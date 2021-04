Spania impune noi reguli pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca. Oamenii au așteptat la cozi pentru imunizare

Autoritățile din Spania au impus noi reguli de vaccinare împotriva Covid-19. Vaccinul creat de Oxford și compania farmaceutică AstraZeneca va fi administrat de acum înainte doar celor cu vârsta peste 60 de ani. Oamenii au stat la cozi pentru a fi vaccinați cu serul AstraZeneca, deși vaccinul este posibil să fie asociat cu un risc de tromboză venoasă.

Marea majoritate a comunităților spaniole au susținut decizia. Excepție au făcut Țara Bascilor și Ceuta, care s-au abținut și Madridul, care a votat împotrivă.

Regulile impuse în Spania pentru vaccinare nu sunt însă clare pentru cei în vârstă de peste 65 de ani sau pentru cei care s-au vaccinat deja

Noile reguli de vaccinare sunt valabile pentru persoanele cu vârsta între 60 și 65 de ani. Administrarea vaccinului persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani va fi analizată în cursul zilei de astăzi. Cei cu vârsta sub 60 de ani care s-au vaccinat totuși cu prima doză vor trebui să aștepte decizia Comisiei pentru Sănătate Publică. În funcție de rezultatele analizelor științifice, fie vor primi rapelul de la AstraZeneca, fie vor fi vaccinați cu a doua doză a unui vaccin produs de celelalte companii, fie nu vor mai primi a doua doză. Această ultimă soluție este luată în calcul, având în vedere gradul de imunizare relativ ridicat obținut chiar și după o singură doză de AstraZeneca – 70%.

Sunt așteptate decizii la nivel european pentru a gestiona vaccinarea cu serul AstraZeneca

Principala îngrijorare a Comisiei pentru Sănătate Publică ce a dus la impunerea noilor reguli de vaccinare este apariția unor cazuri de reacții adverse severe. În urma administrării vaccinului AstraZeneca, în Spania s-au înregistrat 12 cazuri de tromboză la femei cu vârsta sub 55 de ani, conform News.ro.

Autoritățile spaniole așteaptă deciziile ce vor fi luate la nivel european pentru a stabili dacă se continuă cu administrarea unei a doua doze, sau dacă prima doză este suficientă. În Marea Britanie se analizează posibilitatea administrării celei de-a doua doze din alt vaccin împotriva Covid-19.

“Așteptăm să vedem dacă dovezile științifice susțin administrarea unei a doua doze cu alt vaccin, așa cum este analizat în Regatul Unit, sau dacă să lăsăm o singură doză având în vedere că fișa tehnică arată o eficiență de 70%. În orice caz, vom aștepta ce va fi decis la nivel european”, declară Carolina Darias.

Cetățenii sunt dornici să se vaccineze, în ciuda tuturor riscurilor

Un număr impresionant de cetățeni s-au prezentat în timpul zilei de miercuri pentru imunizarea cu vaccinul AstraZeneca. Cei care au venit să se vaccineze consideră că riscul de reacții severe este la fel de scăzut ca în cazul oricăror altor medicamente.

“Dacă citești prospectul oricărui medicament, vei vedea că există întotdeauna probleme pentru un număr mic de oameni. Cred că este vorba despre același lucru“, spune Pilar Garcia, unul din cei care așteptau la coadă pentru a primi vaccinul.

Până acum, Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) a anunțat 169 de cazuri de cheaguri sanguine cerebrale, dintr-un total de 34 de milioane de doze ale vaccinului AstraZeneca care au fost administrate populației. Agenția Europeană pentru Medicamente a recomandat ca țările din cadrul Uniunii Europene să decidă individual gestionarea riscurilor legate de administrarea vaccinului AstraZeneca, prin măsuri aplicate la nivel local, în funcție de situație și de soluțiile alternative existente, comunică Digi24.

Probleme în gestionarea locală a vaccinărilor

Există însă probleme în gestionarea situației create de efectele adverse ale vaccinului AstraZeneca. Măsurile comunicate la nivel național și cele aplicate local nu corespund întotdeauna și creează nemulțumiri în rândul cetățenilor.

“Ei spun că (vaccinul AstraZeneca, n.r.) nu este bun, în alte locuri a fost suspendat, dar dacă am asculta de tot ce spun ei, atunci am sfârși prin a nu mai face nimic. Am decis să vin să mă vaccinez”, spune Felicidad Gutierrez (63 de ani).

Înainte de anunțul Agenției Europene pentru Medicamente, autoritățile locale din regiunile Castilia și Leon, din Spania centrală, au suspendat vaccinările cu AstraZeneca, în ciuda faptului că guvernul a comunicat continuarea campaniei de vaccinare cu respectivul ser.