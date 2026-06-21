Sport

Spania – Arabia Saudită, LIVE VIDEO în grupa H de la CM 2026, etapa 2. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Spania - Arabia Saudită, etapa 2, grupa H de la CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
21.06.2026 | 13:15
Spania Arabia Saudita LIVE VIDEO in grupa H de la CM 2026 etapa 2 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
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Spania - Arabia Saudită, LIVE VIDEO în grupa H de la CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Colaj Fanatik.
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Spania – Arabia Saudită se joacă în etapa a doua a grupelor CM 2026. Situația în grupa H, după primele meciuri, e practic neschimbată, toate cele patru naționale având câte un punct. Problema Spaniei, însă, este că a remizat cu cea mai slabă dintre adversare, 0-0 cu Insulele Capului Verde. Așa că o victorie cu Arabia Saudită este crucială. Mai ales că în ultima rundă întâlnește Uruguayul.

Spania – Arabia Saudită LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Spania
Arabia Saudită

Clasament Grupa H

Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H
Grupa I
Grupa J
Grupa K
Grupa L
Group Stage
Locul 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Mexic 2 2 0 0 3 0 +3 6
2 Coreea de Sud 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 Africa de Sud 2 0 1 1 1 3 -2 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Canada 2 1 1 0 7 1 +6 4
2 Elveția 2 1 1 0 5 2 +3 4
3 Bosnia 2 0 1 1 2 5 -3 1
4 Qatar 2 0 1 1 1 7 -6 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Brazilia 2 1 1 0 4 1 +3 4
2 Maroc 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 Scoția 2 1 0 1 1 1 0 3
4 Haiti 2 0 0 2 0 4 -4 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 SUA 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Australia 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 Turcia 2 0 0 2 0 3 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 2 2 0 0 9 2 +7 6
2 Coasta de Fildeș 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1
4 Curaçao 2 0 1 1 1 7 -6 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Olanda 2 1 1 0 7 3 +4 4
2 Japonia 2 1 1 0 6 2 +4 4
3 Suedia 2 1 0 1 6 6 0 3
4 Tunisia 2 0 0 2 1 9 -8 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1
2 Iran 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Belgia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Egipt 1 0 1 0 1 1 0 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Arabia Saudită 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Capul Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Norvegia 1 1 0 0 4 1 +3 3
2 Franța 1 1 0 0 3 1 +2 3
3 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Argentina 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3
3 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Algeria 1 0 0 1 0 3 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Columbia 1 1 0 0 3 1 +2 3
2 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Uzbekistan 1 0 0 1 1 3 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Anglia 1 1 0 0 4 2 +2 3
2 Ghana 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Croația 1 0 0 1 2 4 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SUA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Suedia 2 1 0 1 6 6 0 3
2 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Scoția 2 1 0 1 1 1 0 3
3 Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3
3 Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Capul Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Belgia 1 0 1 0 1 1 0 1
5 Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1
5 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1
7 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1
8 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Bosnia 2 0 1 1 2 5 -3 1
10 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
12 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0
12 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.

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Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți. Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

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Echipe Spania – Arabia Saudită

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Spania – Arabia Saudită LIVE la CM 2026. Ce au făcut echipele în primul joc de la Mondiale

Spania – Capul Verde 0-0 este, în opinia majorității, cea mai mare surpriză de până acum la CM 2026. În ciuda faptului că au presat permanent, ibericii nu au reușit să străpungă defensiva bine organizată a micuțului stat african. Iar când linia de fundași a fost depășită, portarul Vozinha și-a făcut datoria. Șapte parade! Cel mai bun om de pe teren.

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Arabia Saudită, în primul meci, a fost la un pas de o surpriză de proporții și ea. Dacă în urmă cu patru ani, la Mondialul din Qatar, reușea să învingă Argentina, acum a fost la câteva minute de un succes în fața Uruguayului. Arabii au deschis scorul cu patru minute înainte de pauză, iar în repriza secundă au încercat să țină de rezultat. Au rezistat până în minutul 80, când Maxi Araujo a restabilit egalitate. Iar după golul lui, Uruguay a avut alte trei ocazii foarte mari să ia cele trei puncte, dar portarul saudit a făcut minuni.

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La ce oră se joacă Spania – Arabia Saudită și cine transmite la TV

Spania – Arabia Saudită se joacă în grupa H, duminică, 19 iunie, de la ora 19:00, în Statele Unite, la Atlanta, Georgia. Iar microbiștii din România pot să urmărească meciul pe postul Antena 1, singurul care transmite la tv CM 2026.

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Cote pariuri Spania – Arabia Saudită

Spania este superfavorită să câștige în fața Arabiei Saudite. Cotele la victorie în acest duel sunt similare cu cele de la partida contra Capului Verde, iar asta ar trebui să îi pună în gardă pe iberici. Victoria Spaniei are o cotă de 1,11 la SUPERBET. Remiza e cotată la 9,80, iar un succes al saudiților are 23,00.

  • 2,67 este cota SUPERBET pentru „peste 3,5 goluri Spania” în meciul cu Arabia Saudită
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