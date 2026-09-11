Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 12 septembrie 2026. Câștig de 500 de lei cu meciuri din Anglia, Spania și Italia

Într-un weekend plin de fotbal, am ales la biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 12 septembrie, patru meciuri din trei campionate puternice. Putem obține un câștig de peste 500 de lei.
Adrian Baciu
11.09.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri sambata 12 septembrie 2026 Castig de 500 de lei cu meciuri din Anglia Spania si Italia
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 12 septembrie 2026: meciuri din Anglia, Spania și Italia. Sursa foto: hepta.ro
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După o săptămână plină cu meciuri din Liga Campionilor, weekendul se mută în întrecerile interne. Cele mai tari campionate de pe continent propune super dueluri, iar pariorii sunt în alertă. Pe biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 12 septembrie 2026, am ales patru meciuri din Premier League, La Liga și Serie A. Cota finală la Superbet este de aproape 5,00.

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 12 septembrie. Mizăm pe Liverpool și Arsenal în etapa de Premier League

După ce au câștigat în UEFA Champions League la mijlocul săptămânii, Liverpool și campioana en-titre din Anglia, Arsenal, au acum meciuri în Premier League. Prima care intră în scenă sâmbătă, 12 septembrie 2026, de la ora 17:00, este echipa de pe Anfield. Liverpool primește vizita celor de la Fulham, o echipă care a pierdut toate meciurile din acest sezon. Cota la Superbet pentru „1 solist” este de 1,46. După acel 2-1 cu mult mai puternica Atletico Madrid, trupa lui Andoni Iraola nu are voie să nu ia 3 puncte cu londonezii.

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Peste trei ore, de la 22:00, pe Stadium of Light ajunge Arsenal, pentru a juca împotriva lui Sunderland. „Tunarii” vin după un succes în Champions League cu Napoli, în deplasare. Echipa lui Arteta are 5 victorii în 5 meciuri oficiale jucate în acest sezon. Cota la Superbet pentru o victorie în meciul cu Sunderland este de 1,50.

Cote excelente ne pot aduce două echipe în formă din Spania și Italia

Al treilea meci de pe biletul zilei vine din Spania. De la ora 19:30, Athletic Bilbao primește vizita codașei Elche. Bascii au o perioadă excelentă în La Liga, cu victorii la zero cu Celta Vigo (2-0) și Atletico Madrid (3-0). La Superbet, pentru a o învinge pe Elche, locul 19 (din 20), Bilbao primește o cotă de 1,40.

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Pentru ultimul meci de pe bilet am ales un alt campionat tare. E vorba de Serie A. De la ora 21:45, Atalanta primește vizita lui Cagliari. În acest sezon, trupa lui Maurizio Sarri joacă excelent acasă. Doi victorii din tot atâtea partide: 1-0 cu Bologna și 2-1 cu Sassusolo. La Superbet, cota pentru „1 solist” în Atalanta – Cagliari are o cotă de 1,59. Cota finală pe acest bilet este de 4,94.

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Biletul pariuri sâmbătă 12 septembrie
Biletul pariuri sâmbătă 12 septembrie

ATENȚIE! Biletul nu reprezintă o garanție a câștigului. Pariurile sportive implică întotdeauna un grad de risc. Recomandarea FANATIK este să mizați doar sume pe care vă permiteți să le pierdeți și să jucați responsabil!

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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