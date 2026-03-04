Spania, în fața unui risc major. Tensiunile cu SUA pot duce la pierderea unor teritorii: ”Nu vom mai primi sprijin”

ADVERTISEMENT

Un conflict izbucnit vara trecută după summit-ul NATO de la Haga, când Spania a anunţat că refuză să aloce 5% din PIB pentru apărare, s-a amplificat în ultimele zile când premierul Pedro Sanchez a condamnat atacurile împotriva Iranului, iar Donald Trump a ameninţat că va rupe legăturile comerciale cu ibericii. Deloc impresionat, şeful guvernului de la Madrid a ieşit miercuri public şi a anunţat că ţara sa nu poate fi complice la ceva „teribil” şi, fără a-l cita direct pe Trump, a insinuat apoi că această Operațiunea Epic Fury ar avea ca scop „să umple buzunarele câtorva”.

Mărirea taxelor pentru importul de ulei de măsline ar lovi puternic Spania

Pedro Sanchez s-a opus vehement anul trecut guvernului israelian, iar acum se declară împotriva atacurilor la adresa Iranului. Şeful guvernului de la Madrid a catalogat drept un „genocid” acţiunea de pacificare a Gazei și a cerut UE să rezilieze acordul de asociere cu statul evreu. Mulţi analişti consideră că Pedro Sanchez face un joc riscant, care i-ar putea aduce prejudicii Spaniei. Sentimentele anitamericane printre iberici sunt vechi, moştenite din vremea dictaturii lui Franco, SUA sprijinind regimul sângeros al acestuia.

În momentul de faţă nu este foarte clar ce înseamnă exact întreruperea legăturilor economice cu Spania, având în vedere politica comercială unificată a UE. O posibilitate este ca Washingtonul să impună tarife prohibitive asupra unor produse care, precum uleiul de măsline, sunt o specialitate spaniolă. Deși acestea s-ar aplica întregii Uniuni Europene, ele ar afecta în primul rând Madridul.

Spania are, de asemenea, investiții semnificative în Statele Unite. Banca Santander, sub conducerea Anei Botin, implementează o strategie care să o transforme între-una dintre cele mai mari instituții financiare din Statele Unite. În acelaşi timp, compania petrolieră Repsol poartă discuții cu americanii pentru a obține acces la rezervele de petrol din Venezuela, iar compania energetică spaniolă Iberdrola urmărește şi ea o expansiune masivă în Statele Unite.

Dacă Maroc va lansa ofensive pentru cucerirea enclavelor Ceuta şi Melilla, Spania nu va fi ajutată nici de SUA, nici de NATO

„Sunt mai preocupat de cu Trump decât de cele economice”, spune Alvaro Nieto, redactor-șef al portalului de știri The Objective, cu sediul la Madrid. „Marocul devine acum cel mai important aliat al Statelor Unite în regiunea Gibraltarului. Și, după cum arată analizele, forțele sale armate sunt în prezent comparabile cu cele ale Spaniei, dacă nu chiar mai puternice.

Ce se întâmplă dacă Rabat lansează o ofensivă masivă pentru a cuceri enclavele spaniole din Africa de Nord, Ceuta și Melilla, așa cum a făcut în 1975 cu Sahara Occidentală? Atunci nu vom primi sprijin nici din partea Americii, nici din partea NATO”, adaugă el.

Spania, mai izolată ca oricând în UE în ultimii 50 de ani

au plecat săptămâna aceasta de la baza Forțelor Aeriene Moron spre Germania, de unde pot opera în Orientul Mijlociu. „Dacă americanii încetează să livreze piese de schimb pentru avioanele noastre de vânătoare F-18 Hornet, însăşi baza Forțelor Aeriene Spaniole ar putea fi paralizată”, subliniază Pedro Rodriguez, profesor de politică internațională la Universitatea Complutense din Madrid.

„Nu-mi amintesc ca Spania să fi fost atât de izolată în cadrul UE după căderea dictaturii franchiste din 1975, în special în relațiile sale cu Germania și Franța”, spune la rândul său Alvaro Nieto, citat de rp.pl. De exemplu, Emmanuel Macron nu a menționat luni Spania în oferta sa de a extinde umbrela nucleară a Franței. În plus, Pedro Sanchez nu a reușit să convingă Bruxelles-ul să recunoască catalana drept limbă oficială a UE, fapt care ar fi trebuit să ajute la rezolvarea conflictului cu provincia rebelă din nord-estul ţării.

Cu toate acestea, sprijinul PSOE, al partidului premierului spaniol a salvat-o de trei ori pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de la voturi de neîncredere în Parlamentul European şi, implicit, demitere. Analiştii spanioli sunt de părere că Pedro Sanchez mizează, de asemenea, pe o schimbare de dispoziție în întreaga UE, pe măsură ce războiul se prelungește și criza economică se adâncește, iar atunci el ar putea deveni unul dintre cei mai influenți lideri din Uniunea Europeană.