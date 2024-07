Spaniolii, experți în finale! Record de 23 de ani pe care Anglia trebuie să-l doboare pentru a câștiga Euro 2024

“Furia Roja” pare să aibă prima șansă, după un turneu spectaculos realizat de fotbaliștii iberici. Cu toate acestea, britanicii sunt hotărâți să își ia revanșa pentru finala pierdută în 2021 și să cucerească primul lor titlu european din istorie.

Recordul incredibil al ibericilor în finale

Este pentru prima oară când echipa națională a Angliei reușește să ajungă în finala Campionatului European pe un teren străin. La EURO 2021, “The Three” Lions au fost învinși de Italia la loviturile de departajare, deși au condus cu 1-0. De data aceasta, Harry Kane și compania vor să pună mâna pe “urecheată”.

ADVERTISEMENT

Ollie Watkins a fost eroul Angliei în meciul din semifinale împotriva Țărilor de Jos. Atacantul de la Aston Villa a înscris golul victoriei în minutul 90, declanșând nebunia pe stadionul din Dortmund. Acum, britanicii au șansa de a scrie istorie, dar trebuie să învingă recordul fantastic al spaniolilor în finalele europene.

Au trecut 23 de ani de la ultima finală a unei competiții europene pierdute de spanioli. Ultima dată când ibericii au jucat în ultimul act al competiției împotriva unui adversar din afara Spaniei și au pierdut a fost în 2001. Atunci, în finala Europa League, Liverpool a învins Alavés cu 5-4, iar Bayern München a câștigat Champions League împotriva Valenciei la loviturile de departajare.

ADVERTISEMENT

De atunci, ibericii au fost de neînvins în finale. Real Madrid și Barcelona și-au adjudecat de fiecare dată trofeul Champions League când au ajuns în ultimul act al competiției, iar în Europa League, Atlético Madrid, Sevilla și Villarreal au reușit și ele să câștige trofee. La fel și naționala în 2008, 2010 și 2012. Dominanța spaniolilor în competițiile europene este incontestabilă, iar această tradiție de succes le conferă un avantaj psihologic în fața oricărui adversar.

Ultimele întâlniri directe dintre Spania și Anglia

Spaniolii au dominat și scena internațională în această perioadă. Totuși, au trecut 12 ani de la ultimul titlu obținut de “Furia Roja”. Acesta a fost câștigat tot la EURO, în 2012, împotriva Italiei, când ibericii s-au impus cu 4-0 în finală. De atunci, performanțele naționalei au scăzut, însă la această ediție a turneului final, echipa lui Luis de la Fuente a arătat fantastic.

ADVERTISEMENT

În ceea ce privește meciurile directe dintre Spania și Anglia la turneele finale, britanicii au un ușor avantaj. “The Three Lions” s-au impus de două ori, o dată în 1980 și o dată în 1996, în timp ce “Furia Roja” a câștigat la Campionatul Mondial din 1950. Ultimele cinci întâlniri dintre cele două naționale au fost extrem de echilibrate: Spania a câștigat două meciuri, Anglia tot două, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

Gareth Southgate: “Ei au fost cei mai buni”

. Acesta a vorbit despre avantajele Spaniei, însă este sigur că elevii săi pot face o partidă bună și pot scrie o pagină importantă în istoria fotbalului britanic. El a declarat:

ADVERTISEMENT

“Nu va fi ușor să avem noi mingea și să-i facem să alerge. Presează foarte, foarte bine așa că va trebui să fim excepționali atât cu mingea la picior cât și fără ea. E o finală, așa că ne așteptăm să fie așa. Ei au fost cei mai buni (n.r. – până acum), dar și noi am început să arătăm o versiune mai bună a noastră.

Ziua în plus de odihnă a Spaniei este un motiv de îngrijorare. În ultimele turnee acest aspect a reprezentat o problemă pentru finaliste. Trebuie să facem tot posibilul ca să-i recuperăm pe jucători. Am ajuns aici și, cu ce am arătat până acum, avem o șansă la fel de bună ca a lor”.