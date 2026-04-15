Spaniolii au luat foc și au făcut praf arbitrajul după Bayern Munchen – Real Madrid 4-3: „Nu poți să faci asta!”. Video

Bayern Munchen a câștigat și returul cu Real Madrid, de pe teren propriu, din sferturile de finală ale UEFA Champions League, scor 4-3. În turul de săptămâna trecută de pe „Santiago Bernabeu”, bavarezii se impuseseră cu scorul de 2-1. Astfel, echipa din Bundesliga s-a calificat în semifinale cu scorul general de 6-4. În penultimul act, Bayern se va duela cu Paris Saint-Germain, deținătoarea trofeului.

Spaniolii acuză vehement arbitrajul lui Slavko Vincic de la Bayern Munchen – Real Madrid 4-3

Partida de la Munchen a fost una cu adevărat deosebită, în special în prima repriză. La pauză, Real a condus cu 3-2, scor de prelungiri, care s-a menținut până spre finalul jocului. În minutul 86, echilibrul a fost rupt de eliminarea lui Eduardo Camavinga pentru cumul de cartonașe galbene. Imediat, în minutele 89 și 90+4, , și astfel au tranșat soarta calificării.

La final, spaniolii au contestat vehement decizia slovenului Slavko Vincic de a-l elimina pe Camavinga. Cu atât mai mult cu cât mijlocașul încasase primul avertisment cu doar opt minute înainte de al doilea, în minutul 78. Iar al doilea galben a venit ca urmare a unui gest nesportiv, mai exact pentru că francezul a „confiscat” mingea după un fault obișnuit de joc comis. Mai mult, a părut că Vincic uitase în primă fază că jucătorul Realului mai avea un galben, iar imediat după ce i l-a acordat pe al doilea instinctul său a fost să plece din zona respectivă.

El árbitro si lo sabía porque al ir a por Camavinga, le ha sacado dos dedos para decirle que era la 2ª amarilla. — Isaac Álvarez (@eltioisaz)

Abia ulterior, după ce a fost abordat de jucătorii lui Bayern Munchen în acest sens, a revenit și cu acordarea cartonașului roșu. Astfel, se poate interpreta că existau șanse destul de mari ca slovenul să nu considere că momentul respectiv a fost suficient pentru un al doilea galben, și implicit eliminare. Așadar, este posibil să fi acordat acel avertisment doar pentru că a crezut că este primul.

Florentino Perez a intrat în vestiarul lui Real Madrid după meci

Doar că, în condițiile în care s-a grăbit să îl arate, nu a mai avut posibilitatea de a întoarce decizia când și-a dat seama că era al doilea avertisment al lui Camavinga și astfel a fost nevoit să îl elimine în cele din urmă pe francez. În consecință, spaniolii au fost extrem de deranjați de acest episod. Jurnaliștii de la au luat legătura imediat cu fostul arbitru Alfonso Perez Burrull.

Acesta a avut o reacție foarte fermă și a subliniat că, în viziunea sa, nu se punea în nicio conjunctură problema de al doilea cartonaș galben pentru Eduardo Camavinga la faza respectivă: „Nu poți elimina un jucător pentru asta. Nu există nicio justificare”. În plus, fără a fi făcută neapărat legătură între această chestiune și arbitrajul lui Slavko Vincic, jurnaliștii de la Movistar au informat că Florentino Perez, președintele lui , a mers în vestiarul echipei sale imediat după fluierul final.