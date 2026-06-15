Sport

Spania – Insulele Capului Verde, LIVE VIDEO în grupa H de la CM 2026. Statistici OPTA, live fază cu fază. Ce se întâmplă cu Joao Paulo de la FCSB

Spania - Insulele Capului Verde, campioana europeană debutează la CM 2026. Urmărește live text, echipele probabile, statisticile OPTA, clasamentul grupei și toate fazele importante ale partidei.
Mihai Dragomir
15.06.2026 | 11:13
Spania Insulele Capului Verde LIVE VIDEO in grupa H de la CM 2026 Statistici OPTA live faza cu faza Ce se intampla cu Joao Paulo de la FCSB
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Spania – Insulele Capului Verde, LIVE VIDEO în grupa H de la CM 2026. Echipe probabile, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Colaj Fanatik.
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Campionatul Mondial nu putea începe fără prezența Spaniei, deținătoarea EURO 2024. Ibericii dau piept cu Insulele Capului Verde. Lamine Yamal și compania sunt pregătiți să ofere show total pe stadioanele celui mai important turneu fotbalistic. Rămâi pe site pentru toate detaliile importante legate de această partidă, de la echipe, la statistici, scor live, reacții și clasament.

Spania – Insulele Capului Verde LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Spania
Capul Verde

Clasament Grupa H

Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H
Grupa I
Grupa J
Grupa K
Grupa L
Group Stage
Locul 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Mexic 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 Coreea de Sud 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Africa de Sud 1 0 0 1 0 2 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Elveția 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Canada 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Bosnia 1 0 1 0 1 1 0 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Scoția 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 Maroc 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Haiti 1 0 0 1 0 1 -1 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 SUA 1 1 0 0 4 1 +3 3
2 Australia 1 1 0 0 2 0 +2 3
3 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0
4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 1 1 0 0 7 1 +6 3
2 Coasta de Fildeș 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Curaçao 1 0 0 1 1 7 -6 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Suedia 1 1 0 0 5 1 +4 3
2 Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Tunisia 1 0 0 1 1 5 -4 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SUA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1
2 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0
11 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0
12 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.

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Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

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Echipe Spania – Insulele Capului Verde

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Joao Paulo, față în față cu „regina” Europei. Jucătorul de la FCSB este anunțat titular

Grupa H de la Campionatul Mondial are un mix de echipe foarte interesant. Primul meci din această grupă este programat luni, 15 iunie, ora 19:00. Spania înfruntă Insulele Capului Verde pe Atlanta Stadium. Ibericii, care vin din postura de campioni ai Europei la EURO 2024, vor un nou trofeu. Lamine Yamal, postat în mediul online din camera de hotel de iubita sa, are șansa să adauge un nou premiu important în palmaresul său. Naționala Insulelor Capului Verde este interesantă pentru microbiștii români, deoarece îl pot vedea la treabă pe Joao Paulo, mijlocașul trecut pe la Oțelului Galați și actual jucător la FCSB, care este anunțat titular.

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Cum s-a calificat Spania la CM 2026

Spania s-a calificat fără niciun fel de probleme la Campionatul Mondial din această vară. Ibericii au terminat pe primul loc al grupei E din preliminariile europene, cu 16 puncte din 18 posibile. Naționala lui Luis de la Fuente a avut o grupă din care au mai făcut parte Turcia, Georgia şi Bulgaria.

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Cum s-au calificat Insulele Capului Verde

Calificată pentru prima dată în istorie la un Campionat Mondial, prima reprezentativă a Capului Verde şi-a câştigat grupa de calificare din zona africană. Șocant a fost faptul că a reușit să devanseze mult mai titrata naţională a Camerunului. Gruparea insulară a făcut istorie în lumea sportului rege, devenind cea mai mică națiune (după Islanda în 2018) care se califică la o ediție de World Cup.

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Cote pariuri Spania – Insulele Capului Verde

FANATIK vine în sprijinul dumneavoastră, dacă doriți să luați în considerare acest meci pentru un pariu. La SUPERBET, cota ibericilor pentru victorie este de 1.10, în timp ce cota victoriei Insulelor Capului Verde este de 22.00. O remiză a primit cota de 11.00. Cei care preferă golurile, pot lua în calcul una dintre variantele „peste 2,5 goluri” sau „ambele echipe marchează: Da”, unde cotele sunt 1.37, respectiv 2.52.

  • 3.15 este cota SUPERBET pentru „peste 2.5 șuturi pe poartă: Yamal, Lamine”, în meciul Spania – Insulele Capului Verde
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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