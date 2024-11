Spania – Olanda, în sferturile Cupei Davis. Rafael Nadal joacă acum cu Botic van de Zandschulp, în ultima competiție a carierei

Ibericul este considerat pe bună dreptate unul dintre cei mai mari tenismeni din toate timpurile, iar la 38 de ani și măcinat de accidentări .

LIVE UPDATE: Rafael Nadal – Botic van de Zandschulp 4-6, 2-4

4-6, 2-4: Reacție de orgoliu a spaniolului care recuperează unul dintre break-uri.

4-6, 1-4: Cădea lui Nadal este totală, Van de Zandschulp mai face un break și e aproape de câștigarea meciului.

4-6, 1-2: Se reintră în seria de game-uri câștigate la serviciu, chiar dacă Nadal se chinuie.

4-6, 0-1: Ibericul pare să-și fi pierdut vigoarea din startul jocului, iar olandezul profită din plin și începe setul secund cu break.

4-6: Van de Zandschulp servește impecabil și își trece în cont setul inaugural. Este primul set câștigat de olandez în duelurile cu Nadal.

4-5: Nadal este primul care cedează în duelul nervilor și își pierde serviciul, astfel că olandezul are șansa de a închide primul set.

3-3: Jocul continuă sub aceleași auspicii și egalitatea persistă la jumătatea setului.

2-1: Începutul întâlnirii este echilibrat, fiecare jucător profitând de avantajul serviciului.

1-0: Rafa începe excelent partida și își câștigă game-ul de serviciu.

0-0: Start în primul meci de la turneul final al Cupei Davis.

Cupa Davis, ultima apariție pe teren a lui Rafael Nadal

Un jucător extrem de dedicat la antrenamente și pe teren, Rafael Nadal a hotărât să-și ia adio de la sportul pe care l-a reprezentat cu excelență în cea mai importantă competiție la nivel de națiuni: Cupa Davis.

Fostul lider mondial a fost selecționat de căpitanul echipei Spaniei, nimeni altul decât bunul său prieten David Ferrer, pentru a juca la turneul final al Cupei Davis, programat în perioada 19-24 noiembrie, la Palacio Deportes Martin Carpena din Malaga.

Deși îi are în lot pe Carlos Alcaraz, Pedro Martinez, Roberto Bautista Agut și Marcel Granollers, căpitanul David Ferrer a decis să înceapă duelul cu Olanda, din sferturile de finală, aruncându-l în luptă pe veteranul Nadal.

Câștigător a 22 de titluri de Grand Slam, Rafa va deschide balul și îl va întâlni, începând cu ora 18:00, pe Botic van de Zandschulp. Cei doi s-au mai întâlnit până acum de două ori și de fiecare dată ibericul s-a impus în minim de seturi.

În meciul doi al întâlnirii Spania – Olanda, Carlos Alcaraz va da piept cu Tallon Griekspoor. În cazul în care scorul va fi egal după aceste jocuri, calificarea în semifinale se va decide la dublu, acolo unde Granollers și Alcaraz vor întâlni perechea Wesley Koolhof/Botic van de Zandschulp.

Nadal visează la un final de carieră cu un trofeu câștigat

Într-o conferință de presă susținută înainte de startul Cupei Davis, Rafael Nadal a ținut să precizeze că i, ci pentru a ajuta Spania să câștige trofeul.

”Dacă sunt pe teren, voi face tot posibilul să controlez emoțiile. Nu sunt aici pentru a mă retrage, ci pentru a ajuta echipa să câștige. Emoțiile vor veni la final, dar până atunci sunt concentrat să îmi fac treaba.

Am trăit momente extraordinare, dar viața merge mai departe. Nu vreau să fac din acest moment o dramă. Am dat tot ce am avut pentru tenis, iar acum e timpul să mă opresc. Finalurile perfecte sunt pentru filme. Ce vreau este ca echipa noastră să fie competitivă și să câștige”, a declarat Nadal.