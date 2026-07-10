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Spania – Belgia, LIVE VIDEO în sferturile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Spania - Belgia, sferturi CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
10.07.2026 | 19:20
Spania Belgia LIVE VIDEO in sferturile CM 2026 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
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Spania - Belgia, LIVE VIDEO în sferturi CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Colaj Fanatik.
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Spania și Belgia se înfruntă vineri, 10 iulie, în sferturile de finală ale Campionatului Mondial 2026, într-unul dintre cele mai atractive dueluri ale fazei eliminatorii. Ibericii au ajuns în această fază după ce au eliminat Portugalia, în timp ce belgienii au trecut categoric de Statele Unite.

Spania – Belgia LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Spania
Belgia

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

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Echipe Spania – Belgia

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Spania – Belgia LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în sferturi

Spania a evoluat în grupa H, alături de Capul Verde, Arabia Saudită și Uruguay. Ibericii au început turneul cu un rezultat surprinzător, 0-0 cu reprezentativa Capului Verde. Ulterior, și-au asigurat calificarea în fazele eliminatorii cu două victorii: 4-0 contra arabilor și 1-0 cu Uruguay. În șaisprezecimi, au învins Austria cu 3-0. Iar în optimi, trupa lui Luis de la Fuente a trecut de Portugalia cu 1-0, golul calificării fiind marcat de Mikel Merino în prelungiri.

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Belgia a făcut parte din grupa G, alături de Egipt, Iran și Noua Zeelandă. „Diavolii Roșii” au început competiția cu două remize, 1-1 cu Egipt și 0-0 cu Iran, după care au învins categoric pe Noua Zeelandă cu 5-1 și au terminat pe primul loc, la golaveraj. În șaisprezecimi au eliminat dramatic Senegalul, scor 3-2, după reprizele suplimentare. În minutul 85, Senegal conducea cu 2-0. În optimi, Belgia a obținut una dintre cele mai clare victorii ale rundei, 4-1 cu Statele Unite.

La ce oră se joacă Spania – Belgia și cine transmite la TV

Meciul Spania – Belgia se dispută vineri, 10 iulie, de la ora 22:00, în Los Angeles, California. În România, meciul este transmis la tv de Antena 1. Iar platforma AntenaPLAY îl difuzează live stream și înregistrat.

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Când și cu cine joacă în semifinale

Câștigătoarea duelului dintre Spania și Belgia va întâlni în semifinale învingătoarea sfertului dintre Franța și Maroc. Semifinala este programată pe 14 iulie, de la ora 22:00, la Dallas.

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Cote pariuri Spania – Belgia

Deși ambele naționale au făcut parte constant din elita fotbalului mondial în ultimul deceniu și jumătate, Spania și Belgia nu s-au întâlnit în meciuri oficiale. La precedentele ediții de Mondial, Belgia a eliminat Spania la lovituri de departajare, în sferturile CM 1986 din Mexic. Iar ibericii și-au luat revanța la CM 1990 în Italia, cu o victorie 2-1 în grupe. De această dată, Spania este favorită, cu 1,65 la victorie. Belgia are cotă 5,40 să câștige, iar remiza e cotată la 4,00. Interesant este că Spania e singura națională care nu a primit gol la CM 2026.

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