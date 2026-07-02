Spania – Austria, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

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Spania și Austria se întâlnesc în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, într-un duel 100% european programat la Los Angeles. Ibericii, campioni europeni en-titre, pornesc ca favoriți, însă austriecii pot pune probleme și vin după o calificare muncită dintr-o grupă dificilă.

Spania – Austria LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 Spania 2026-07-02T19:00:00Z Austria

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Echipe Spania – Austria

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Spania – Austria LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în 16-imi

Spania a evoluat în grupa H, alături de Uruguay, Arabia Saudită și Capul Verde, și a terminat pe primul loc cu 7 puncte. Ibericii au început cu o remiză surprinzătoare, 0-0 cu Capul Verde, dar au reacționat excelent în meciul următor, când au învins Arabia Saudită cu 4-0. În partida decisivă, și și-a asigurat primul loc în grupă fără înfrângere și fără gol primit.

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Austria a făcut parte din grupa J, alături de Argentina, Algeria și Iordania, și a încheiat pe locul 2, cu 4 puncte. Austriecii au început cu o victorie, 3-1 cu Iordania, dar au pierdut apoi cu Argentina, 0-2. Calificarea s-a decis în ultima etapă, când rezultat care i-a menținut pe locul secund și i-a trimis în fazele eliminatorii. Golul calificării a venit în 90+6, la doar 3 minute după ce Mahrez înscria pentru 3-2 Algeria.

La ce oră se joacă Spania – Austria și cine transmite la TV

Meciul Spania – Austria se dispută joi, 2 iulie 2026, în Los Angeles, de la ora 22:00. În România, partida va fi transmisă în direct la TV de Antena 1 și va putea fi urmărită și pe AntenaPLAY live stream.

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Când și cu cine joacă în optimi

Câștigătoarea duelului Spania – Austria va întâlni în optimile de finală învingătoarea partidei Portugalia – Croația pe 6 iulie, de la ora 22:00.

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Cote pariuri Spania – Austria

Au trecut 25 de ani de la ultimul meci oficial dintre cele două naționale, astfel că statistica meciurilor directe nu ne ajută foarte tare. Însă cotele sunt clar de partea ibericilor: 1,33 pentru „1”, 5,25 pentru „X” și 9,40 pentru „2”.

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