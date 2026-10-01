Spania, lecție pentru fotbalul românesc! Ce s-a întâmplat după ce ibericii au învins România U21 în urmă cu 7 ani

ADVERTISEMENT

Gică Hagi (61 de ani) a dat mereu ca exemplu filosofia și strategia Spaniei care a reușit să domine ani la rândul fotbalul mondial. Și iată că are dreptate. Un exemplu grăitor e un simplu meci amical pe care în 2019.

Naționalele Spaniei și României, drumuri opuse la 7 ani de la un meci în care s-au bătut de la egal la egal

Pe Estadio Nuevo Los Carmenes din Granada (Spania), cea mai talentată generație a fotbalului românesc din ultimul deceniu, care avea să ajungă în semifinalele Campionatului European U21, suferea prima înfrângere din mandatul lui Mirel Rădoi într-un meci test.

ADVERTISEMENT

Ibericii erau pregătiți de actualul selecționer, Luis de la Fuente, care până atunci antrenase și loturile U17 și U19 și reușeau să se impună cu 1-0 după un gol marcat de Merino în minutul 67. Lucrurile devin și mai interesante dacă aruncăm o privire pe echipa de start și rezervele spaniolilor.

Cum arătau naționalele Spaniei și României la amicalul din urmă cu 7 ani

Spania U21 din 2019 avea foarte mulți fotbaliști la dispoziție, care aveau să devină piese importante în cele mai tari cluburi ale Europei: Unai Simon – Pedro Porro, Jorge Mere, Vallejo, Aaron Martin – Marc Roca, Mikel Merino – Carlos Soler, Dani Olmo, Oyarzabal – Borja Mayoral. Pe parcursul meciului au mai evoluat, de asemenea, Dani Martin, Upia, Zubeldia, Alena, Fornals, Pedraza, Rafa Mir, Manu Vallejo.

ADVERTISEMENT

Luis de la Fuente a mizat pe continuitate, iar 7 ani mai târziu Spania reușește să devină campioană mondială cu un schelet format din 5 jucători care au evoluat în acel meci cu România. Este vorba despre Unai Simon (Athletic Bilbao), Pedro Porro (Tottenham), Mikel Merino (Arsenal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona).

ADVERTISEMENT

Dacă ne uităm la echipa trimisă de Mirel Rădoi, vom vedea că mare parte dintre jucătorii de atunci au făcut pasul la echipa mare cu Gheorghe Hagi selecționer. România U21 din 2019 arată astfel: Cătălin Căbuz – Radu Boboc, Adrian Rus, Virgil Ghiță, Florin Ștefan – Vlad Dragomir, Dragoș Nedelcu – Olimpiu Moruțan, Andrei Ciobanu, Denis Drăguș, Andrei Ivan. Au mai intrat pe parcurs: Andrei Vlad, Deian Sorescu, Ricardo Grigore, Darius Olaru, Lorand Fulop, Valentin Gheorghe, George Ganea, Adrian Petre.

ADVERTISEMENT

Din lotul pentru acel meci ar fi trebuit să facă parte și Ianis Hagi, Dennis Man și Alexandru Cicâldău, care au fost însă convocați la naționala de seniori. Dacă facem un arc peste timp, naționala României de seniori este construită pe același schelet de jucători, la fel ca naționala Spaniei, numai că performanțele celor două reprezentative sunt la 180 de grade!

Naționala Spaniei și României, construite pe scheletul jucătorilor din 2019

care au fost pe teren în 2019 la meciul cu generația care urma să devină campioană mondială: Virgil Ghiță, Vlad Dragomir, Olimpiu Moruțan, Darius Olaru și Denis Drăguș (accidentat).

ADVERTISEMENT

Așa cum am explicat, lor li s-ar fi adăugat Ianis Hagi, Dennis Man și Alexandru Cicâldău care, în mod normal, ar fi fost pe teren la acel meci. Ajungem deci la un total de 8 jucători. La ultimele acțiuni ale echipei naționale dintre jucătorii din 2019 au fost chemați și fotbaliști precum Deian Sorescu sau Adrian Rus. Asta ne duce la un total de 10 jucători care au reușit să facă pasul la prima echipă, însă nu au reușit să confirme, ceea ce ne face să ne punem un mare semn de întrebare.

Cu 5 jucători din echipa U21, Spania a reușit să devină campioană mondială în decurs de 7 ani, în timp ce naționala României de seniori a fost construită în jurul a 10 jucători care au reușit să ajungă în semifinalele Europeanului din 2019, însă în prezent am ratat calificarea la Mondiale și ne-am compromis în mare parte și șansele în Liga Națiunilor.