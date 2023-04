Spania dă o mână de ajutor României, în drumul spre spațiul Schengen. Lucian Bode: ”Dosarul aderării, pe agenda UE”. Așadar, țara noastră visează frumos, conform spuselor ministrului de interne Lucian Bode. Spania a transmis deja prin intermediul ministrului său de interne că va pune pe agenda președinției spaniole dosarul aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen.

se va întâmpla în toamnă, sau la iarnă. ”Ceea ce este foarte clar pentru România este că acest obiectiv rămâne un obiectiv major, un obiectiv de ţară, iar anul 2023 trebuie să fie anul în care acest dosar se supune votului şi acest proces de aderare a României la Spaţiul Schengen trebuie să se încheie”, a transmis Bode, conform

”Consiliul JAI se va întruni sub preşedinţia suedeză în luna iunie. Din iulie, preşedinţia Consiliului Uniunii Europene este preluată de către Spania, iar Spania a afirmat, prin ministrul de Interne şi la Bucureşti pe 30 martie, şi la Viena, în urmă cu câteva zile, că va pune pe agenda preşedinţiei dosarul aderării României şi Bulgariei la spaţiul Schengen”, a completat Lucian Bode.

Ministrul de interne a transmis că, ”neavând niciun semnal din partea Suediei de intenţie de a pune în luna iunie, pe agenda Consiliului JAI, dosarul aderării la spaţiul Schengen, speranţa noastră se leagă de preşedinţia spaniolă, preşedinţie care şi-a exprimat această dorinţă, a comunicat şi singurului stat care s-a opus aderării României la Spaţiul Schengen în decembrie, Austriei”.

Consiliul JAI, prima șansă de aderare la Schengen pentru România, ar putea fi pe 28 septembrie. ” şi concluziile la care va ajunge în abordarea pe care o are cu Austria, ei vor hotărî dacă acest lucru se va întâmpla în septembrie sau în octombrie, noiembrie, decembrie, când vom avea Consiliul JAI. Poate să fie şi un Consiliu JAI extraordinar”, a explicat Bode.

Ministrul de interne austriac Gerhard Kerner a sosit la București pentru discuții cu Lucian Bode, însă nu a oferit prea multe declarații optimiste referitoare la o eventuală aderare a României la Schengen. ”Vizita din această săptămână a ministrului federal de Interne, Gerhard Kerner, aici la Bucureşti, se înscrie în aceste demersuri ale României de a explica suplimentar dacă este nevoie condiţiile în care România îşi desfăşoară activităţile de protecţie a frontierelor externe ale UE.

Am arătat ce facem în centrul operational de comandă, am arătat ce facem în proiectul pilot, la graniţa cu Serbia, am arătat profesionalismul structurilor noastre. Cred că această vizită l-a convins pe ministrul Karner, dacă mai era nevoie, că România este pe deplin pregătită să adere la spaţiul Schengen. Decizia, aşa cum ştiţi, este una politică iar responsabilitatea MAI se rezumă la componenta operative şi cea tehnică, iar aceste două componenţe sunt pe deplin realizate”.

”Ne preocupă foarte tare migrația ilegală, prinderea călăuzelor. Împreună cu Poliția Română am destructurat o grupare de traficanți de migranți, condusă de un cetățean român. Împreună trebuie să facem presiuni la Comisia Europeană ca să ne ajute să avem frontiere externe mai sigure. Un alt punct important e proiectul pilot lansat de România cu Comisia Europeană. Repet mesajul de ce nu am putut vota în 8 decembrie pentru aderarea României în Spațiul Schengen, avem un sistem care nu funcționează.

Există controale și la granița Germaniei cu Austria, Franța face la fel cu Germania. Aceasta e dovada că sistemul nu funcționează și interesul bilateral e să vedem că acest sistem începe să funcționeze, cu frontiere externe funcționale. Suntem parteneri apropiați care lucrează împreună pentru a atinge aceste obiective. Primii pași i-am reușit, mai avem multe de făcut împreună. Vă spun foarte deschis, din partea mea, nu pot să vă ofer azi o dată. În primul rând vreau să obținem împreună rezultate.

Nu pot să vă vorbesc despre o dată, suntem încă departe de acel moment ca să susținem că sistemul e funcțional. Chiar mă lupt pentru un sistem mai bun/ În Austria am avut peste 110.000 solicitanți de azil, sunt cele mai multe solicitări de azil pe cap de locuitor din toată Europa. Așadar, sistemul nu funcționează. Nu lupt împotriva României sau a domnului Bode, ci lucrăm împreună ca să obținem îmbunătățirea sistemului“, a declarat Bode.