Sport

Spania a câștigat un nou titlu mondial. Bilanț fabulos al fotbalului iberic

Naționala U20 de fete a Spaniei a adus un nou titlul mondial ibericilor, care în acest moment dețin supremația în fotbal și au acumulat un număr de trofee care pare imposibil de egalat
Catalin Oprea
28.09.2026 | 07:06
Spania a castigat un nou titlu mondial Bilant fabulos al fotbalului iberic
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Spania a mai câștigat un titlu mondial FOTO X
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Spania își confirmă supremația în cel mai popular sport de pe planetă și și-a adăugat un nou titlu suprem în palmares. Naționala feminină Under 20 a câștigat Campionatul Mondial, după ce a învins Coreea de Nord la loviturile de departajare (0-0, 4-3).

Naționala U20 de fete a Spaniei e campioană mondială

Jucătoarele din Spania au reușit să alunge fantomele trecutului, deoarece în aproape aceeași formulă, ele au pierdut finala Cupei Mondiale U-17 acum doi ani, împotriva aceluiași adversar, și tot la unsprezece metri.

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La competiția desfășurată în Polonia, Spania U20 a defilat, trecând succesiv de Nigeria 2-0, Noua Caledonie 11-0, China 3-1, Portugalia 2-0, Brazilia 1-0, și Italia 2-0, până să ajungă în finala turneului.

Ibericii au șapte titluri en-titre

Cu acest titlu mondial, Spania deține în acest moment șapte trofee, la ambele categorii. Fetele sunt mai performante decât băieții, cu patru titluri în exercițiu, în vreme ce băieții au numai trei, dar sunt campioni mondiali și europeni en-titre.

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Naționala lui Luis de la Fuente putea fi și deținătoarea Ligii Națiunilor, dar a pierdut finala cu Portugalia lui Cristiano Ronaldo, în 2025. Spaniolii au fost învinți atunci la penaltyuri.

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70 de trofee all-time și 46 de final pierdute

Titlul mondial cucerit de fetele U20 este trofeul cu numărul 70. care ajunge în vitrina Federației de la Madrid, la masculin și feminin, incluzând toate categoriile de vârstă, dar și futsalul. Cele mai importante rămân însă cele două Cupe Mondiale câștigate la masculin, în 2010 și 2026 și cele patru europene, în 1964, 2008, 2012 și 2024.

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De alte 46 de ori, Spania s-a clasat pe locul al doilea, pierzând finalele, ceea ca Federația care păstorește Furia Rojas, la toate nivelurile, să poată fi socotită cea mai galonată din istoria fotbalului.

Spania în acest moment:

·       Campioană mondială masculin

·       Campioană mondială feminin

·       Campioană europeană masculin

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·       Câștigătoare Liga Națiunilor feminin

·       Campioană europeană U19 masculin

·       Campioană europeană U19 feminin

·       Campioană mondială U20 feminin

 

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