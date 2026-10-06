Spania U21 – România U21, live în preliminariile Euro U21. Eliminați, elevii lui Curelea mai joacă pentru onoare

Spania U21 – România U21, ultimul meci din preliminariile Euro U21 2027 se joacă marți, 6 octombrie 2026, de la ora 20.00. „Tricolorii” mici au în față un meci extrem de greu, dar fără miză, la Ibiza. Echipa antrenată de Costin Curelea (42 de ani) și-a „epuizat” toate șansele de a mai conta în Grupa A, după ce a primit o nouă lecție de la Finlanda U21.
În ultima zi a lunii septembrie, România U21 a pierdut orice șansă de a se mai califica la EURO 2027. Înfrângerea cu Finlanda U21, scor 0-2, într-un meci jucat la Târgoviște, a fost „bomboana” pe coliva unei campanii modeste de calificare a echipei lui Curelea. Acum, în ultima etapă a grupei, micii tricolori se deplasează la Ibiza, pentru un meci infernal.
Dacă România a primit, din nou, o lecție de fotbal din partea Finlandei, Spania a călcat în picioare pe San Marino. Într-un meci jucat în deplasare, elevii lui David Gordo (56 de ani) au marcat 13 goluri. Noul star al lui Real Madrid, Carlos Espi (21 de ani) a reușit un „poker” în această partidă din preliminariile U21.
Înainte de meciul cu Finlanda U21, România avea 0,1% șanse de a mai prinde primele 2 poziții ale grupei. Odată cu eșecul de la Târgoviște, poarta calificării s-a închis definitiv. Spania este obligată să învingă în partida de la Ibiza pentru a nu avea emoții în privința calificării directe la turneul final EURO U21 din 2027.
Clasamentul Grupei A:
Reamintim că se duc direct la turneul final, găzduit la anul de Serbia și Albania, câștigătoarele celor 9 grupe, alături de cel mai bun loc doi. Apoi, celelalte formații de pe poziția secundă vor disputa meciuri de baraj. România U21 nu mai intră în aceste calcule care contează cu adevărat. Elevii lui Costin Curelea tremură să nu rateze locul 3. Kosovo a venit la 2 puncte și, dacă bate pe Finlanda, lucrurile se complică grav de tot pentru români.
Ultimele meciuri din Grupa A, marți, 6 octombrie, ora 20:00
Toată această campanie de calificare a tinerilor tricolori antrenați de Costin Curelea s-a putut vedea la TV, în România, pe postul Pro Arena. Și ultimul meci rămas al României din preliminariile pentru EURO 2027 U21 va fi transmise de postul TV, dar și de platforma online VOYO SPORT 1.
Așa cum v-a obișnuit pe tot parcursul celor 9 etape din aceste preliminarii, FANATIK este alături de „tricolori” meci de meci. Site-ul nostru vă ține la curent cu toate informațiile care apar în legătură cu meciul Spania U21 – România U21. Totul despre meci, golurile, ocaziile, toate fazele majore sunt în format live text.