Spania – Argentina, LIVE VIDEO în finala mare de la CM 2026. Meci de totul sau nimic pentru trofeu

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Spania și Argentina se întâlnesc pe 19 iulie în finala mare a Campionatului Mondial 2026, într-un duel legendar. Trupa lui Luis de la Fuente vrea cel de-al doilea trofeu, după ultimul triumf din 2010. Argentina este în postura de echipă care vrea să își apere trofeul cucerit în urmă cu 4 ani. Rămâne de văzut cine se va impune și va scrie o nouă filă din istoria fotbalului mondial.

Spania – Argentina LIVE la CM 2026

FIFA World Cup Spania 2026-07-19T19:00:00Z Argentina

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Echipe Spania – Argentina

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Spania – Argentina LIVE la CM 2026. Cum au ajuns cele două naționale în finala mare

Spania și Argentina s-au aflat încă de la început printre favoritele caselor de pariuri la accederea în ultimul act al competiției. Cele două se întâlnesc chiar în marea finală, după un turneu lung și plin de surprize. , în timp ce Totul se va decide însă acum, când miza este marele trofeu.

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Parcursul Spaniei la CM 2026

Neînvinsă de 37 de meciuri la turneele finale, Spania este pe val. La CM 2026, drumul ibericilor către marea finală a însemnat următoarele rezultate:

Grupe: 0-0 cu Capul Verde, 4-0 cu Arabia Saudită și 1-0 cu Uruguay

0-0 cu Capul Verde, 4-0 cu Arabia Saudită și 1-0 cu Uruguay Șaisprezecimi: 3-0 cu Austria

3-0 cu Austria Optimi: 1-0 cu Portugalia

1-0 cu Portugalia Sferturi: 2-1 cu Belgia

2-1 cu Belgia Semifinale: 2-0 cu Franța

Parcursul Argentinei la CM 2026

Argentina a traversat un adevărat carusel de emoții la acest turneu final. Iată cum a arătat drumul sud-americanilor până în finala CM 2026:

Grupe: 3-0 cu Algeria, 2-0 cu Austria, 3-1 cu Iordania

3-0 cu Algeria, 2-0 cu Austria, 3-1 cu Iordania Șaisprezecimi: 3-2 cu Capul Verde

3-2 cu Capul Verde Optimi: 3-2 cu Egipt

3-2 cu Egipt Sferturi: 3 -1 cu Elveția

-1 cu Elveția Semifinale: 2-1 cu Argentina

La ce oră se joacă Spania – Argentina și cine transmite la TV

Meciul dintre Spania și Argentina este programat duminică, 19 iulie, de la ora 22:00. Duelul va avea loc pe Arena MetLife, stadion ce a fost inaugurat în 2010 și care a costat nu mai puțin de 1,5 miliarde de euro. Capacitatea este una importantă, arena din New Jersey putând găzdui 85.000 de persoane. Partida este transmisă în România de Antena 1 și prin platforma AntenaPLAY, deținătoarele drepturilor pentru Campionatul Mondial 2026.

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Cote pariuri Spania – Argentina

Casele de pariuri o văd pe Spania favorită să câștige marea finală, având o cotă de 2.37 pentru pronosticul „1 solist”. Un succes al Argentinei a primit cota de 3.50, iar o eventuală remiză în cele 90 de minute are cota de 3.00. Cei care vor să mizeze pe goluri pot opta pentru „ambele echipe marchează: Da”, care are o cotă de 1.92.

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