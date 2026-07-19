Sport

Spania – Argentina, LIVE VIDEO în finala mare de la CM 2026. Meci de totul sau nimic pentru trofeu

Spania și Argentina se întâlnesc pe 19 iulie în finala mare a Campionatului Mondial 2026, într-un duel al celor mai bune echipe din competiție. Miza uriașă este câștigarea trofeului. Aici ai toate detaliile.
Mihai Dragomir
19.07.2026 | 12:03
Spania Argentina LIVE VIDEO in finala mare de la CM 2026 Meci de totul sau nimic pentru trofeu
ULTIMA ORĂ
Finala CM 2026: Spania - Argentina, live video. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Spania și Argentina se întâlnesc pe 19 iulie în finala mare a Campionatului Mondial 2026, într-un duel legendar. Trupa lui Luis de la Fuente vrea cel de-al doilea trofeu, după ultimul triumf din 2010. Argentina este în postura de echipă care vrea să își apere trofeul cucerit în urmă cu 4 ani. Rămâne de văzut cine se va impune și va scrie o nouă filă din istoria fotbalului mondial.

Spania – Argentina LIVE la CM 2026

FIFA World Cup
Spania
Argentina

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Nu există comentarii disponibile.

Echipe Spania – Argentina

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Spania – Argentina LIVE la CM 2026. Cum au ajuns cele două naționale în finala mare

Spania și Argentina s-au aflat încă de la început printre favoritele caselor de pariuri la accederea în ultimul act al competiției. Cele două se întâlnesc chiar în marea finală, după un turneu lung și plin de surprize. Ibericii au „demolat” Franța în semifinale, în timp ce sud-americanii au avut emoții cu Anglia. Totul se va decide însă acum, când miza este marele trofeu.

ADVERTISEMENT

Parcursul Spaniei la CM 2026

Neînvinsă de 37 de meciuri la turneele finale, Spania este pe val. La CM 2026, drumul ibericilor către marea finală a însemnat următoarele rezultate:

  • Grupe: 0-0 cu Capul Verde, 4-0 cu Arabia Saudită și 1-0 cu Uruguay
  • Șaisprezecimi: 3-0 cu Austria
  • Optimi: 1-0 cu Portugalia
  • Sferturi: 2-1 cu Belgia
  • Semifinale: 2-0 cu Franța

Parcursul Argentinei la CM 2026

Argentina a traversat un adevărat carusel de emoții la acest turneu final. Iată cum a arătat drumul sud-americanilor până în finala CM 2026:

  • Grupe: 3-0 cu Algeria, 2-0 cu Austria, 3-1 cu Iordania
  • Șaisprezecimi: 3-2 cu Capul Verde
  • Optimi: 3-2 cu Egipt
  • Sferturi: 3-1 cu Elveția
  • Semifinale: 2-1 cu Argentina

La ce oră se joacă Spania – Argentina și cine transmite la TV

Meciul dintre Spania și Argentina este programat duminică, 19 iulie, de la ora 22:00. Duelul va avea loc pe Arena MetLife, stadion ce a fost inaugurat în 2010 și care a costat nu mai puțin de 1,5 miliarde de euro. Capacitatea este una importantă, arena din New Jersey putând găzdui 85.000 de persoane. Partida este transmisă în România de Antena 1 și prin platforma AntenaPLAY, deținătoarele drepturilor pentru Campionatul Mondial 2026.

ADVERTISEMENT
Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de pace: „Marele Satana...
Digi24.ro
Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de pace: „Marele Satana și-a arătat din nou adevărata față”

Cote pariuri Spania – Argentina

Casele de pariuri o văd pe Spania favorită să câștige marea finală, având o cotă de 2.37 pentru pronosticul „1 solist”. Un succes al Argentinei a primit cota de 3.50, iar o eventuală remiză în cele 90 de minute are cota de 3.00. Cei care vor să mizeze pe goluri pot opta pentru „ambele echipe marchează: Da”, care are o cotă de 1.92.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru! Decizia luată de FIFA în cazul suspendării jucătorilor Argentinei, înaintea...
Digisport.ro
Lovitură de teatru! Decizia luată de FIFA în cazul suspendării jucătorilor Argentinei, înaintea finalei CM 2026 cu Spania

  • 4.20 este cota SUPERBET pentru pronosticul „peste 3.5 goluri” la meciul Spania – Argentina din finala CM 2026

Spania poate transforma finala într-o demonstrație, Argentina într-un destin. Spania are o echipă,...
Fanatik
Spania poate transforma finala într-o demonstrație, Argentina într-un destin. Spania are o echipă, Argentina o chemare: „Messi, Messi, Messi!”. Opinia emoționantă a unui român
Donald Trump a băgat spaima în atacantul Spaniei înaintea finalei Cupei Mondiale: ”Nu...
Fanatik
Donald Trump a băgat spaima în atacantul Spaniei înaintea finalei Cupei Mondiale: ”Nu vreau să ajung la închisoare!”
Wayne Rooney s-a ținut de cuvânt și a înlocuit mingea de fotbal cu...
Fanatik
Wayne Rooney s-a ținut de cuvânt și a înlocuit mingea de fotbal cu vâslele! Imagini hilare cu legenda lui Manchester United la New York. Video
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Ion Țiriac a numit 'femeia perfectă' și i-a făcut un 'cadou' de câteva...
iamsport.ro
Ion Țiriac a numit 'femeia perfectă' și i-a făcut un 'cadou' de câteva milioane de euro: 'Prima pentru o viață întreagă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!