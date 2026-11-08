Spaniolii au reacționat imediat după ce Ionuț Radu a devenit indisponibil pentru echipa națională: „Suferă încă din sezonul trecut”

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După , Ionuț Radu a mai primit o lovitură importantă. Portarul român nu va onora cu prezența sa ultima acțiune a naționalei României din acest an. Presa spaniolă a scris imediat despre problemele care l-au reținut de această dată din a fi parte din lotul lui Gică Hagi.

Ionuț Radu lipsește contra Poloniei și Bosniei. Reacția presei spaniole despre portarul român

Ionuț Radu are probleme medicale și nu va fi disponibil pentru meciurile naționalei României cu Polonia și Bosnia, din grupa B4 din UEFA Nations League. Federația Română de Fotbal a detaliat cazul pe site-ul oficial, transmițând că jucătorul va efectua un tratament medical pentru a-și rezolva o problemă de sănătate mai veche. a fost luat de Ștefan Târnovanu, așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate. Vestea a ajuns rapid și în Spania, iar presa a reacționat.

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Ibericii au scris la rândul lor despre problema care l-a făcut pe Ionuț Radu să rateze această convocare la prima reprezentativă a României, evidențiind faptul că a jucat constant la Celta Vigo în acest sezon. „Radu a convenit cu Federația Română de Fotbal să nu fie convocat în această perioadă de selecții naționale pentru a-și trata problemele la umăr de care suferă încă din sezonul trecut. Aceste probleme nu l-au împiedicat însă să joace, și chiar la un nivel înalt, în cele 15 meciuri oficiale disputate de Celta în acest sezon, atât cele 11 din campionat, cât și cele 4 din Europa League. Este singurul jucător din lot care nu este rotit de Claudio Giraldez și nu a ratat niciun minut”, au scris jurnaliștii de la .

Ionuț Radu o lasă și pe Celta Vigo. Ce meci ratează

Însă Ionuț Radu nu lasă doar naționala lui Gică Hagi, ci și pe Celta Vigo. Echipa românului va juca duminică, în campionat, acasă contra lui Levante, iar apoi va avea meci (reprogramat) în Cupa Spaniei vinerea viitoare, contra Salamanca. Dacă la partida din La Liga este așteptat ca Radu să apere, spaniolii au notat și că, în ceea ce privește Cupa, antrenorul Claudio Giraldez mizează între buturi pe Altay Bayindir, precum și pe Ivan Villar. Însă tot jucătorul român rămâne, atunci când este apt, soluția principală.

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De la sosirea sa la Celta, în sezonul trecut, Ionuț Radu a devenit un pilon de bază pentru club. În puțin peste 14 luni, el a strâns 65 de meciuri oficiale și este, în prezent, unul dintre portarii cu cele mai puține goluri primite din LaLiga în acest sezon. Situația nu arată la fel de bine în tricoul echipei naționale. Deși a evoluat în carieră doar în campionatele importante din Europa, Ionuț Radu a strâns doar 11 selecții pentru România până la cei 29 de ani ai săi. Acesta are doar 2 jocuri fără gol primit la prima reprezentativă, cu Andorra în 2023 și cu Austria în 2025.

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