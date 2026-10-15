Spania și-a tăiat partea leului și în Liga Campionilor! Record absolut stabilit de iberici

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Spania și-a confirmat supremația și la nivel de cluburi, după ce în vară a câștigat Campionatul Mondial. Acum, pentru prima dată în întreaga istorie a competiției, cluburile din Spania au obținut cinci victorii în aceeași etapă a Ligii Campionilor.

Spaniolii au contribuit decisiv la un nou record al Ligii Campionilor

Echipele spaniole au câștigat pe linie meciurile lor: , Atletico Madrid (2-0 cu Manchester United), Villarreal (3-1 cu Napoli), Real Madrid (4-3 cu AS Roma) și Betis Sevilla (3-2 cu FC Porto). Barcelona, Real Madrid și Betis Sevilla au maximum de puncte, după două etape

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Grație celor 16 goluri marcate de reprezentantele La Liga, această rundă a devenit cea mai productivă etapă din istoria Champions League, stabilind un record absolut de 78 de goluri marcate în cele 18 meciuri disputate marți și miercuri. Recordul precedent era de 71 de goluri marcate într-o singură rundă și fusese stabilit, în etapa a 3-a a sezonului precedent (2025/2026), tot în formatul extins cu 18 meciuri pe etapă.

Harry Kane l-a depășit pe Messi

Atacantul lui Bayern München a marcat în remiza 3-3 cu Viking FK și a ajuns la 36 de goluri înscrise în Ligă după împlinirea vârstei de 30 de ani, depășind recordul istoric deținut de Lionel Messi (35 de goluri). De asemenea, Kane a ajuns la 9 meciuri consecutive cu gol marcat în UCL.

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Iar Erling Haaland a înscris în eșecul echipei sale (2-4 cu PSG) și a devenit cel mai bun marcator din istoria lui Manchester City în Liga Campionilor, depășindu-l pe Sergio Aguero.

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Urmează ciocnirea șoc: PSG – Barcelona

Etapa viitoare programează ciocnirea granzilor: PSG vs Barcelona, dar și meciul dintre Bayern Munchen și Arsenal. Interul lui Cristi Chivu, care e fără punct, după două meciuri, primește acasă vizita ucrainienilor de la Șahtior Donețk.

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Etapa viitoare din Liga Campionilor

Marți, 20 octombrie 2026

• Ora 19:45: Sabah FK – Borussia Dortmund

• Ora 19:45: Fenerbahçe SK – Slavia Praga

• Ora 22:00: Paris Saint-Germain – FC Barcelona

• Ora 22:00: Manchester City – AEK Atena

• Ora 22:00: SSC Napoli – FK Bodø/Glimt

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• Ora 22:00: FC Porto – PSV Eindhoven

• Ora 22:00: AS Roma – Slovan Bratislava

• Ora 22:00: Liverpool FC – Villarreal CF

• Ora 22:00: VfB Stuttgart – Atlético Madrid

Miercuri, 21 octombrie 2026

• Ora 19:45: Calcio Como – Manchester United

• Ora 19:45: LOSC Lille – Galatasaray SK

• Ora 22:00: Aston Villa – Viking FK

• Ora 22:00: Club Brugge – RC Lens

• Ora 22:00: Bayern München – Arsenal FC

• Ora 22:00: Inter Milano – Șahtior Donețk

• Ora 22:00: Real Madrid – RB Leipzig

• Ora 22:00: Real Betis – Feyenoord

• Ora 22:00: Sporting CP – LASK Linz