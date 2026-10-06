Spania U21 – România U21, live în preliminariile Euro U21. Eliminați, elevii lui Curelea mai joacă pentru onoare

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Spania U21 – România U21, ultimul meci din preliminariile Euro U21 2027 se joacă marți, 6 octombrie 2026, de la ora 20.00. „Tricolorii” mici au în față un meci extrem de greu, dar fără miză, la Ibiza. Echipa antrenată de Costin Curelea (42 de ani) și-a „epuizat” toate șansele de a mai conta în Grupa A, după ce a primit o nouă lecție de la Finlanda U21.

Spania U21 – România U21, etapa 10, preliminarii Euro U21 2027

În ultima zi a lunii septembrie, România U21 a pierdut orice șansă de a se mai califica la EURO 2027. Înfrângerea cu Finlanda U21, scor 0-2, într-un meci jucat la Târgoviște, a fost „bomboana” pe coliva unei campanii modeste de calificare a echipei lui Curelea. Acum, în ultima etapă a grupei, micii tricolori se deplasează la Ibiza, pentru un meci infernal.

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Dacă România a primit, din nou, o lecție de fotbal din partea Finlandei, Spania a călcat în picioare pe San Marino. Într-un meci jucat în deplasare, elevii lui David Gordo (56 de ani) au marcat 13 goluri. Noul star al lui Real Madrid, Carlos Espi (21 de ani) a reușit un „poker” în această partidă din preliminariile U21.

România, eliminată din cursa pentru Euro 2027. Clasamentul înainte de ultima etapă a calificărilor

. Odată cu eșecul de la Târgoviște, poarta calificării s-a închis definitiv. Spania este obligată să învingă în partida de la Ibiza pentru a nu avea emoții în privința calificării directe la turneul final EURO U21 din 2027.

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Clasamentul Grupei A:

Spania – 24 de puncte Finlanda – 22 puncte România – 16 puncte Kosovo – 14 puncte Cipru – 3 puncte San Marino – 0 puncte

România riscă să piardă și locul 3 în grupă. Calcule înainte de ultima etapă

Reamintim că se duc direct la turneul final, găzduit la anul de Serbia și Albania, câștigătoarele celor 9 grupe, alături de cel mai bun loc doi. Apoi, celelalte formații de pe poziția secundă vor disputa meciuri de baraj. România U21 nu mai intră în aceste calcule care contează cu adevărat. Elevii lui Costin Curelea tremură să nu rateze locul 3. Kosovo a venit la 2 puncte și, dacă bate pe Finlanda, lucrurile se complică grav de tot pentru români.

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Ultimele meciuri din Grupa A, marți, 6 octombrie, ora 20:00

Spania U21 – România U21

Kosovo U21 – Finlanda U21

Cipru U21 – San Marino U21

Cine transmite la TV Spania – U21 – România U21

Toată această s-a putut vedea la TV, în România, pe postul Pro Arena. Și ultimul meci rămas al României din preliminariile pentru EURO 2027 U21 va fi transmise de postul TV, dar și de platforma online VOYO SPORT 1.

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Live Blog: Urmărește în timp real Spania U21 – România U21, preliminarii Euro U21 2027

Așa cum v-a obișnuit pe tot parcursul celor 9 etape din aceste preliminarii, FANATIK este alături de „tricolori” meci de meci. Site-ul nostru vă ține la curent cu toate informațiile care apar în legătură cu meciul Spania U21 – România U21. Totul despre meci, golurile, ocaziile, toate fazele majore sunt în format live text.