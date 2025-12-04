Spaniolii anunță plecarea lui Horațiu Moldovan de la Real Oviedo. Unde va ajunge internaționalul român

ADVERTISEMENT

Deși este împrumutat de Atletico Madrid la Real Oviedo până la finalul sezonului, Horațiu Moldovan își forțează plecarea în această iarnă de la formația aflată pe ultimul loc în clasamentul din La Liga.

Horațiu Moldovan pleacă în această iarnă de la Real Oviedo

Internaționalul român a lustruit banca de rezerve la nou promovata din La Liga, iar acest lucru l-a scos și din circuitul echipei naționale a României. Presa spaniolă a anunțat că Horațiu Moldovan este dezamăgit de situația de la Real Oviedo și vrea să plece încă din această iarnă.

”Nemulțumit de situația sa de la Oviedo, Horațiu Moldovan, , și-a exprimat dorința clară de a pleca. Și este pur și simplu o schimbare de peisaj. Portarul, aflat în floarea vârstei la 27 de ani, își dorește mai mult timp de joc. Aaron Escandell este numărul unu incontestabil pentru Oviedo, iar românul este dornic să plece în ianuarie anul viitor.

Dacă Atletico Madrid și Oviedo ajung la un acord pentru rezilierea acestui împrumut, transferul ar crea o problemă suplimentară pentru șefii de pe Metropolitano. Atletico ar trebui să găsească un nou club pentru Moldovan, cu scopul de a-i crește valoarea de piață. Iar Italia pare să fie destinația preferată a portarului”, a scris .

Horațiu Moldovan, dezastru la singurul meci jucat pentru Real Oviedo

Rezervă de lux la nou promovata în La Liga, Horațiu Moldovan nu a jucat niciun minut în campionat. El a primit o singură șansă, în Cupa Spaniei, dar nu a reușit să profite de ea. Ba mai mult, a trăit o adevărată umilință.

, formație din liga a treia, iar Real Oviedo, învinsă cu scorul de 4-2 după prelungiri, a fost eliminată încă din turul 2 al Cupei Spaniei.

A pierdut naționala după gafele cu Canada și Cipru

Deși nu evolua la Real Oviedo, Horațiu Moldovan a fost convocat de Mircea Lucescu pentru acțiunea din luna septembrie. Mai mult, portarul a fost titularizat în amicalul cu Canada, dar a comis o eroare uriașă care a dus la un gol încasat de ”tricolori”.

Chiar și așa, selecționerul l-a păstrat în poartă și pentru jocul din Cipru, iar Moldovan a comis-o din nou. Mircea Lucescu s-a enervat și a anunțat că acesta decât dacă va începe să joace la club.

”Ce-a făcut Moldovan în acel meci cu Canada, nu s-a gândit la consecințele pe plan emoțional în cazul colegilor. Când vii la echipa națională trebuie să fii super responsabil, să știi că orice lucruri pe care îl faci poate influența cariera altor jucători.

El este total responsabil la golul al doilea cu Cipru. Nu avea voie să scoată echipa și să joace minge lungă. Trebuia să ținem mingea la 2-1 și să n-o vadă ei până la sfârșitul meciului pentru că ei nu făceau presing. (n.r. – Îl veți mai convoca pe Moldovan?) Dacă o să joace sigur, dar el nu a jucat. E vina mea pentru că l-am folosit nejucând”, a declarat Lucescu.