cristian Barna a punctat, în final, că în disputa avută cu Pedro Sanchez din cauza ajutorului solicitat pentru Iran, Trump a avut o retorică forțată, ideea de a spune că NATO trebuia să se implice în această conflagrație nefiind cea mai bună.

„Spania a refuzat tot ce putea să ofere în calitatea de stat prieten al SUA, nu ne raportăm aici la faptul că e membră NATO neapărat, pentru că nu a fost o misiune NATO și asta e foarte important de menționat. Aici retorica lui Trump e puțin forțată, căci s-a adresat unor țări prietene ale lumii libere. Ideea de a zice ca toate țările NATO să îl ajute nu a fost tocmai cea mai bună idee”, a încheiat Barna.