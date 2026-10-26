Spaniolii au răbufnit după ce Harry Kane l-a învins pe Lamine Yamal: „Campioana mondială rămâne fără Balonul de Aur”

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Harry Kane (33 de ani) a scris istorie, devenind al cincilea jucător englez care cucerește Balonul de Aur, după Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan și Michael Owen. Englezul a primit premiul din mâinile legendarului Ronaldo, fiind urmat pe podium de Kylian Mbappe și Lamine Yamal. Presa internațională a reacționat după ceremonia de la Londra.

Cum a reacționat presa engleză după ce Harry Kane a cucerit Balonul de Aur

Englezii au fost extrem de încântați de performanța realizată de atacantul naționalei, care a călcat pe urme unor nume uriașe. „Senzaționalul Harry Kane câștigă Balonul de Aur, devenind primul star englez care obține acest trofeu în ultimii 25 de ani”, a titrat , în timp ce a subliniat faptul că Harry Kane a câștigat premiul strict pe baza performanței individuale, deși nu a reușit să câștige Cupa Mondială sau Champions League: „Kane pune capăt așteptării de 25 de ani a Angliei pentru un Balon de Aur – a sfidat tendința”.

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, care l-a numit pe Kane în fruntea listei de favoriți cu o săptămână înainte de eveniment, a titrat „Harry Kane îi devansează pe Yamal și Mbappe, câștigând prestigiosul premiu în cadrul ceremoniei de la Londra”. Publicația a descris mai apoi și realizările extraordinare ale atacantului: „Kane, căpitanul Angliei și atacantul lui Bayern Munchen, a fost favorit după o serie uluitoare de goluri marcate în sezonul trecut – 89 de reușite pentru club și echipa națională în doar 81 de apariții, începând cu startul sezonului precedent”.

Spaniolii, dezamăgiți după gala Balonului de Aur

Cei de la au subliniat faptul că Spania ratează din nou după ce a cucerit titlul mondial: „Harry Kane. Acesta este numele zilei și al anului. Englezul este noul câștigător al Balonului de Aur, urmându-l pe Ousmane Dembele. Kane, care era văzut ca favorit alături de Lamine Yamal, l-a învins pe fotbalistul Barcelonei și Spania rămâne din nou fără Balonul de Aur într-un an în care câștigă Cupa Mondială. Același lucru s-a întâmplat în 2010, când Messi i-a învins pe Iniesta și Xavi”.

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Și cei de la au analizat triumful lui , care a câștigat la Londra și premiul pentru „Atacantul anului”: „Cele 73 de goluri marcate de atacantul lui Bayern pentru echipa sa de club și pentru prima reprezentativă, în 65 de meciuri, au fost decisive pentru victoria lui Kane în cea de-a 70-a ediție a premiului acordat de France Football, acesta succedându-i lui Ousmane Dembele. Fie din destin, fie printr-o coincidență, ceremonia s-a mutat, pentru prima dată, de la Paris la London Palladium – în onoarea lui Sir Stanley Matthews, primul câștigător al trofeului Ballon d’Or – și în orașul natal al lui Harry Kane”.

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Cum a reacționat presa franceză după ce Kylian Mbappe a terminat în fața lui Lamine Yamal. Germanii, la picioarele lui Kane

Una dintre surprizele serii a fost clasarea lui Kylian Mbappe, care l-a depășit pe Lamine Yamal și a terminat pe poziția secundă, iar presa din Franța a subliniat acest aspect. „Kylian Mbappe s-a clasat imediat după câștigătorul Harry Kane în ierarhia pentru Balonul de Aur 2026. Atacantul lui Real Madrid și al naționalei Franței a obținut cea mai bună clasare din cariera sa, după un sezon în care a marcat 58 de goluri.

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A fost o luptă strânsă. Kylian Mbappe a terminat pe locul al doilea în cursa pentru Balonul de Aur 2026 – cea mai bună poziție ocupată vreodată de el – în urma lui Harry Kane, care a fost premiat luni, la Londra. Anterior, el ocupase locul 7 în 2025, locul 6 în 2024, locul 3 în 2023, locul 6 în 2022, locul 9 în 2021, locul 6 în 2019, locul 4 în 2018 și locul 7 în 2017. El s-a clasat în fața lui Lamine Yamal, care a încheiat, astfel, pe locul al treilea”, a notat .

Succesul lui Harry Kane a fost sărbătorit și în Germania, țară în care atacantul evoluează pentru Bayern. „KING KANE, regele lumii fotbalului!”, a titrat , care a notat următoarele: „Harry Kane a urcat, în sfârșit, pe tronul fotbalului! Starul lui Bayern câștigă Balonul de Aur. El îi devansează pe contracandidații săi de calibru: vedeta lui Real Madrid, Kylian Mbappe, și starul în ascensiune al Barcelonei, Lamine Yamal, rămân, în cele din urmă, cu mâna goală. Michael Olise, de la Bayern Munchen, este un alt jucător din Bundesliga care a prins un loc în top 10, clasându-se pe poziția a noua”.