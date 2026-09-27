ADVERTISEMENT

Spaniei a învins a învins, în deplasare, scor 3-2, echipa naţională a Angliei, în prima etapă a Ligii Naţiunilor. Ibericii continua astfel seria formidabilă de meciuri fără înfrângere, atingând borna 39.

Spania n-a mai pierdut de doi ani și jumătate

orcida iberică a continuat şi Ferran Torres a înscris şi el, dar golul său din minutul 8 a fost anulat de VAR pentru ofsaid.

ADVERTISEMENT

Englezii au restabilit egalitatea în minutul 36, în urma unui contraatac de manual, finalizat de Gordon, din assistul lui Jude Bellingham. După numai patru minute gazdele au preluat conducerea, Harry Kane marcând cu o lovitură de cap, ajutat şi de Cucurella.

După pauză englezii au primit penalty la faultul lui Rodri la Bellingham, însă căpitanul Kane a şutat în transversală de la punctul cu var şi ibericii au profitat. Alex Baena a înscris în minutul 60 pentru 2-2, iar nou intratul Oyarzabal a readus în avantaj echipa lui De La Fuente în minutul 74.

ADVERTISEMENT

Columbia, ultima echipă care a bătut Spania

Ultima înfrângere a Spaniei datează din 23 martie 2024, împotriva Columbiei, scor 0-1. Ulterior, a câștigat 30 de meciuri și a remizat în nouă, într-o serie extraordinară, care a început pe 26 martie 2024, cu un egal: 3-3 cu Brazilia.

ADVERTISEMENT

Ultima înfrângere a Spaniei într-un meci oficial, s-a consemnat însă cu un an mai devreme, împotriva Scoției, scor 0-2. Spania este campioană europeană, mondială și finalistă a Ligii Națiunilor.

ADVERTISEMENT

Generația lui Rodri și Yamal, peste cea a lui Xavi și Casillas

Spania a egalat vechiul record deținut de Italia (2018-2021), de 37 de meciuri fără eșec, în timpul parcursului de la Cupa Mondială din vara anului 2026. Acum are 39 de meciuri fără eșec și conduce într-un top în care se mai află, excluzând Italia, Argentina 36 meciuri fără înfrângere (2019-2022) și Brazilia 35 (1993-1996).

Pentru spanioli nu e o noutate să fie invincibili. Generația lui Casillas, Xavi, Iniesta și Sergio Ramos a avut o serie de 35 de meciuri fără eșec între 2009 și 2009. În topul all-time al echipelor cu cele mai multe meciuri fără eșec sunt și două surprize: Senegal (2023-2025) și Maroc (2023-2026) ambele cu 33 de meciuri fără înfrângere.

ADVERTISEMENT

Mikel Oyarzabal e omul cheie din atac

Atacantul Mikel Oyarzabal poate fi considerat omul cheie din ofensiva ibericilor. Atacantul Real Sociedad are 27 de contribuții la gol în ultimele 25 de meciuri internaționale, serie începută atunci când a înscris golul victoriei împotriva Angliei în finala Campionatului European din 2024.

Cu golul de aseară, el a ajuns la 31 de goluri în 62 de meciuri și amenință Top 5 all-time al golgheterilor Spaniei, pe care se află David Villa (59), Raul (44), Fernando Torres (38), Morata (37), David Silva (35).

, iar Fabian Ruiz (30 ani) a jucat meciul 51 și încă n-a cunoscut înfrângerea la naționala Spaniei. Cu el în echipă, Spania are 35 de victorii și 16 egaluri.