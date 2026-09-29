Sport

Spania, de neoprit! Câte pase consecutive au reușit ibericii înainte să marcheze după 70 de secunde cu Croația

Spania a făcut spectacol împotriva Croației, 4-1, și a marcat încă de la primul atac. Naționala iberică a atins un record uluitor după a doua etapă din Liga Națiunilor.
Gabriel Neagu
30.09.2026 | 00:14
Spania de neoprit Cate pase consecutive au reusit ibericii inainte sa marcheze dupa 70 de secunde cu Croatia
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Lamine Yamal a marcat dupa 70 de secunde in Spania - Croatia. sursa foto: profimedia
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Spania a dominat categoric partida contra Croației, 4-1, de pe ”Ramon Sanchez Pizjuan”. Victoria a consemnat mai multe recorduri pentru iberici.

Spania a marcat după 25 de pase consecutive în 70 de secunde

Spania a început meciul decisă să obțină victoria, iar, după numai 70 de secunde, naționala lui Luis de la Fuente a dechis scorul, prin Lamine Yamal. Reușita pretendentului la Balonul de Aur 2026 a venit după o lecție de posesie predată de campioana mondială.

Ibericii au realizat 25 de pase până l-au pus pe atacantul catalanilor în poziție de finalizare. 19 dintre acestea au fost realizate în propria jumătate.

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Spania a marcat la primul atac impotriva Croatiei
Diagrama celor 25 de pase consecutive ale Spaniei. sursa foto: marca

Lamine Yamal a mai marcat un gol, în minutul 62. Fotbalistul provenit de la Barcelona a ajuns la 10 reușite pentru naționala Spaniei.

La finalul partidei, Lamine Yamal a vorbit despre cum a reușit să îl învingă pe portarul Croației, Livakovic. Cei doi sunt colegi la echipa de club: ”Îl știu deja de la antrenamente, m-am gândit la antrenamente, la ceea ce face el și mi-a intrat (n.r – în reflex)”, potrivit Marca.

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Spania a ajuns la un record incredibil de meciuri fără înfrângere

”La Roja” a depășit recordul de meciuri fără înfrângere deținut de Italia (37), chiar în finala Campionatului Mondial, dar băieții lui Luis de la Fuente par să nu se oprească. După victoria contra Croației, Spania a ajuns la borna de 40 de meciuri fără eșec.

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Ultima înfrângere suferită de Spania datează de pe 22 aprilie 2024, într-un amical contra Columbiei, 0-1. Seria de invincibilitate a început 4 zile mai târziu. Primul duel din cele 40 a fost împotriva Braziliei, 3-3, disputat la Madrid. De atunci, ibericii au cucerit EURO 2024 și Cupa Mondială din vara acestui an.

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Spania nu a pierdut niciodată la Sevilla

Stadionul Sevillei, cel pe care Steaua a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986, pare să le poarte noroc jucătorilor Spaniei. De-a lungul istoriei, naționala iberică a jucat 26 de partide pe acest teren. 24 de dueluri au fost câștigate, în timp ce 2 meciuri s-au terminat la egalitate.

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Cel mai mare succes al naționalei înregistrat pe ”Ramon Sanchez Pizjuan” datează din 19 decembrie 1990. Atunci, Spania învingea pe Albania, 9-0, în preliminariile EURO 1992.

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