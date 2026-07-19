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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic este pe punctul de a se sfârși. După ce fanii au asistat la un meci superb în finala mică, Franța – Anglia 4-6, toți ochii sunt ațintiți către ultimul duel de la turneul final. Spania și Argentina se vor lupta pentru cel mai important trofeu din fotbal.

Spania este gata să producă ceva nemaiîntâlnit în istoria fotbalului

Prima ediție a Campionatului Mondial a avut loc în anul 1930, turneu la care a participat inclusiv România. La aproape 100 de ani distanță, competiția a ajuns la a 24-a ediție, iar o nouă premieră ar putea fi înregistrată. Numărul 24 se aplică doar la fotbalul masculin, în timp ce la cel feminin s-au disputat doar 9 ediții.

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Până în acest punct, doar opt campioane la masculin au fost încoronate: Brazilia (5), Germania (4), Italia (4), Argentina (3), Franța (2), Uruguay (2), Anglia (1) și Spania (1). La feminin au fost doar cinci învingătoare în cele 9 ediții: Statele Unite (4), Germania (2), Norvegia (1), Japonia (1) și Spania (1). Interesant este că doar Spania și Germania au reușit să se impună la ambele turnee.

Totuși, . Dacă Spania se va impune în finala cu Argentina, atunci ibericii vor fi singurii din istorie care vor deține simultan trofeul atât la masculin, cât și la feminin. Reprezentativa feminină deține în prezent titlul mondial, acesta fiind cucerit în 2023.

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Când a cucerit Spania titlurile mondiale

Echipa masculină deține până în prezent un singur trofeu, cel din 2010, de la ediția disputată în Africa de Sud. Andres Iniesta marca atunci singurul gol al partidei în fața Țărilor de Jos. Interesant este că reprezentativa feminină s-a calificat pentru prima dată abia în 2015 la un turneu final mondial. Ei bine, la doar opt ani distanță, Spania cucerea titlul la turneul desfășurat în Australia și Noua Zeelandă, datorită unui gol marcat de Olga Carmona.

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De menționat este faptul că în septembrie 2025, Spania a devenit prima țară care a condus simultan atât clasamentul FIFA masculin, cât și pe cel feminin. Actualul turneu final de pe continentul american i-a găsit pe elevii lui Luis de la Fuente pe poziția a doua în lume, Argentina conducând ierarhia

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Când are loc finala CM 2026

Meciul dintre Spania și Argentina este programat duminică, 19 iulie, de la ora 22:00. Duelul va avea loc pe Arena MetLife, stadion ce a fost inaugurat în 2010 și care a costat nu mai puțin de 1,5 miliarde de euro. Capacitatea este una importantă, arena din New Jersey putând găzdui 85.000 de persoane. De menționat este faptul că .