Spaniolii au luat foc după finala CM 2026! Alegerile FIFA i-au înfuriat pe campionii mondiali

CE TREBUIE SĂ ȘTII Spaniolii au sărit ca arși când au văzut alegerile FIFA pentru „11-le de vis” de la CM 2026

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Spania este regina lumii după ce a cucerit al doilea Campionat Mondial. „Furia Roja” a luat și trei premii individuale. Pau Cubarsi a fost desemnat cel mai bun jucător, Unai Simon cel mai bun portar, iar Rodri a luat trofeul „Golden Ball”. Cu toate acestea, FIFA nu i-a inclus pe doi dintre iberici în ceea ce ar putea fi echipa turneului final.

Spaniolii au sărit ca arși când au văzut alegerile FIFA pentru „11-le de vis” de la CM 2026

Presa din Spania nu este de acord cu Forul mondial a nominalizat un lot de jucători din care se va alege cel mai bun „11” de la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. De pe această listă lipesc doi campioni mondiali. Este vorba despre cuplul de stoperi de la Spania, Aymeric Laporte (32 de ani) și Pau Cubarsi (19 ani). „De neînțeles!”, a fost titlul sugestiv din

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În ceea ce îl privește pe Cubarsi, decizia este mai mult decât curioasă având în vedere că Cu toate acestea, naționala antrenată de Luis de la Fuente are nu mai puțin de șase nominalizați, în fiecare compartiment. Este vorba despre goalkeeperul Unai Simon, de fundașii Marc Cucurella și Pedro Porro, de mijlocașii Rodri și Lamine Yamal și de atacantul Mikel Oyarzabal.

Absența celor doi stoperi ai Spaniei este într-adevăr surprinzătoare, mai ales că naționala lui de la Fuente a avut o defensivă de fier la CM 2026. Spania nu a pierdut niciun meci la turneul final din SUA, Canada și Mexic și a primit un singur gol. S-a întâmplat în sfertul cu Belgia, câștigat de iberici cu scorul de 2-1. Cu toate acestea, cei doi laterali ai Spaniei, Cucurella și Porro, sunt prezenți, dar centralii, Laporte și Cubarsi, nu.

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Nominalizații FIFA

Portar: Vozinha (Capul Verde), Emiliano Martinez (Argentina), Unai Simon (Spania), Jordan Pickford (Anglia), Eloy Room (Curacao)

Fundași: Lisandro Martinez (Argentina), Cristian Romero (Argentina), Nuno Mendes (Portugalia), Marc Cucurella (Spania), Pedro Porro (Spania), Virgil van Dijk (Olanda), Gabriel Magalhaes (Brazilia), Dayot Upamecano (Franța)

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Mijlocași: Jude Bellingham (Anglia), Ousmane Dembele (Franța), Michael Olise (Franța), Vinicius Jr (Brazilia), Enzo Fernandez (Argentina), Luka Modric (Croația), Ismael Saibari (Maroc), Rodri (Spania), Lamine Yamal (Spania)

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Atacanți: Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappe (Franța), Erling Haaland (Norvegia), Harry Kane (Anglia), Julian Andres Quinones (Mexic), Mikel Oyarzabal (Spania)