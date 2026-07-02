Spania – Austria, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Spania și Austria se întâlnesc în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, într-un duel 100% european programat la Los Angeles. Ibericii, campioni europeni en-titre, pornesc ca favoriți, însă austriecii pot pune probleme și vin după o calificare muncită dintr-o grupă dificilă.
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Spania a evoluat în grupa H, alături de Uruguay, Arabia Saudită și Capul Verde, și a terminat pe primul loc cu 7 puncte. Ibericii au început cu o remiză surprinzătoare, 0-0 cu Capul Verde, dar au reacționat excelent în meciul următor, când au învins Arabia Saudită cu 4-0. În partida decisivă, Spania a câștigat cu 1-0 contra Uruguayului și și-a asigurat primul loc în grupă fără înfrângere și fără gol primit.
Austria a făcut parte din grupa J, alături de Argentina, Algeria și Iordania, și a încheiat pe locul 2, cu 4 puncte. Austriecii au început cu o victorie, 3-1 cu Iordania, dar au pierdut apoi cu Argentina, 0-2. Calificarea s-a decis în ultima etapă, când Austria a remizat spectaculos, 3-3 cu Algeria, rezultat care i-a menținut pe locul secund și i-a trimis în fazele eliminatorii. Golul calificării a venit în 90+6, la doar 3 minute după ce Mahrez înscria pentru 3-2 Algeria.
Meciul Spania – Austria se dispută joi, 2 iulie 2026, în Los Angeles, de la ora 22:00. În România, partida va fi transmisă în direct la TV de Antena 1 și va putea fi urmărită și pe AntenaPLAY live stream.
Câștigătoarea duelului Spania – Austria va întâlni în optimile de finală învingătoarea partidei Portugalia – Croația pe 6 iulie, de la ora 22:00.
Au trecut 25 de ani de la ultimul meci oficial dintre cele două naționale, astfel că statistica meciurilor directe nu ne ajută foarte tare. Însă cotele sunt clar de partea ibericilor: 1,33 pentru „1”, 5,25 pentru „X” și 9,40 pentru „2”.