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Data de 26 octombrie 2026 este una extrem de așteptată de microbiști, întrucât atunci se va cunoaște oficial noul Balon de Aur. Presa din Spania a scris despre jucătorul pe care îl consideră potrivit în acest moment să primească o asemenea distincție: Fabian Ruiz. Mijlocașul iberic a fost lăudat după prestația avută în meciul din Champions League câștigat de PSG cu 4-2 în fața Barcelonei.

Presa din Spania, cucerită de Fabian Ruiz

Într-o pentru Balonul de Aur, presa din Spania a venit cu un nume surprinzător. Celebra publicație l-a lăudat pe Fabian Ruiz după evoluția avută în meciul PSG – Barcelona 4-2. Pe lângă aportul ofensiv și contribuția pe plan defensiv avute, mijlocașul și-a trecut și numele pe tabela de marcaj în minutul 86. „Ce trebuie să facă Fabian Ruiz pentru a câștiga Balonul de Aur?”, a fost titlul dat de jurnaliștii spanioli în materialul dedicat fotbalistului legitimat la campioana Franței.

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Însă Fabian Ruiz nu este un nume apărut recent. În vârstă de 30 de ani, el este unul dintre cei mai eleganți și stăpâni pe balon mijlocași centrali din fotbalul european modern. Spaniolii au avut grijă să scoată în evidență cât de importantă a fost prezența sa pe teren în victoria obținută de PSG contra Barcelonei: „Evoluția lui Fabian Ruiz din prima parte a fost fenomenală. Deja pare că e o greșeală că nu va câștiga Balonul de Aur. E cât Pedri, Dani Olmo și Rodri la un loc. Poate juca în fața apărării, poate fi mijlocaș ofensiv, dar poate și avansa pe flancul drept într-un mod incredibil”, au notat jurnaliștii de la Marca.

Cariera lui Fabian Ruiz, campion european și mondial

Recunoscut pentru viziunea jocului, pasele decisive și șutul năprasnic cu piciorul stâng de la distanță, Fabian Ruiz a avut o ascensiune constantă până la nivelul cel mai înalt. „Explozia” sa s-a produs la Real Betis (2017–2018). Revenit sub comanda lui Quique Setién, mijlocașul a devenit piesa de bază din linia mediană, atrăgând atenția marilor cluburi europene. În vara anului 2018, Napoli i-a achitat clauza de reziliere de 30 de milioane de euro. Pentru formația din Serie A, el a strâns 166 de meciuri și a câștigat Cupa Italiei în sezonul 2019/2020.

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În august 2022, PSG l-a cumpărat de la Napoli pentru aproximativ 23 de milioane de euro, însă mutarea s-a dovedit una cu mult peste suma plătită. S-a integrat excelent în linia de mijloc a parizienilor, devenind un om cheie în mandatul lui Luis Enrique. Fabian Ruiz are deja, cu PSG, două trofee Champions League și două Supercupe ale Europei. Însă, cele mai mari satisfacții, au venit la naționala Spaniei. După ce devenise campion la EURO U21 din 2019, Fabian Ruiz avea să câștige alături de selecționata iberică și EURO 2024, dar și CM 2026, turneu în urma căruia .