Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Spania, gata de duelul cu Portugalia lui Cristiano Ronaldo: „Suntem calmi și încrezători”

Spania poate da peste Portugalia lui Cristiano Ronaldo în optimi la Campionatul Mondial! Jucătorii lui Luis de la Fuente sunt pregătiți de acest posibil șoc
Gabriel-Alexandru Ioniță
03.07.2026 | 00:58
Spania gata de duelul cu Portugalia lui Cristiano Ronaldo Suntem calmi si increzatori
ULTIMA ORĂ
Spania, gata de duelul cu Portugalia lui Cristiano Ronaldo. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Spania a învins Austria cu scorul de 3-0 în 16-imile de la Campionatul Mondial. În optimi, „Furia Roja” se va duela cu învingătoarea duelului dintre Portugalia și Croația. După meciul din California, selecționerul Luis de la Fuente (65 de ani) l-a lăudat în mod special pe Mikel Oyarzabal (29 de ani), autor al unei duble și în această partidă.

Urmăreşte Fanatik.ro în Discover Adaugă Fanatik.ro ca sursă preferată

Ce a spus Luis de la Fuente după ce Spania a învins Austria și s-a calificat în optimi la Campionatul Mondial

De asemenea, antrenorul a transmis că nu are vreo preferință când vine vorba despre adversara din optimi. În schimb, a subliniat că este mare nevoie în continuare ca echipa lui să își îmbunătățească nivelul de joc. „Un meci fantastic, aproape perfect, dar trebuie să continuăm să ne îmbunătățim. Desigur, putem să ne îmbunătățim, să fim puțin mai buni la fiecare capitol, dar uite, fiecare meci va fi mai complicat de acum, mai solicitant. Mai rămân doar 16 echipe acum, iar mentalitatea noastră este mereu să ne îmbunătățim.

ADVERTISEMENT

Această echipă cere asta, aceasta este măreția acestor jucători, ei vor mereu mai mult și mai mult. Oyarzabal a arătat potențialul pe care îl are, recunoașterea pe care o merită, dar trebuie să i-o oferim zi de zi. Și restul coechipierilor la fel, toți au făcut un meci grozav. În optimile de finală? Nu am niciun favorit și oricine ajunge acolo își va fi meritat locul, dar important este că suntem noi acolo”, a spus Luis de la Fuente, citat de Marca. 

Pedro Porro, la primul său gol pentru naționala Spaniei

Celălalt gol al spaniolilor cu Austria a fost marcat de Pedro Porro (26 de ani), fundașul dreapta de la Tottenham, cel care în cariera sa de până acum a jucat și în Portugalia, la Sporting. „Pentru asta muncești de la o vârstă fragedă, sunt mulțumit de performanța echipei. Este primul meu gol în acest tricou, dar echipa a fost foarte bună astăzi din toate punctele de vedere.

ADVERTISEMENT
Cel mai trist moment de la CM 2026: Sébastien Desabre, selecționerul RD Congo,...
Digi24.ro
Cel mai trist moment de la CM 2026: Sébastien Desabre, selecționerul RD Congo, șocat de anunțul făcut în direct

Sunt oameni care vor spune că nu suntem buni, alții care vor spune că ne descurcăm bine, dar noi avem încredere în munca noastră și astăzi am arătat o performanță foarte completă. (n.r. Despre posibilul duel cu Portugalia din optimi) Mulți ani în Portugalia, da. Sunt două echipe grozave, vom sărbători calificarea și vom aștepta”, a declarat și el la finalul meciului, pentru DAZN.

ADVERTISEMENT
Acuzații
Digisport.ro
Acuzații "înfiorătoare" la Cupa Mondială: cinci jucători, amenințați că vor fi executați dacă nu pierd meciul!

Mikel Oyarzabal este pregătit pentru un posibil duel cu Portugalia lui Cristiano Ronaldo

Nu în ultimul rând, Mikel Oyarzabal, tot pentru DAZN, a spus că el și coechipierii lui sunt încrezători în perspectiva meciului din optimile de finală, indiferent de adversar: „Fericit și entuziasmat de victorie și de calificare, că mergem mai departe. Să sperăm că vor mai fi momente importante, că multe altele vor urma. Echipa ne-a dat motive de încredere în ultimii ani, iar în meciurile importante echipa livrează întotdeauna. Trebuie să știm cum să câștigăm chiar și atunci când lucrurile nu merg bine. Cine vrea să găsească motive de pesimism o poate face, dar noi suntem calmi și încrezători, credem că lucrurile pot merge bine, chiar și puțin mai bine decât până acum.

ADVERTISEMENT

(n.r. Despre cursa pentru titlul de golgheter de la Mondial) Am spus deja că sper să nu mai fie nevoie să marchez, dacă lucrurile merg bine pentru echipă. Dacă pot ajuta în felul acesta, o voi face, iar dacă nu, voi ajuta în alt mod. Nu-mi pasă, vorbesc serios. Ceea ce contează pentru mine este să am familia alături și atmosfera minunată pe care o avem în vestiar. (n.r. Despre bucuria de la goluri) Este un M, pentru fiul meu Martin”. 

1.70 este acum cota BETANO pentru pronosticul „1 solist” la meciul Portugalia - Croația
Avem fazele eliminatorii de la Cupa Mondială: 16-imi, optimi, sferturi, semifinale, LIVE UPDATE...
Fanatik
Avem fazele eliminatorii de la Cupa Mondială: 16-imi, optimi, sferturi, semifinale, LIVE UPDATE după Spania – Austria 3-0. Posibil duel cu Portugalia pentru spanioli!
Spania – Austria 3-0, în 16-imile CM 2026. „Furia Roja” defilează către optimi
Fanatik
Spania – Austria 3-0, în 16-imile CM 2026. „Furia Roja” defilează către optimi
Întrebarea care l-a făcut pe Gabi Tamaș să explodeze în direct: „Mă durea...
Fanatik
Întrebarea care l-a făcut pe Gabi Tamaș să explodeze în direct: „Mă durea direct undeva!”
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Jucătorii de la FCSB au boicotat antrenamentul, iar Gigi Becali a mers de...
iamsport.ro
Jucătorii de la FCSB au boicotat antrenamentul, iar Gigi Becali a mers de urgență la stadion: 'Vă credeți fotbaliști?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!