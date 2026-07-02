Spania, gata de duelul cu Portugalia lui Cristiano Ronaldo: „Suntem calmi și încrezători”

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Spania a învins Austria cu scorul de 3-0 în 16-imile de la Campionatul Mondial. În optimi, „Furia Roja” se va duela cu învingătoarea duelului dintre Portugalia și Croația. După meciul din California, selecționerul Luis de la Fuente (65 de ani) l-a lăudat în mod special pe Mikel Oyarzabal (29 de ani), autor al unei duble și în această partidă.

Ce a spus Luis de la Fuente după ce Spania a învins Austria și s-a calificat în optimi la Campionatul Mondial

De asemenea, antrenorul a transmis că nu are vreo preferință când vine vorba despre adversara din optimi. În schimb, a subliniat că este mare nevoie în continuare ca echipa lui să își îmbunătățească nivelul de joc. „Un meci fantastic, aproape perfect, dar trebuie să continuăm să ne îmbunătățim. Desigur, putem să ne îmbunătățim, să fim puțin mai buni la fiecare capitol, dar uite, fiecare meci va fi mai complicat de acum, mai solicitant. Mai rămân doar 16 echipe acum, iar mentalitatea noastră este mereu să ne îmbunătățim.

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Această echipă cere asta, aceasta este măreția acestor jucători, ei vor mereu mai mult și mai mult. Oyarzabal a arătat potențialul pe care îl are, recunoașterea pe care o merită, dar trebuie să i-o oferim zi de zi. Și restul coechipierilor la fel, toți au făcut un meci grozav. În optimile de finală? Nu am niciun favorit și oricine ajunge acolo își va fi meritat locul, dar important este că suntem noi acolo”, a spus Luis de la Fuente, citat de

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(26 de ani), fundașul dreapta de la Tottenham, cel care în cariera sa de până acum a jucat și în Portugalia, la Sporting. „Pentru asta muncești de la o vârstă fragedă, sunt mulțumit de performanța echipei. Este primul meu gol în acest tricou, dar echipa a fost foarte bună astăzi din toate punctele de vedere.

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Sunt oameni care vor spune că nu suntem buni, alții care vor spune că ne descurcăm bine, dar noi avem încredere în munca noastră și astăzi am arătat o performanță foarte completă. (n.r. Despre posibilul duel cu Portugalia din optimi) Mulți ani în Portugalia, da. Sunt două echipe grozave, vom sărbători calificarea și vom aștepta”, a declarat și el la finalul meciului, pentru DAZN.

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Nu în ultimul rând, Mikel Oyarzabal, tot pentru DAZN, a spus că el și coechipierii lui sunt încrezători : „Fericit și entuziasmat de victorie și de calificare, că mergem mai departe. Să sperăm că vor mai fi momente importante, că multe altele vor urma. Echipa ne-a dat motive de încredere în ultimii ani, iar în meciurile importante echipa livrează întotdeauna. Trebuie să știm cum să câștigăm chiar și atunci când lucrurile nu merg bine. Cine vrea să găsească motive de pesimism o poate face, dar noi suntem calmi și încrezători, credem că lucrurile pot merge bine, chiar și puțin mai bine decât până acum.

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(n.r. Despre cursa pentru titlul de golgheter de la Mondial) Am spus deja că sper să nu mai fie nevoie să marchez, dacă lucrurile merg bine pentru echipă. Dacă pot ajuta în felul acesta, o voi face, iar dacă nu, voi ajuta în alt mod. Nu-mi pasă, vorbesc serios. Ceea ce contează pentru mine este să am familia alături și atmosfera minunată pe care o avem în vestiar. (n.r. Despre bucuria de la goluri) Este un M, pentru fiul meu Martin”.