Spania cere o armată a UE: Europa se desprinde de protecția SUA? Cum trebuie să se poziționeze România. „Lucrurile sunt extrem de volatile”

ADVERTISEMENT

Spania a cerut crearea unei armate a Uniunii Europene care să înlocuiască securitatea oferită de NATO. Ministrul spaniol de externe a sugerat faptul că nu se poate baza pe garanțiile de securitate oferite de Statele Unite, având în vedere că președintele Donald Trump este foarte imprevizibil. Se pregătește Europa să slăbească dependența față de SUA, în timp? Cât de realist e scenariul unei armate UE și cum ar trebui să se poziționeze România.

Spania vrea o armată UE

Ministrul spaniol de externe, Jose Manuel Albares, a sugerat că ar trebui ca Uniunea Europeană ar trebui să-și formeze propria armată, susținând că blocul comunitar nu se mai poate baza exclusiv pe garanțiile de securitate oferite de Statele Unite, dar nici pe NATO, conform The Telegraph.

ADVERTISEMENT

De menționat că între Spania și SUA au apărut tensiuni din cauza războiului din Iran. Astfel, președintele Trump a amenințat că și-ar putea retrage trupele americane din bazele spaniole, a amenințat că impune tarife comerciale suplimentare și chiar că suspendă țara din NATO.

„Nu ne putem trezi în fiecare dimineață întrebându-ne ce vor face SUA în continuare. Cetățenii noștri merită mai mult. Acesta este momentul suveranității și independenței Europei. Americanii ne invită la asta. Trebuie să fim liberi de dependență. Asta înseamnă să fim liberi de constrângeri, fie că vorbim despre tarife comerciale sau despre amenințări militare”, a declarat Albares într-un interviu acordat publicației Politico.

ADVERTISEMENT

În acest context, ministrul Albares consideră că blocul comunitar ar trebui să aibă propria versiune a Articolului 5 al NATO, clauza de apărare reciprocă ce prevede că un atac asupra unui stat aliat este un atac asupra tuturor. UE are propria clauză de apărare reciprocă, anume articolul 42.7, dar majoritatea experților spun că Bruxellesul nu are necesare pentru a face din această clauză un factor de descurajare semnificativ pentru potențialii atacatori.

ADVERTISEMENT

În același timp, majoritatea liderilor europeni consideră că este mai bine să își consolideze armatele în cadrul structurilor actuale ale NATO, decât să creeze o alianță pentru securitate separată, prin UE. Miniștrii de externe și apărare ai Uniunii Europene urmează să discute despre independența militară în cadrul unor întâlniri separate la Bruxelles în această săptămână.

ADVERTISEMENT

Nicușor Dan: „Cu cât Europa este mai puternică, cu atât NATO este mai puternică”

Președintele Nicușor Dan a participat la conferința internațională Black Sea and Balkans Security Forum. Acolo, el a fost întrebat dacă avem de ales între Europa și SUA sau dacă vorbim de o deopotrivă cu Europa și SUA. Acesta a afirmat că dacă Europa este puternică, atunci și NATO este. De asemenea, el a subliniat faptul că aici nu este vorba de nicio alegere.

„Pe de altă parte, nu s-a schimbat absolut nimic în orientarea strategică a României, nici în relaţia cu Uniunea Europeană, nici în relaţia cu NATO, nici în relaţia cu Statele Unite. Dimpotrivă, nu e vorba de o alegere, e vorba de a compatibiliza cât mai mult: cu cât Europa este mai puternică, cu atât NATO este mai puternică, cu cât NATO e mai puternică, cu atât Europa este mai puternică şi, de altfel, există, dacă vorbim de Flancul estic, există proiecte care sunt complementare la nivelul Uniunii Europene, la nivelul NATO”, a declarat Nicușor Dan.

ADVERTISEMENT

Cât de realist este scenariul în care UE își face propria armată

Pe această temă FANATIK a discutat cu politologul Cristian Dorobanțu. Acesta a afirmat că, realist vorbind, în acest moment nu este posibilă crearea unei armate UE, însă viitorul este unul incert și se pot schimba multe de la un an la altul. Cu toate acestea, analistul politic susține că ar trebui să se reducă treptat dependența față de SUA. De asemenea, analistul politic susține că ideal ar fi ca Europa să ajungă să aibă propria armată

„Ar însemna o dublare a efectivelor, adică să mergem în paralel cu NATO, ceea ce ridică numeroase probleme. Acum, armatele, în general, sunt naționale și, din nou, la nivel legislativ și acolo trebuie să se schimbe foarte, foarte, foarte multe lucruri. Însă, din punctul meu de vedere, cred că trebuie să se reducă puțin dependența de armata americană sau de SUA, în general, pentru că, așa cum vedem, într-adevăr, lucrurile sunt extrem de volatile în acest sens și este foarte greu să ai o asigurare a unei stabilități, chiar și după alegerile din noiembrie din SUA.

Nu se știe foarte clar ce se va întâmpla acolo, dar, pilonul principal pentru care Europa ar trebui să facă lucrul ăsta este pentru a-și asigura propria apărare. Europa trebuie să fie capabilă să se apere singură. O armată europeană, din punctul meu de vedere, se poate face la un moment dat, când se vorbește și despre o federalizare reală a Uniunii Europene”, a declarat Cristian Dorobanțu.

În același timp, analistul politic susține că NATO este un pilon extraordinar de important pentru România și lucrurile ar trebui să rămână așa atât cât e posibil, însă există incertitudini atât la momentul actual, cât și după ce Donald Trump își termină mandatul la Casa Albă. De asemenea, dacă SUA preia controlul NATO, atunci clar ar fi nevoie de o garanție de securitate suplimentară.

„Există posibilitatea ca SUA să fie în continuare în competiție directă cu Europa, astfel încât interesul SUA n-ar fi să iasă din NATO, ci să se mențină acolo în structurile de putere și să controleze cumva NATO, astfel încât NATO devine irelevant din punct de vedere strategic pentru Europa. Și atunci, ce valoare va mai avea NATO?”, a punctat politologul Cristian Dorobanțu pentru FANATIK.

Cum ar trebui să se poziționeze România?

Politologul a subliniat faptul că România trebuie să-și asigure propria apărare, atât cât se poate, deoarece nu suntem o țară foarte mare și nici cu un buget colosal. Astfel, România ar trebui să-și urmeze drumul alături de celelalte state europene și „nu în ciuda SUA sau în opoziția SUA”, ci doar spre binele țării.

„Cred că, totuși, trebuie să privim lucrurile într-o nouă notă. Cred că trebuie o schimbare în viziunea noastră. Nu neapărat să ne coordonăm să facem și noi cum fac ceilalți, pentru că suntem, slavă cerului, plictisiți deja, dar să ne vedem propriul interes și, dacă asta înseamnă ca noi să ne coordonăm mai mult cu partenerii europeni, atunci asta ar trebui să facem. Din punctul meu de vedere, este bine este să ne coordonăm, în aceste momente, cu partenerii europeni.

În momentul de față SUA nu reprezintă nicio garanție, nu reprezintă nicio garanție că va asigura apărarea României într-o situație în care ar putea fi atacată”, ne-a mai spus analistul politic Cristian Dorobanțu.